Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời: Bước ngoặt vĩ đại của lịch sử cách mạng Việt Nam

Triển lãm có 8 phân khu đưa khách tham quan trải nghiệm, khám phá các giai đoạn quan trọng lịch sử cách mạng Việt Nam. Các điểm nhấn tiêu biểu cùng những câu chuyện lịch sử ý nghĩa được tái hiện tại từng phân khu. Thông qua trưng bày hiện vật, tranh, ảnh, tài liệu, các kỷ vật lịch sử, Triển lãm nhằm tái hiện lại những mốc son chói lọi của Đảng Cộng sản Việt Nam qua 95 năm lãnh đạo cách mạng Việt Nam làm nên những kỳ tích vẻ vang trong lịch sử.

Ở đây, bạn sẽ được chạm tay vào những hiện vật, tranh ảnh và tài liệu quý, tái hiện khoảnh khắc thay đổi vận mệnh dân tộc.

Thời kỳ tăm tối và sự bế tắc của các phong trào cứu nước

Để hiểu hết tầm vóc của sự kiện Đảng ra đời, chúng ta cần quay ngược dòng lịch sử về cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX – một giai đoạn đầy bi tráng của dân tộc Việt Nam.

Năm 1858, thực dân Pháp nổ súng xâm lược Đà Nẵng, mở đầu quá trình biến Việt Nam thành một nước thuộc địa nửa phong kiến. Nhân dân sống trong lầm than, mất tự do. Các phong trào yêu nước của sĩ phu, văn thân bùng nổ khắp nơi, nhưng đều bị đàn áp đẫm máu, rơi vào ngõ cụt. Cách mạng Việt Nam đứng trước khủng hoảng: Làm sao tìm đường cứu nước đúng đắn?

Thực dân Pháp nổ súng xâm lược Đà Nẵng, mở đầu quá trình biến Việt Nam thành một nước thuộc địa nửa phong kiến. (Ảnh tư liệu Bảo tàng lịch sử Quốc gia)

Tại triển lãm, bạn sẽ thấy những hình ảnh sống động về nỗi đau, sự cam khổ của dân tộc.

Hành trình bôn ba tìm đường của Nguyễn Ái Quốc

Giữa lúc dân tộc đang chìm trong đêm tối và bế tắc đó, một người thanh niên yêu nước xuất chúng đã quyết định dấn thân vào một hành trình lịch sử - Nguyễn Tất Thành (sau này là Chủ tịch Hồ Chí Minh). Với hoài bão lớn lao "Tôi thấy phải đi ra nước ngoài xem cho rõ. Sau khi xem xét họ làm ăn ra sao, tôi sẽ trở về giúp đồng bào tôi", ngày 5/6/1911, Người rời bến cảng Nhà Rồng (Sài Gòn) trên con tàu Amiral Latouche Tréville, bắt đầu cuộc hành trình tìm đường cứu nước kéo dài suốt ba thập kỷ.

Người đã đặt chân đến nhiều quốc gia, châu lục. Từ làm phụ bếp trên tàu thương mại vòng quanh châu Phi rồi dừng chân ở Mỹ, đến làm phụ bếp tại khách sạn Carlton nổi tiếng ở London (Anh). Những trải nghiệm này giúp Người trực tiếp quan sát, nghiên cứu các cuộc cách mạng tư sản, tiếp xúc với đời sống của người lao động bị áp bức.

Năm 1919, Người gia nhập Đảng Xã hội Pháp. Nhưng ánh sáng thực sự đến tháng 7/1920, khi đọc Luận cương của Lênin: Người xúc động reo lên, "Đây là con đường giải phóng chúng ta!" – con đường cách mạng vô sản. Tháng 12/1920, tại Đại hội Tours, Người bỏ phiếu thành lập Đảng Cộng sản Pháp, trở thành người Cộng sản Việt Nam đầu tiên.

Nguyễn Ái Quốc phát biểu tại Đại hội Tours của Đảng Xã hội Pháp, tháng 12/1920. (Ảnh tư liệuTTXVN)

Từ 1924-1927 tại Quảng Châu, Người thành lập Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên, ra báo Thanh niên (21/6/1925), viết "Đường Kách mệnh" – nền tảng tư tưởng Mác-Lênin cho Việt Nam.

Sự ra đời tất yếu của Đảng Cộng sản Việt Nam - Bước ngoặt vĩ đại

Cuối những năm 1920, phong trào cách mạng dâng cao, ba tổ chức cộng sản ra đời: Đông Dương Cộng sản Đảng (6/1929), An Nam Cộng sản Đảng (11/1929), Đông Dương Cộng sản Liên đoàn (cuối 1929). Nhưng nguy cơ chia rẽ hiện hữu.

Trước tình hình cấp bách đó, với tư cách là phái viên của Quốc tế Cộng sản, Nguyễn Ái Quốc đã triệu tập và chủ trì Hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản tại Cửu Long (Hương Cảng, Trung Quốc) từ ngày 6/1/1930 đến đầu tháng 2/1930. Hội nghị đã nhất trí hợp nhất ba tổ chức thành một đảng duy nhất, lấy tên là Đảng Cộng sản Việt Nam. Hội nghị này có ý nghĩa như một Đại hội thành lập Đảng.

Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam ngày 3/2/1930. (Ảnh chụp lại tranh của họa sĩ Phi Hoanh tại Bảo tàng Lịch sử quốc gia)

Tại Hội nghị, những văn kiện quan trọng do Nguyễn Ái Quốc trực tiếp khởi thảo đã được thông qua, bao gồm: Chánh cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt, Chương trình tóm tắt và Điều lệ vắn tắt của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đây là Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng, nêu rõ chủ trương tiến hành cách mạng tư sản dân quyền và cách mạng thổ địa để tiến tới xã hội cộng sản. Cương lĩnh cũng đề ra đường lối tập hợp quần chúng và xác định tính chất, nguyên tắc tổ chức của một chính Đảng Mácxít chân chính.

Ngày 18/2/1930, Nguyễn Ái Quốc đã viết Lời kêu gọi nhân dịp thành lập Đảng, hiệu triệu toàn thể đồng bào trong nước gia nhập Đảng, giúp đỡ Đảng và đi theo Đảng để “Đánh đổ đế quốc Pháp, chủ nghĩa phong kiến và giai cấp tư sản phản cách mạng. Làm cho Đông Dương hoàn toàn độc lập”.

Tại Phân khu 1, bạn sẽ "sống" lại khoảnh khắc ấy qua kỷ vật lịch sử.

Ý nghĩa lịch sử và tầm vóc thời đại

Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam vào ngày 3/2/1930 là một sự kiện có ý nghĩa trọng đại, là mốc son chói lọi trong lịch sử dân tộc. Đây là kết quả tất yếu của sự kết hợp chặt chẽ giữa chủ nghĩa Mác-Lênin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước Việt Nam. Nó đã giải quyết triệt để cuộc khủng hoảng về đường lối cứu nước kéo dài hàng thập kỷ, chứng tỏ giai cấp vô sản Việt Nam đã trưởng thành và đủ sức lãnh đạo cách mạng.

Với sự ra đời của Đảng, lịch sử cách mạng Việt Nam bước sang một trang mới, mở ra một kỷ nguyên mới – kỷ nguyên đấu tranh giành độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội.

Đây là điểm khởi đầu của một hành trình vinh quang kéo dài 95 năm, nơi Đảng Cộng sản Việt Nam đã kiên cường lãnh đạo đất nước vượt qua muôn vàn gian nan, thử thách, làm nên những thắng lợi và thành tựu vĩ đại, ghi dấu ấn đậm nét trong lịch sử vẻ vang của dân tộc

Triển lãm không chỉ kể chuyện – mà mời bạn trải nghiệm! Qua 8 phân khu, khám phá các mốc son: Từ hành trình bôn ba đến những chiến thắng lịch sử vẻ vang.

Đảng Cộng sản Việt Nam chính là ngọn cờ soi đường cho đất nước ta bước vào kỷ nguyên vươn mình.