Truyền thông Trung Quốc: Quan hệ Việt - Trung trở thành điển hình về tình hữu nghị, đoàn kết và hợp tác

Chủ tịch nước Lương Cường hội đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình. Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN

Theo truyền thông Trung Quốc, phát biểu trong cuộc hội đàm với Chủ tịch nước Lương Cường trong chuyến công tác dự Lễ kỷ niệm 80 năm chiến thắng phát xít của nhân dân thế giới và làm việc tại Trung Quốc, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình khẳng định, hai nước Việt - Trung cần phải cùng khắc ghi lịch sử, tưởng nhớ các bậc tiền bối và anh hùng liệt sĩ, tăng cường hợp tác chiến lược, giữ gìn thành quả chiến thắng trong Chiến tranh thế giới thứ hai, bảo vệ công bằng, chính nghĩa quốc tế, kiên định đứng ở bên đúng đắn của lịch sử.

Chủ tịch Tập Cận Bình nhấn mạnh, Trung Quốc ủng hộ Việt Nam đi theo con đường xã hội chủ nghĩa phù hợp tình hình của nước mình, tổ chức thành công Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam. Với tinh thần “vừa là đồng chí, vừa là anh em”, hai bên cần phải đi sâu trao đổi kinh nghiệm xây dựng Đảng và quản lý đất nước, tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt - Trung và Năm giao lưu nhân văn Việt - Trung, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước.

Chủ tịch nước Lương Cường hội kiến Ủy viên trưởng Nhân đại toàn quốc Trung Quốc Triệu Lạc Tế, chiều 4/9. Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN

Trong khi đó, phát biểu trong cuộc hội kiến Chủ tịch nước Lương Cường chiều 4/9 tại Bắc Kinh, đồng chí Triệu Lạc Tế, Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, Ủy viên trưởng Nhân đại toàn quốc Trung Quốc (tức Quốc hội) nhấn mạnh, Trung Quốc và Việt Nam luôn kiên trì con đường xã hội chủ nghĩa phù hợp với tình hình của mỗi nước. Trung Quốc sẵn sàng cùng Việt Nam triển khai hiệu quả những kết quả đã đạt được trong chuyến thăm của Tổng Bí thư Tập Cận Bình tới Việt Nam vào tháng 4 năm nay, tăng cường tin cậy chiến lược, kiên định ủng hộ lẫn nhau, cùng nhau phát triển. Nhân đại toàn quốc Trung Quốc sẵn sàng tăng cường giao lưu với Quốc hội Việt Nam, đóng góp tích cực vào việc làm sâu sắc hơn ý nghĩa chiến lược của việc xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt - Trung.

Trước đó, theo CCTV, nhận lời mời của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Trần Thanh Mẫn, đồng chí Triệu Lạc Tế, Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, Ủy viên trưởng Nhân đại toàn quốc Trung Quốc đã dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Trung Quốc thăm chính thức Việt Nam và dự Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh Việt Nam 2/9, diễn ra từ ngày 31/8 đến ngày 2/9/2025.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, đồng chí Triệu Lạc Tế đã lần lượt có các cuộc hội kiến với Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn.

Phát biểu tại các cuộc hội kiến, đồng chí Triệu Lạc Tế cho biết, Trung Quốc sẵn sàng hợp tác với Việt Nam để thực hiện những nhận thức chung quan trọng mà lãnh đạo cấp cao hai Đảng đã đạt được, tăng cường trao đổi kinh nghiệm quản lý nhà nước theo mục tiêu chung “6 hơn”, cùng nhau thúc đẩy hiện đại hóa xã hội chủ nghĩa ở mỗi nước và đẩy nhanh việc xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam - Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược.

Ủy viên trưởng Nhân đại toàn quốc Trung Quốc nhấn mạnh, Trung Quốc và Việt Nam cần phát huy ưu thế của chế độ xã hội chủ nghĩa để ứng phó với những bất ổn của tình hình bên ngoài, kiên quyết ủng hộ cải cách và phát triển của nhau, cùng nhau chống lại chủ nghĩa đơn phương và chủ nghĩa bảo hộ.

Đồng chí Triệu Lạc Tế cho biết, Trung Quốc sẵn sàng tăng cường kết nối chiến lược phát triển với Việt Nam, nâng cao mức độ hợp tác trong các lĩnh vực truyền thống, tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực mới nổi, cùng nhau duy trì hệ thống thương mại đa phương và sự lưu thông thông suốt của chuỗi sản xuất và cung ứng toàn cầu.

Phát biểu trong cuộc hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, đồng chí Triệu Lạc Tế bày tỏ, nhân dân toàn quốc Trung Quốc mong muốn nâng cao mức độ giao lưu thể chế hóa với Quốc hội Việt Nam, học hỏi kinh nghiệm lập pháp và giám sát của nhau, đồng thời tạo điều kiện pháp lý cho hợp tác thiết thực giữa hai nước.

Cũng theo CCTV, năm nay đánh dấu kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Trung Quốc và là “Năm Giao lưu Nhân văn Việt Nam - Trung Quốc”. Trung Quốc và Việt Nam tiếp giáp về địa lý, gần gũi về văn hóa, tình cảm nhân dân gắn bó, chế độ tương đồng, vận mệnh tương quan. Trong 75 năm qua, quan hệ Việt Nam - Trung Quốc đã phát triển từ tình hữu nghị truyền thống “vừa là đồng chí, vừa là anh em” thành một Cộng đồng chia sẻ tương lai có ý nghĩa chiến lược, trở thành điển hình về tình hữu nghị, hỗ trợ lẫn nhau, đoàn kết và hợp tác giữa các nước với nhau.