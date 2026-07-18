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Tỉnh lộ 9 và 17, những cung đường nhiều nỗi lo

HNN - Tỉnh lộ (TL) 9 và TL17 qua địa bàn phường Phong Điền đang xuống cấp, hư hỏng, nhiều đoạn xuất hiện ổ voi, ổ gà, mặt đường bong tróc, khiến phương tiện, người dân qua lại bất an.

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Tỉnh lộ 17 xuống cấp nghiêm trọng. 

"Cung đường bất an"

Những ngày sau mưa vào giữa tháng 9 vừa qua, lưu thông trên TL17 qua địa bàn tổ dân phố (TDP) Phong Mỹ 1, phường Phong Điền, người đi đường phải liên tục giảm tốc, tránh những ổ voi, ổ gà và vũng nước nằm loang lổ trên mặt đường. Nhiều đoạn, mặt đường bong tróc, tạo thành những điểm gồ ghề. Đáng nói, nhiều xe chở vật liệu xây dựng và lâm sản qua lại khu vực càng làm mặt đường hư hỏng nặng hơn.

Ông Huỳnh Văn Trung, TDP Phong Mỹ 1 cho biết, hiện nay người dân không khỏi lo lắng khi đi trên TL17, nhất là đoạn qua TDP Phong Mỹ 1. Đây là trục chính nối từ xã Phong Mỹ cũ về trung tâm phường, dài hơn 8km, mặt đường hẹp nhưng lượng phương tiện qua lại khá lớn; trong đó có học sinh, công nhân về làm việc tại KCN Phong Điền. “Đường hư lâu rồi, đi xe máy qua những đoạn ổ voi, ổ gà dễ mất lái, nhất là lúc trời mưa hoặc tối. Người dân mong tuyến đường sớm được sửa chữa để đi lại an toàn”, ông Trung nói.

Theo phản ánh của người dân, trên TL17 đã xảy ra một số vụ tai nạn. Những đoạn đường lồi lõm, nhiều ổ voi, ổ gà rất nguy hiểm, nhất vào buổi chiều bởi lượng người, phương tiện lưu thông khá đông. Mới đây, một bé gái đi từ hướng trung tâm phường lên đã té nhào vì ổ voi, gãy chân và phải nhập viện cấp cứu.

Không riêng TL17, TL9 qua địa bàn phường Phong Điền gần đây được người dân địa phương gọi “cung đường bất an” vì xuống cấp, hư hỏng nhiều vị trí. Đây là tuyến đường phục vụ nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa, kết nối khu vực phía tây với trung tâm phường. Sau thời gian dài khai thác, mặt đường nhiều nơi bong tróc, xuất hiện những đoạn lồi lõm, tạo những ổ voi, ổ gà.

Những đợt mưa lớn giữa tháng 9 vừa qua khiến tình trạng TL9 xuống cấp nặng. Nước mưa làm các vị trí hư hỏng mở rộng thêm, mặt đường lởm chởm, trong khi phương tiện lớn, nhỏ liên tục qua lại. Người dân, phương tiện đi qua những điểm hư hỏng đó đều phải chậm rãi để tránh nguy cơ bị té, ngã.

Ông Ngô Văn Quang, chuyên viên Phòng Kinh tế hạ tầng và Đô thị phường Phong Điền cho biết, tình trạng xuống cấp của nhiều đoạn nằm ở TL9, TL17 đã được người dân nhiều lần phản ánh tại các cuộc họp với chính quyền địa phương và lãnh đạo ban, ngành thành phố. Mong muốn của người dân các tuyến đường này sớm được đầu tư nâng cấp, nhất là những đoạn hư hỏng nặng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

Cần giải pháp căn cơ

Ông Hồ Đôn, Chủ tịch UBND  phường Phong Điền cho biết, địa phương đã nhiều lần đề xuất cấp có thẩm quyền quan tâm sửa chữa, nâng cấp TL9 và TL17. Mới đây, Sở Xây dựng đã khảo sát thực tế và khắc phục vá sửa một số “ổ voi” trên TL9, TL17. Tuy nhiên, việc khắc phục này chỉ mang tính tạm thời, chưa thể giải quyết căn cơ tình trạng xuống cấp kéo dài. Sau những đợt mưa lớn, cộng với phương tiện qua lại nhiều, những vị trí vừa được khắc phục thường nhanh chóng hư hỏng trở lại.

Lãnh đạo phường Phong Điền cho biết, địa phương rất quan tâm vấn đề này nhưng việc đầu tư, nâng cấp các tuyến đường cần nguồn vốn lớn, vượt khả năng cân đối của ngân sách phường. Mới đây, phường đã khảo sát thực tế, ghi nhận các điểm hư hỏng trên TL9 và TL17; đồng thời cảnh báo người dân chủ động giảm tốc độ, chú ý quan sát khi qua những đoạn đường xuống cấp.

Về lâu dài, địa phương tiếp tục kiến nghị cấp có thẩm quyền bố trí nguồn lực để sửa chữa, nâng cấp các tuyến đường, nhất là những vị trí có nguy cơ mất an toàn.

Theo ông Lê Công Diễn, Phó Giám đốc Sở Xây dựng, đối với TL9, hướng đầu tư lâu dài đang được đặt ra. Sở Xây dựng đã trình Sở Tài chính thẩm định, UBND thành phố Huế phê duyệt chủ trương đầu tư dự án “Tuyến đường Đông - Tây kết nối với đường cao tốc”, gồm TL9, đường Vành đai 3 đoạn nối Quốc lộ (QL)1 đến cao tốc và TL12.

Dự án có tổng chiều dài khoảng 16,4km, trong đó TL9 dài 8km. Các tuyến hình thành trục kết nối từ QL1 đến cao tốc Cam Lộ - La Sơn, qua địa bàn các phường Phong Điền, Hương Trà, Kim Trà và Kim Long. Khi dự án triển khai, hoàn thành đưa vào sử dụng sẽ kết nối giao thông giữa trung tâm thành phố với các địa bàn phía tây, góp phần giảm tải cho QL1 và các tuyến đường nội đô; đồng thời mở rộng không gian phát triển ở khu vực này.

Theo bà Võ Thị Quế Hương, Phó Giám đốc Sở Tài chính, trong nguồn lực đầu tư công giai đoạn 2026 - 2030 dự kiến phân bổ cho các công trình có ý nghĩa phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn phường Phong Điền, TL9 kết nối với đường cao tốc Bắc - Nam nằm trong số các dự án sẽ khởi công mới.

Những thông tin trên mở ra hướng xử lý căn cơ cho TL9. Tuy nhiên, với TL17, người dân vẫn đang chờ một giải pháp đầu tư nâng cấp theo hướng bền vững. Bởi đây là tuyến giao thông huyết mạch ở Phong Điền phục vụ nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa hằng ngày của người dân, nhưng đang tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông rất cao, nhất là khi mưa lũ và ban đêm.

Bài, ảnh: Minh Văn
 Từ khóa:
Tỉnh lộcung đườngnỗi lo
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