Ưu - khuyết song hành

U17 Việt Nam bộc lộ nhiều ưu - khuyết sau thất bại sát nút trước U17 Bỉ (trái). Ảnh: BaoNhandan

Ở trận gặp U17 Bỉ, điều đáng chú ý của U17 Việt Nam không chỉ là 2 bàn thắng của Sỹ Bách và Nguyễn Lực, mà còn là việc U17 Việt Nam để đối phương đảo ngược thế trận bằng 2 bàn thắng trong thời gian ngắn ở cuối hiệp 1. Và, bàn thua thứ 3 ở hiệp 2 như hệ quả tất yếu.

Sở dĩ nói vậy là bởi, những bàn thua cho thấy, hàng thủ Việt Nam gặp khó khi đối phương tăng tốc, chuyển hướng tấn công và khai thác khoảng trống ở 2 biên. Ngoài ra, khi U17 Việt Nam để mất bóng ở khu vực giữa sân trong lúc đội hình đang dâng cao, nguy cơ bị phản công cũng thấy rõ.

Nhưng không thể chỉ nhìn vào 3 bàn thua để đánh giá thấp màn trình diễn của U17 Việt Nam. Đội bóng dưới quyền HLV Cristiano Roland vẫn có những thời điểm chơi bóng tự tin, tổ chức phản công và cụ thể hóa cơ hội. Minh chứng là họ có 2 bàn thắng vào lưới đội bóng được đánh giá trội hơn về mọi mặt.

Ở phía đối diện, tuy vừa thua U17 Mali 0-3, nhưng U17 New Zealand không phải đối thủ có thể xem nhẹ. Đội bóng của HLV Martin Bullock sở hữu nền tảng thể lực và thể hình đáng chú ý. Trong danh sách 21 cầu thủ dự giải, tiền đạo Zach Cashmore cao 1,94m, thủ môn Joseph Chalabi cao 1,88m, tiền vệ Grayson Cattle cao 1,84m và hậu vệ Ethan Dyer cao 1,83m. Đây là những thông số cho thấy U17 New Zealand có ưu thế không chiến và triển khai bóng dài.

Đáng chú ý, U17 New Zealand có 6 cầu thủ từng dự FIFA U17 World Cup 2025, gồm Joseph Chalabi, Ethan Dyer, Sean Kane, Will Martin, Matias Nunez và Joe McIntyre, cũng như 17 cầu thủ trong đội hình hiện tại từng góp mặt ở đội tuyển vô địch giải U16 nam châu Đại Dương năm 2025 - kinh nghiệm thi đấu quốc tế là yếu tố giúp đội bóng này có sự đáng gờm nhất định.

Nhưng trận thua U17 Mali cũng cho thấy U17 New Zealand gặp khó trước đối thủ có khả năng tranh chấp và tổ chức pressing tốt. Vì vậy, U17 Việt Nam không nên lùi quá sâu, nhường toàn bộ khu vực giữa sân cho đối phương. Duy trì cự ly đội hình hợp lý, gây sức ép có chọn lọc và đưa bóng nhanh ra 2 biên sẽ là phương án đáng cân nhắc. Những pha phối hợp ngắn, di chuyển không bóng và khai thác khoảng trống phía sau hàng tiền vệ U17 New Zealand có thể hiệu quả hơn việc sử dụng bóng dài để đối đầu trực tiếp.

Trước U17 Bỉ, U17 Việt Nam có những thời điểm chuyển từ phòng ngự sang tấn công khá tốt, nhưng chưa bảo đảm an toàn khi mất bóng. Vì vậy, các tiền vệ cần lựa chọn hợp lý thời điểm dâng cao, đồng thời duy trì người bọc lót phía sau. Đăng Khoa và các hậu vệ cũng cần hạn chế những pha xử lý mạo hiểm ở khu vực giữa sân khi không có phương án chuyền bóng an toàn.

Ở hàng thủ, việc theo kèm những cầu thủ có thể hình vượt trội của U17 New Zealand phải đi có sự hỗ trợ. Người áp sát cần gây sức ép, các vị trí phía sau phải kiểm soát hướng bóng bật ra. Trên hàng công, khả năng đi bóng của Nguyễn có thể tạo khác biệt nếu được đặt vào những tình huống có khoảng trống. Và nếu Sỹ Bách phát huy khả năng chọn vị trí, Minh Thủy đảm nhiệm tốt vai trò kết nối và tổ chức bóng cố định, cửa thắng của U17 Việt Nam khá cao.

“Cửa” đi tiếp cho U17 Việt Nam

Nguồn động lực lớn từ các CĐV Việt Nam tại Qatar sẽ tiếp lửa cho U17 Việt Nam. Ảnh: VFF

Với thể thức 48 đội chia thành 12 bảng, 2 đội đứng đầu mỗi bảng cùng 8 đội xếp thứ 3 có thành tích tốt nhất sẽ vào vòng 32 đội, sẽ có 3 kịch bản xảy ra:

Nếu thắng U17 New Zealand, thầy trò HLV Cristiano Roland sẽ có 3 điểm sau 2 lượt trận, mở ra cơ hội cạnh tranh 1 trong 2 vị trí đầu bảng hoặc nằm trong nhóm 8 đội xếp thứ 3 có thành tích tốt nhất. Quan trọng hơn, chiến thắng sẽ giúp U17 Việt Nam có thêm lợi thế trước trận cuối gặp U17 Mali, thay vì phải phụ thuộc hoàn toàn vào kết quả các bảng đấu khác.

Nếu hòa, U17 Việt Nam có 1 điểm. Khi ấy, cơ hội đi tiếp sẽ trở nên phức tạp hơn và họ gần như buộc phải thắng U17 Mali ở lượt cuối mới có thể hy vọng cạnh tranh vị trí thứ 3, hoặc thứ 2 nếu kết quả trận U17 Bỉ - U17 New Zealand thuận lợi. Và nếu tiếp tục hòa với U17 Mali, khi ấy U17 Việt Nam chỉ có 2 điểm - khó cạnh tranh trong nhóm 8 đội đứng thứ 3 có thành tích tốt nhất. Vậy nên, chia điểm với U17 New Zealand không phải kết quả quá tệ, nhưng sẽ khiến U17 Việt Nam mất quyền chủ động trong cuộc đua.

Nếu thua, cơ hội đi tiếp xem như như khép lại với thầy trò HLV Cristiano Roland. Không có điểm sau 2 lượt trận, U17 Việt Nam buộc phải thắng U17 Mali ở trận cuối, đồng thời trông chờ những kết quả thuận lợi tại các bảng đấu khác. Nhưng kể cả khi thắng U17 Mali, các chân sút trẻ Việt Nam vẫn phải cạnh tranh hiệu số với những đội xếp thứ 3 ở 11 bảng còn lại. Đây là kịch bản nhiều rủi ro, nhất là khi U17 Mali đã cho thấy sức mạnh bằng chiến thắng 3-0 trước U17 New Zealand.

Từ 3 kịch bản trên, chiến thắng trước U17 New Zealand là mục tiêu có ý nghĩa quyết định đối với hành trình của thầy trò HLV Cristiano Roland. Đây cũng là thời điểm để U17 Việt Nam chứng minh sự trưởng thành ở lần đầu góp mặt tại sân chơi cấp độ thế giới.