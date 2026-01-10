  • Huế ngày nay Online
U17 VIỆT NAM GIÀNH QUYỀN THAM DỰ CHUNG KẾT U17 CHÂU Á 2026:

Nội lực là nhân tố quyết định

Chủ Nhật, 11/01/2026
HNN - Trong những ngày cuối tháng 11 vừa qua, các trận đấu ở bảng C vòng loại Giải Vô địch bóng đá U17 châu Á - 2026 đã diễn ra tại Việt Nam. Không phụ sự kỳ vọng của người hâm mộ cả nước, đội tuyển chủ nhà U17 Việt Nam đã xuất sắc giành ngôi nhất bảng cùng tấm vé dự vòng chung kết U17 châu Á (tổ chức vào tháng 5/2026 tại Saudi Arabia).

Đội tuyển U17 Việt Nam nỗ lực cho những giấc mơ xa hơnU17 Việt Nam thắng thuyết phục U17 Myanmar 2 - 0

 U17 Việt Nam là một trong hai đội toàn thắng 5 trận vòng bảng, thẳng tiến vào vòng chung kết. Ảnh: vietnamnet.vn

Trải qua 5 trận đấu vòng loại, U17 Việt Nam ghi được 30 bàn thắng mà không để lọt lưới bàn nào. Đáng nói là hiệu suất ghi bàn của các chàng trai trẻ khá đồng đều, trong đó trận ghi ít bàn nhất là 2 (gặp U17 Hongkong), còn trận ghi nhiều bàn nhất là 14 (gặp Quần đảo Bắc Mariana). Tỷ số 14 - 0 cũng là kỷ lục trong một trận thắng của tất cả các đội tuyển bóng đá nam mọi lứa tuổi cho đến nay của Việt Nam.

Đến trận đấu cuối cùng quyết định tấm vé tham dự vòng chung kết gặp đối thủ cạnh tranh trực tiếp U17 Malaysia, U17 Việt Nam đã có một trận đấu thực sự thăng hoa khi đè bẹp đối thủ cùng khu vực Đông Nam Á này với tỷ số đậm đà 4 - 0. Điều đáng ghi nhận là sự vượt trội của U17 Việt Nam không chỉ ở bảng tỷ số mà còn ở chất lượng lối chơi, trình độ kỹ - chiến thuật, thể lực, tâm lý... Chính những sự vượt trội này làm cho ban huấn luyện và cầu thủ U17 Malaysia cũng phải "tâm phục khẩu phục" chấp nhận thất bại.

Với việc chính thức có suất tham dự vòng chung kết U17 châu Á năm 2026 của U17 Việt Nam, năm 2025 có thể xem là một năm thành công của bóng đá trẻ Việt Nam, bởi vào tháng 7 vừa qua, đội tuyển U23 nước ta cũng đã giành ngôi vô địch U23 Đông Nam Á một cách đầy thuyết phục trên đất Indonesia - lần vô địch thứ ba liên tiếp của U23 Việt Nam ở đấu trường khu vực.

Những kết quả này không phải là ngẫu nhiên, mà đến từ một lộ trình, chiến lược đào tạo cầu thủ trẻ được triển khai một cách chuyên nghiệp, bài bản từ cấp câu lạc bộ cho đến cấp liên đoàn bóng đá quốc gia. Nhiều câu lạc bộ từ nhiều năm nay không chỉ duy trì thành tích ổn định ở V-League mà còn nổi tiếng với chất lượng đào tạo trẻ, như: Thể Công Viettel, Câu lạc bộ Hà Nội, Công an Hà Nội, bên cạnh những lò đào tạo trẻ đã được biết đến rộng rãi như Hoàng Anh Gia Lai, Sông Lam Nghệ An, Thanh Hóa... Cùng với đó là các giải trẻ cấp quốc gia được tổ chức thường xuyên hàng năm giúp các cầu thủ trẻ có cơ hội thi đấu, cọ xát... Nhìn các cầu thủ U17 Việt Nam thi đấu trong các trận vòng loại vừa qua, ai cũng thấy rằng tuy tuổi đời còn rất trẻ (có cầu thủ chỉ mới 15 tuổi) nhưng phong cách rất chững chạc, kỹ thuật cơ bản khá tốt, thể hình, thể lực không thua kém đội nào...

Trong bối cảnh nhiều nước trong khu vực thực thi chính sách nhập tịch cầu thủ khá ồ ạt nhằm sớm nâng cao thành tích của đội tuyển quốc gia, bóng đá Việt Nam vẫn kiên định với chiến lược nâng cao chất lượng đào tạo trẻ để tạo ra chân đế vững chắc cho cả nền bóng đá. Những thành tích của U23, U17 quốc gia vừa qua là những trái ngọt đầu tiên của chiến lược này. Và đó chính là khởi đầu của một nền bóng đá phát triển bền vững khi dựa trên nội lực của chính mình. Chúng ta không đóng cánh cửa với chuyện nhập tịch cầu thủ gốc nước ngoài cho các đội tuyển quốc gia, nhưng chỉ thực hiện điều này khi thực sự cần thiết và phải phù hợp.

Câu chuyện thành công của U17 Việt Nam trong bối cảnh bóng đá Malaysia vẫn vướng vào những khuất tất trong chuyện nhập tịch cầu thủ thêm một lần nữa khẳng định: một nền bóng đá muốn thành công thì nội lực phải là nhân tố quyết định, còn ngoại lực là nhân tố quan trọng.

Ngọc Anh
