Những bất ngờ đầy kịch tính

HNN - Giải vô địch bóng đá trẻ U23 Đông Nam Á đã kết thúc. Nhìn lại giải đấu năm nay, người hâm mộ chứng kiến nhiều bất ngờ khi một số đội tưởng chừng chỉ “lót đường” lại thể hiện một sự tiến bộ đáng ghi nhận.

Trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Indonesia diễn ra hết sức căng thẳng. Ảnh: thethao247.vn 

Bước vào giải đấu khu vực lần này, U23 Timor-Leste không được giới chuyên gia, người hâm mộ đặt nhiều kỳ vọng và cũng như mọi giải đấu trước đó, thậm chí họ còn được xem là đội lót đường. Những trận thua đậm của U23 Timor-Leste trước Indonesia, Malaisia cũng là điều không gây bất ngờ với người hâm mộ. Tuy nhiên, trận đấu ra quân tại vòng bảng gặp Myanma, U23 Timor-Leste đã cho thấy sự tiến bộ vượt bậc tại giải đấu lần này. Trong trận đấu ra quân ở vòng bảng, mặc dù để Myanma dẫn trước 2 - 0 nhưng Canavaro cùng đồng đội tỏ ra bản lĩnh, kiên cường khi rượt đuổi tỷ số đầy kịch tính.

Khi tỷ số đã được nâng lên 4 - 2 ở những phút cuối trận, người hâm mộ tưởng chừng như trận đấu đã an bài và U23 Timor-Leste được đánh giá dưới cơ sẽ khó có cửa thay đổi tình thế. Tuy nhiên, càng chơi, Canavaro và đồng đội càng tỏ ra tự tin, dâng cao đội hình tấn công. Bước ngoặt đến từ phút 75 khi Canavaro có pha sút xa cực đẹp mắt, rút ngắn tỷ số xuống còn 4 - 3 cho Timor-Leste. Có được bàn thắng rút ngắn tỷ số, Canavaro và đồng đội càng chơi càng hay và cái gì đến đã đến, vào những phút bù giờ cuối cùng của trận đấu, Mota có pha phản công nhanh, kiến tạo cho Bakhito đệm bóng cận thành tung lưới ấn định trận hòa 4 - 4 trước Myanma. Trận hòa này được xem là kỳ tích trong mắt người hâm mộ bóng đá Đông Nam Á, đặc biệt là người dân Timor-Leste

Sự tiến bộ của U23 Timor-Leste cũng như nhìn nhận toàn diện cho thấy, các đội bóng mang đến giải đấu năm nay sự chuẩn bị khá kỹ và chất lượng. Một giải đấu mà nhiều đội bóng có sự cân bằng nhất định về khoảng cách trình độ. Ngoài U23 Timor-Leste, Philippines cũng đã cho thấy sự tiến bộ trong chiến thuật và lối chơi kiểm soát bóng khá tự tin. Đoàn quân của huấn luyện viên Garrath McPherson không thể so sánh với đương kim vô địch U23 Việt Nam. Nhưng trong trận bán kết gặp “chiến binh trẻ Sao Vàng”, Philippines có một trấn đấu ngang ngửa, thậm chí họ còn có bàn thắng vươn lên dẫn trước từ những phút cuối cùng của hiệp một. Trận đấu này, “những chiến binh trẻ Sao Vàng” phải dốc hết mình mới lội ngược dòng giành chiến thắng sát nút 2 - 1 đầy kịch tính.

Trong trận tranh huy chương Đồng gặp U23 Thái Lan vào tối 28/7, U23 Philippines một lần nữa chứng minh sự tự tin, sức mạnh khi đến với giải đấu này. Ngay từ những phút đầu trận tranh hạng Ba giải đấu, đoàn quân của huấn luyện viên Garrath McPherson tự tin kiểm soát bóng, dâng cao đội hình tấn công khiến đối thủ phải lùi về phòng ngự khá sâu. Họ tạo ra khá nhiều cơ hội ghi bàn, nhưng một ngày không may mắn họ đành chấp nhận trận thua đầy nuối tiếc, xếp hạng 4 chung cuộc.

Và một điều không thể phủ nhận, dù các đội bóng chiếu dưới có nhiều sự tiến bộ, rút ngắn khoảng cách về trình độ với nhà đương kim vô địch Việt Nam, hay Indonesia, Thái Lan… nhưng họ cũng cần có thêm thời gian, nỗ lực nhiều hơn nữa để cải thiện chất lượng, bản lĩnh trận mạc, cả khâu phòng ngự lẫn chiến thuật tổ chức tấn công sắc nét, tạo sự khác biệt trong các giải đấu lần sau, mà gần nhất là SEA Games 33 diễn ra tại Thái Lan vào cuối năm nay.

Hoàng Triều
