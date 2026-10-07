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Tăng cường kiểm tra, ngăn chặn “độ, chế xe”

HNN.VN - Ngày 7/10, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an thành phố Huế cho biết đang tăng cường kiểm tra các cơ sở sửa chữa, bảo dưỡng, kinh doanh phương tiện có dấu hiệu “độ, chế xe”, tự ý thay đổi kết cấu, đặc tính kỹ thuật của phương tiện, nhằm chủ động ngăn ngừa vi phạm pháp luật, tai nạn giao thông trong thanh, thiếu niên.

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Phòng CSGT phối hợp công an các đơn vị, địa phương tăng cường kiểm tra tại các cơ sở kinh doanh phương tiện, phụ tùng.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an thành phố, Phòng CSGT phối hợp công an các đơn vị, địa phương rà soát 123 cơ sở kinh doanh mua bán, trao đổi phụ tùng, thiết bị phương tiện trên địa bàn. Qua đó, lực lượng chức năng xác định 16 cơ sở có dấu hiệu, nguy cơ cao vi phạm để tập trung kiểm tra. Từ ngày 2 -  4/10, các tổ công tác đã tiến hành kiểm tra toàn bộ 16 cơ sở này.

Kết quả, lực lượng chức năng phát hiện 4 cơ sở  vi phạm liên quan đến thay đổi kết cấu, đặc tính phương tiện, mua bán, trao đổi phụ tùng phục vụ “độ xe”. Đồng thời, phát hiện một số vi phạm về đăng ký kinh doanh và phòng cháy, chữa cháy.

Trong quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng cũng phát hiện, lập biên bản xử lý 2 trường hợp điều khiển xe mô tô có bộ phận giảm thanh không bảo đảm quy chuẩn về khí thải, tiếng ồn. Đồng thời, yêu cầu tháo bỏ, thay thế bộ phận không đúng quy định.

Minh Nguyên
 Từ khóa:
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