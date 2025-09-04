Thủ tướng đắc cử Thái Lan gấp rút hoàn thiện đội hình nội các

Thủ tướng đắc cử Thái Lan Anutin Charnvirakul tại thủ đô Bangkok ngày 5/9/2025. Ảnh: THX/TTXVN

Ba nhân vật “bên ngoài” mà ông Thủ tướng đắc cử Anutin chọn lựa đều là những người sẽ đảm nhiệm các vị trí trưởng ngành quan trọng của nội các mới, bao gồm ông Sihasak Phuangketkeow - cựu Bí thư thường trực Bộ Ngoại giao - sẽ làm Bộ trưởng Ngoại giao; ông Ekniti Nitithanprapas - Cục trưởng Tài chính - sẽ đảm đương cương vị Bộ trưởng Tài chính; và ông Atthapol Rerkpiboon - cựu Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Tập đoàn dầu khí quốc gia Thái Lan PTT Plc - sẽ làm Bộ trưởng Năng lượng.

Thủ tướng đắc cử Anutin cho biết quyết định lựa chọn ông Sihasak làm Bộ trưởng Ngoại giao sẽ trấn an cả cộng đồng ngoại giao và doanh nghiệp, vì quan chức này rất được nể trọng trên trường quốc tế, trong khi Bộ trưởng Tài chính sắp nhậm chức cũng là người có nhiều kinh nghiệm và từng giữ các vị trí cấp cao trong Bộ Tài chính Thái Lan.

Ông Anutin cũng nhắc lại rằng đội hình nội các mới sẽ đảm bảo sự chuyên nghiệp và sẵn sàng làm việc ngay lập tức, đồng thời nhấn mạnh những chia rẽ nội bộ từng thấy trong các chính quyền trước sẽ không lặp lại. Tất cả các bộ trưởng sẽ làm việc với mục tiêu chung và sự thống nhất, thay vì theo đuổi lợi ích đảng phái.