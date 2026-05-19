Diễn viên – MC Cao Di: “Quá khứ là tấm gương để tôi bước tiếp"

Nam nghệ sĩ sinh năm 1999 cho biết khi mới bước vào nghề, bản thân còn khá trẻ và chưa có nhiều trải nghiệm nên đôi lúc suy nghĩ chưa thật sự thấu đáo. Có những công việc ở thời điểm đó anh nghĩ là phù hợp, nhưng khi nhìn lại ở hiện tại, anh cảm thấy chúng không còn đúng với định hướng và nguồn năng lượng mà mình muốn theo đuổi.

“Lúc đó tôi nghĩ như vậy là đúng, nhưng bây giờ nhìn lại, tôi thấy có những điều không thật sự phù hợp với mình. Điều quan trọng không phải trách bản thân, mà là biết nhìn lại để hiểu mình hơn và lựa chọn tốt hơn cho hiện tại”, Cao Di chia sẻ.

Tuy vậy, nam MC không xem những trải nghiệm ấy là điều tiêu cực. Anh cho rằng chính những va chạm đầu đời đã giúp mình trưởng thành hơn trong suy nghĩ và cách làm nghề.

“Tôi cảm ơn quá khứ rất nhiều vì đã cho mình những bài học quý giá. Nếu không trải qua những điều đó, có lẽ tôi sẽ không có được kinh nghiệm và sự chín chắn như hôm nay.”

Hiện tại, Cao Di cho biết anh dành nhiều thời gian hơn để tìm hiểu kỹ các dự án trước khi tham gia, ưu tiên những chương trình mang giá trị văn hóa, giáo dục và thông điệp tích cực dành cho khán giả trẻ.

Trong thời gian qua, nam nghệ sĩ tiếp tục đồng hành cùng nhiều chương trình thiếu nhi, thanh thiếu niên của HTV và ghi dấu ấn với các sản phẩm sân khấu, truyền hình mang màu sắc nhân văn, trong đó có vai Ngô Quyền trong chương trình “Dậy sóng Bạch Đằng Giang” do tổng đạo diễn Trần Minh Cường dàn dựng

Nhìn lại hành trình của mình, điều Cao Di nhắc nhiều nhất vẫn là lòng biết ơn dành cho những người đã đồng hành và tin tưởng anh trên con đường nghệ thuật.

“Tôi biết ơn vì hôm nay mình còn được đứng trên sân khấu, còn được làm công việc mình yêu và còn có những người tin tưởng mình. Với tôi, đó đã là một may mắn rất lớn.”

Với Cao Di, quá khứ không phải điều để chối bỏ mà là một tấm gương nhắc nhở bản thân sống tốt hơn, làm nghề tử tế hơn và bước tiếp vững vàng hơn trong tương lai.