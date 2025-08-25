Kỳ tích đá cầu

Thầy trò Nguyễn Văn Hiền A (ngoài cùng, bên phải) - Nguyễn Thị Thùy Linh (thứ 2, trái qua) tại giải vô địch thế giới

ở Thiên Tân - Trung Quốc 2024

Ngã rẽ

Năm 2006, pha “quay xe” bất ngờ của tiền đạo bóng đá Nguyễn Văn Hiền A khiến nhiều người… ngơ ngác, bởi lẽ điều này khiến chân sút của đội bóng Thừa Thiên Huế dưới thời cố HLV Ninh Văn Bảo phải bắt đầu từ con số 0. Nhưng trước những nghi hoặc “không biết có làm nên cơm cháo gì không”, Nguyễn Văn Hiền A lại tặc lưỡi với chính mình, thôi thì “Tái ông thất mã”…

Nguyễn Văn Hiền A là một trong những tiền đạo của bóng đá Huế dưới thời cố HLV Ninh Văn Bảo vào những năm cuối thập niên 90 thế kỷ trước. Nổi bật với dáng người cao, kỹ thuật tốt, tuy không có nhiều bàn thắng, nhưng tiền đạo này lại có khả năng khuấy đảo hàng thủ và đóng vai trò quan trọng trong việc làm “chim mồi”, thu hút chú ý hàng thủ đối phương để tạo cơ hội cho đồng đội ghi bàn. Cũng nhờ khả năng này, Nguyễn Văn Hiền A từng được gọi vào tuyển Quốc gia năm 1999.

Tưởng chừng anh sẽ mãi gắn bó với trái bóng tròn thì năm 2006, một cơ duyên đã đưa Nguyễn Văn Hiền A đến với đá cầu - môn thể thao khi ấy còn rất mới ở Huế. Bắt đầu bằng vai trò trợ lý cho chuyên gia ngoại tỉnh, dần dà, tư duy của một VĐV chuyên nghiệp đã giúp anh nhận ra bất cập trong giáo trình huấn luyện. Và rồi, chân sút một thời khuấy đảo trên sân cỏ lại bắt đầu “táy máy”, phân tích, chỉnh sửa để rồi sáng tạo giáo án đá cầu cho riêng mình.

Trở thành Trưởng bộ môn đá cầu Huế năm 2013, HLV Nguyễn Văn Hiền A đứng trước vô vàn thách thức: VĐV lớn tuổi giải nghệ, phụ huynh ngần ngại cho con theo thể thao chuyên nghiệp dẫn đến tuyển quân khó khăn. Nhưng sau 2 năm “vật vã” với bao khó nhọc, trái ngọt đầu tiên đã đến. Tại Giải đá cầu vô địch trẻ toàn quốc 2015, tuyển đá cầu Huế dưới sự dẫn dắt của HLV Nguyễn Văn Hiền A giành 10 huy chương các loại, trong đó có 3 HCV.

Đến năm 2017, từ những đóng góp trong vai trò HLV môn đá cầu tuyển Quốc gia tại Đại hội Thể thao bãi biển châu Á 2017 tổ chức ở Đà Nẵng, HLV Nguyễn Văn Hiền A vinh dự được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen. Một năm sau, cũng với những đóng góp cho tuyển đá cầu Quốc gia ở Giải vô địch thế giới tại Hồng Kông (Trung Quốc), lần thứ 2, HLV Nguyễn Văn Hiền A vinh dự được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen.

HLV Nguyễn Văn Hiền A được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất

Hành trình 2 thế hệ

Trong đợt tuyển sinh năm 2012, Nguyễn Thị Thùy Linh - cô học sinh lớp 6 với vóc dáng dẻo dai và đôi chân linh hoạt khiến HLV Nguyễn Văn Hiền A chú ý. Sau vài động tác cơ bản, HLV Nguyễn Văn Hiền A đã thấy được ở Linh tố chất của một VĐV lớn: cảm giác cầu tốt, phản xạ nhanh, lối chơi thoải mái, tự nhiên như sinh ra để đá cầu. Dẫu vậy, khi ấy không ai ngờ rằng Thùy Linh sẽ trở thành nhà vô địch thế giới trong tương lai. “Bản thân tôi cũng vậy”, HLV Nguyễn Văn Hiền A nhớ lại.

Nhanh chóng bắt nhịp với bộ môn đá cầu dưới sự dìu dắt của thầy, Thùy Linh liên tục ghi dấu ấn ở Giải trẻ toàn quốc năm 2018 với 2 HCV, rồi tiếp đó, Linh mang về 1 HCV, 1 HCB, 2 HCĐ ở các Giải vô địch đội mạnh và bãi biển năm 2019. Từ thành tích của mình, Nguyễn Thị Thùy Linh trở thành VĐV đầu tiên và trẻ nhất của Huế khoác áo tuyển đá cầu Quốc gia.

Là thành viên tuyển đá cầu Quốc gia, cũng trong năm 2019, Nguyễn Thị Thùy Linh đã làm nên lịch sử cho thể thao Huế khi xuất sắc đem về tấm HCV nội dung 3 nữ ở Giải vô địch đá cầu thế giới 2019 diễn ra tại Pháp. Đây cũng là HCV đầu tiên mà thể thao Huế nói chung, đá cầu Huế nói riêng giành được ở đấu trường thế giới. Từ thành tích này, thầy trò Nguyễn Văn Hiền A - Nguyễn Thị Thùy Linh vinh dự được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen. Đây cũng lần thứ 3 HLV Nguyễn Văn Hiền A có được vinh dự này.

Không dừng lại ở Giải vô địch thế giới 2019, thầy trò Nguyễn Văn Hiền A - Nguyễn Thị Thùy Linh cùng bộ môn đá cầu Huế liên tục gặt hái thêm nhiều thành công ở những đấu trường quan trọng.

Gần nhất, với phong độ xuất sắc của mình, Nguyễn Thị Thùy Linh đã giành 1 HCV, 1 HCB, 1 HCĐ tại Giải vô địch thế giới ở Thiên Tân (Trung Quốc) năm 2024. Còn HLV Nguyễn Văn Hiền A cũng có nhiều đóng góp để đưa tuyển đá cầu Việt Nam đứng trên bục cao nhất với ngôi vị Nhất toàn đoàn. Từ thành tích này, thầy trò Nguyễn Văn Hiền A - Nguyễn Thị Thùy Linh cùng lúc được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất, cũng như một lần nữa tạo nên kỳ tích cho đá cầu, cho thể thao Huế.

Đến hiện tại, thể thao Huế vẫn chưa ai bắt kịp được thành tích của HLV Nguyễn Văn Hiền A. Dẫu vậy, khát vọng chinh phục đỉnh cao của anh vẫn chưa dừng lại khi đang tiếp tục “nhào nặn” lứa VĐV kế cận. “Tôi tin đá cầu Huế vẫn còn không gian, thời gian để tiếp tục phô diễn khi đang sở hữu một số nhân tố đầy tiềm năng. Tiêu biểu là Phạm Khánh Hoàng (2 HCV, 1 HCB tại Giải vô địch trẻ châu Á 2024) cùng những gương mặt nữ trong 2 năm tới có thể “xuất đầu lộ diện” ở những sân chơi lớn”, HLV Nguyễn Văn Hiền A tự tin.