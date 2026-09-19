Cảnh giác với chiêu trò “cược ngọc” trên livestream

Liên tục chúc mừng người chơi (chim mồi) trúng ngọc để thao túng người xem. Ảnh chụp màn hình từ tài khoản GDD DD987, mạng xã hội facebook.

“Mồi câu” từ những viên ngọc tiền triệu

Thời gian gần đây, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều phiên livestream giới thiệu hình thức mua trai nuôi để khui ngọc. Người dẫn livestream giới thiệu giá khoảng 299 nghìn đồng/2 con trai. Nếu khui được ngọc đẹp, người mua được quảng cáo có thể bán lại với giá cao, thậm chí lên đến hàng trăm triệu đồng. Hình thức này đánh trúng tâm lý muốn thử vận may của người xem. Chỉ cần bỏ ra vài trăm nghìn đồng nhưng được hứa hẹn có cơ hội nhận về số tiền lớn nên không ít người dễ dàng bị cuốn theo.

Trong một lần theo dõi livestream về hình thức mua trai khui ngọc, chị Nguyễn Thu Hương (phường Mỹ Thượng) để lại bình luận hỏi cách chơi. Ngay sau đó, dưới phần bình luận liên tục xuất hiện những tài khoản tự nhận là người chơi, khoe vừa “trúng ngọc quý”, có người cho biết đã bán lại được hàng trăm triệu đồng.

Không chỉ bình luận, những hình ảnh viên ngọc được cho là có giá trị cao, hình ảnh giao dịch chuyển tiền thành công cũng liên tục được đăng tải. Trên phiên livestream, người dẫn tiếp tục giới thiệu những trường hợp “trúng ngọc”, thúc giục người xem đặt mua và chuyển khoản. Những chi tiết này tạo cảm giác hoạt động mua bán sôi động, nhiều người tham gia và liên tục có người nhận được tiền.

Thấy 2 con trai có giá khoảng 299 nghìn đồng, chị Hương quyết định thử vận may. “Sau khi chuyển khoản tiền xong, tôi không còn thấy trang nữa, phiên livestream cũng biến mất. Lúc đó tôi mới biết mình bị lừa”, chị Hương chia sẻ.

“Nhử mồi” bằng các giao dịch “trúng lớn”

Điểm đáng chú ý của hình thức này nằm ở cách tạo dựng niềm tin ngay trên livestream. Trong một phiên live có nhiều tài khoản bình luận rằng vừa “trúng ngọc”, người khác khoe đã nhận tiền, kèm theo hình ảnh giao dịch chuyển khoản. Người dẫn livestream đóng vai trò thúc đẩy, liên tục nhắc đến những trường hợp may mắn và tạo cảm giác nếu không tham gia ngay sẽ bỏ lỡ cơ hội.

Tuy nhiên, người xem khó xác minh được những tài khoản bình luận đó là khách hàng thật hay chỉ nhằm tạo lòng tin. Đáng chú ý, những phiên livestream yêu cầu người xem chuyển tiền trước nhưng không cung cấp đầy đủ thông tin về người bán, địa chỉ, cơ chế giao dịch, phương thức nhận hàng và trách nhiệm khi xảy ra tranh chấp, tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Đối với hoạt động livestream bán hàng, Luật Thương mại điện tử số 122/2025/QH15, có hiệu lực từ ngày 1/7/2026 cũng đặt ra các yêu cầu đối với người livestream, trong đó có việc cung cấp thông tin phục vụ xác thực và không được cung cấp thông tin gian dối, gây nhầm lẫn về hàng hóa, giá cả và các thông tin liên quan. Nếu hoạt động “cược ngọc” thực chất được tổ chức theo cơ chế người tham gia bỏ tiền để được - mất dựa vào kết quả mang tính may rủi, cơ quan chức năng có thể căn cứ bản chất và phương thức tổ chức để xem xét các dấu hiệu vi phạm pháp luật khác.

Trên môi trường mạng, một lời mời “thử vận may” chỉ mất vài giây để đưa ra quyết định. Nhưng trước những lời quảng cáo kiểu 299 nghìn đồng đổi cơ hội nhận hàng trăm triệu đồng, người dùng nên kiểm chứng. Phía sau những viên ngọc được quảng cáo giá trị cao có thể không phải là cơ hội kiếm tiền, mà là chiêu trò lừa đảo, lợi dụng lòng tin của người xem để chiếm đoạt tiền.