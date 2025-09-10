  • Huế ngày nay Online
LION Championship 26 trở lại với sự ra mắt của nhà vô địch Muay Thái thế giới

ClockThứ Năm, 11/09/2025 08:58
Sự kiện LION Championship 26 sẽ chứng kiến màn ra mắt của nhà vô địch Muay Thái thế giới Trương Cao Minh Phát với đối thủ đến từ Ireland - Aaron Clarke trong thể thức MMA Striking hạng cân 61kg.

Sự kiện LION Championship 26 (LC26) sẽ diễn ra tại nhà thi đấu Tây Hồ, Hà Nội vào ngày 13/9 tới. 

Ngày 10/9, Liên đoàn Võ thuật tổng hợp Việt Nam (VMMAF) thông tin, sự kiện LION Championship 26 (LC26) sẽ diễn ra tại nhà thi đấu Tây Hồ, Hà Nội vào ngày 13/9 tới.

Trong trận đấu tâm điểm, sự kiện sẽ chứng kiến màn ra mắt của nhà vô địch WBC Muay Thái thế giới Trương Cao Minh Phát với đối thủ đến từ Ireland - Aaron Clarke trong thể thức MMA Striking hạng cân 61kg.

Trương Cao Minh Phát sinh năm 1995, là một trong những võ sỹ tiêu biểu của Muay Việt Nam trong những năm trở lại đây. Anh đã giành chức vô địch toàn quốc 8 năm liên tiếp, góp mặt trong đội tuyển quốc gia tại các kỳ SEA Games 31 (huy chương bạc) và SEA Games 32 (huy chương đồng). 

Trên các võ đài chuyên nghiệp, anh đã ghi dấu ấn với ngôi Á quân giải Super Champ tại Thái Lan và chức vô địch thế giới hệ thống WBC Muay Thái - một trong các hệ thống chuyên nghiệp uy tín nhất thế giới.

Đối thủ của Minh Phát, Aaron Clarke sinh năm 1999 từ Ireland. Anh đã hai lần giành chức vô địch ISKA Kickboxing tại quê nhà trước khi tham gia các đấu trường quốc tế. Clarke đã thi đấu tổng cộng 16 trận đấu chuyên nghiệp, với 10 chiến thắng.

Trong đó, võ sỹ người Ireland đã tranh tài ở các giải đấu uy tín như K-1 Kickboxing. Năm 2023, Clarke gây ấn tượng với giới chuyên môn trong cuộc đối đầu kéo dài 3 hiệp với võ sỹ mạnh nhất thế giới Yuki Yoza (Nhật Bản).

Cuộc đối đầu giữa Minh Phát và Clarke nằm trong chiến lược mở rộng của LION Championship, nhằm đưa nhiều võ sỹ danh tiếng tại Việt Nam thượng đài với các tay đấm mạnh trong khu vực.

Bên cạnh đó, trận đấu thể hiện sức hấp dẫn của thể thức mới MMA Striking với các võ sỹ nổi tiếng tại Việt Nam.

Trong năm 2025, LION Championship đã ra mắt bốn thể thức mới, trong đó MMA Striking tập trung vào các kỹ thuật đánh đứng (đấm, đá, chỏ, gối, vật - khóa siết ở tư thế đứng), nhằm tạo điều kiện cho các võ sỹ có nền tảng của các môn Muay Thái, Kickboxing, Wushu Tán thủ, Karate, Taekwondo, Pencak Silat… làm quen trước khi chuyển dịch sang thi đấu MMA.

LION Championship 26 còn có sự góp mặt của các võ sỹ ở thể thức MMA truyền thống. Tại hạng cân 56kg, lão tướng Trần Trọng Kim tiếp đón tài năng trẻ Nguyễn Phú Thịnh. Cả hai võ sỹ đều có những chiến thắng quan trọng bằng knockout kỹ thuật trong lần thượng đài gần nhất.

Đây là cuộc đối đầu mang tính chất “chuyển giao thế hệ”, khi những gương mặt trẻ tích lũy đủ kinh nghiệm để thách thức các võ sĩ đã thi đấu nhiều năm ở LION Championship.

Trong khi đó, hạng cân 60kg chứng kiến màn tái đấu giữa hai võ sỹ Danh Quốc và nhà vô địch võ cổ truyền thế giới - Nguyễn Hợp Hải. Ở cuộc đối đầu năm 2023, Hợp Hải đã đánh bại Danh Quốc sau 3 hiệp đấu tính điểm, mở màn cho những tranh cãi của đôi bên trong thời gian gần đây.

Với sự tiến bộ đáng kể của Danh Quốc, đây sẽ là thử thách xứng đáng trong lần quay trở lại của Hợp Hải tại LION Championship 26.

Sự kiện lần này cũng chứng kiến sự trở lại của các võ sỹ đến từ Campuchia trong thể thức MMA Striking. Những đại diện từ môn võ Kun Khmer khét tiếng trong khu vực sẽ mang đến thử thách với các đại diện trẻ tuổi của Việt Nam, một trong những “bài kiểm tra” quan trọng mà giải đấu mang đến với những võ sỹ muốn thử thách ở sân chơi chuyên nghiệp.

Các trận đấu tại LION Championship 26 sẽ thi đấu ở 2 thể thức.

Trong đó, MMA Striking gồm các cặp đấu: Trương Cao Minh Phát gặp Aaron Clarke (hạng 61kg), Võ Minh Nghĩa gặp Tha Vanthorn (hạng 57kg), Phan Vũ Bảo gặp Von Kimcheng (hạng 56 kg), Đỗ Nguyễn Minh Quyền gặp Nguyễn Tiến Phát (hạng 60kg).

Thể thức MMA Pro Trần Trọng Kim gặp Nguyễn Phú Thịnh (hạng 56kg), Nguyễn Hợp Hải gặp Danh Quốc (hạng 60kg), và Nguyễn Quốc Huy gặp Nguyễn Trung Hải (hạng 65kg)./.

Theo vietnamplus.vn
