  • Huế ngày nay Online
Thế giới

Thủ tướng đắc cử Thái Lan gấp rút hoàn thiện đội hình nội các

ClockChủ Nhật, 07/09/2025 09:36
Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, Thủ tướng đắc cử Thái Lan Anutin Charnvirakul ngày 6/9 đã giới thiệu 3 nhân vật “bên ngoài” sẽ phục vụ trong nội các của ông, đồng thời khẳng định đội hình nội các mới sẽ rất hấp dẫn và sẽ bao gồm những chuyên gia sẵn sàng làm việc ngay lập tức, được lựa chọn dựa trên kinh nghiệm và tinh thần tận tâm.

Đầu tàu của ngành công nghiệp HuếThái Lan: Đảng Bhumjaithai đạt thỏa thuận thành lập chính phủ mới với đảng đối lập chínhHọc giả Thái Lan: Việt Nam đang vươn lên vị thế lãnh đạo khu vực

Thủ tướng đắc cử Thái Lan Anutin Charnvirakul tại thủ đô Bangkok ngày 5/9/2025. Ảnh: THX/TTXVN 

Ba nhân vật “bên ngoài” mà ông Thủ tướng đắc cử Anutin chọn lựa đều là những người sẽ đảm nhiệm các vị trí trưởng ngành quan trọng của nội các mới, bao gồm ông Sihasak Phuangketkeow - cựu Bí thư thường trực Bộ Ngoại giao - sẽ làm Bộ trưởng Ngoại giao; ông Ekniti Nitithanprapas - Cục trưởng Tài chính - sẽ đảm đương cương vị Bộ trưởng Tài chính; và ông Atthapol Rerkpiboon - cựu Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Tập đoàn dầu khí quốc gia Thái Lan PTT Plc - sẽ làm Bộ trưởng Năng lượng.

Thủ tướng đắc cử Anutin cho biết quyết định lựa chọn ông Sihasak làm Bộ trưởng Ngoại giao sẽ trấn an cả cộng đồng ngoại giao và doanh nghiệp, vì quan chức này rất được nể trọng trên trường quốc tế, trong khi Bộ trưởng Tài chính sắp nhậm chức cũng là người có nhiều kinh nghiệm và từng giữ các vị trí cấp cao trong Bộ Tài chính Thái Lan. 

Ông Anutin cũng nhắc lại rằng đội hình nội các mới sẽ đảm bảo sự chuyên nghiệp và sẵn sàng làm việc ngay lập tức, đồng thời nhấn mạnh những chia rẽ nội bộ từng thấy trong các chính quyền trước sẽ không lặp lại. Tất cả các bộ trưởng sẽ làm việc với mục tiêu chung và sự thống nhất, thay vì theo đuổi lợi ích đảng phái.

Theo baotintuc.vn
 Từ khóa: Thủ tướngđắc cửThái Lan
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Ý nghĩa chuyến thăm Trung Quốc của Thủ tướng Ấn Độ

Đối với Ấn Độ, việc duy trì một chính sách ngoại giao linh hoạt, cân bằng với các đối tác lớn như Mỹ và Nga, đồng thời tìm kiếm sự ổn định với Trung Quốc, là cách tốt nhất để bảo vệ lợi ích và quyền tự chủ chiến lược của mình.

Ý nghĩa chuyến thăm Trung Quốc của Thủ tướng Ấn Độ
Thủ tướng Phạm Minh Chính trao quyết định giao quyền Bộ trưởng Bộ Ngoại giao

Sáng 30/8, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ dự lễ công bố, trao quyết định tiếp nhận đồng chí Lê Hoài Trung, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng, về công tác tại Bộ Ngoại giao, giao Quyền Bộ trưởng Bộ Ngoại giao.

Thủ tướng Phạm Minh Chính trao quyết định giao quyền Bộ trưởng Bộ Ngoại giao
Thái Lan: Đảng Bhumjaithai đạt thỏa thuận thành lập chính phủ mới với đảng đối lập chính

Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, bối cảnh chính trị Thái Lan đã thay đổi đáng kể trong ngày 29/8 sau phán quyết của Tòa án Hiến pháp phế truất Thủ tướng Paetongtarn Shinawatra, khi đảng Bhumjaithai (Tự hào Thái Lan) tuyên bố đã đồng ý thỏa thuận với đảng Nhân dân (PP) đối lập chính để thành lập chính phủ mới.

Thái Lan Đảng Bhumjaithai đạt thỏa thuận thành lập chính phủ mới với đảng đối lập chính
Thủ tướng: Đưa thể chế, pháp luật trở thành "đột phá của đột phá", lợi thế cạnh tranh quốc gia

Sáng 25/8, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ Kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống ngành Tư pháp (28/8/1945 - 28/8/2025) và Đại hội thi đua yêu nước ngành Tư pháp lần thứ VI. Thủ tướng nêu rõ, chúng ta đã từng bước hiện thực hóa một nền pháp quyền nhân nghĩa dựa trên đạo lý, vì lợi ích của đất nước, của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân; phải tiếp tục chuyển đổi trạng thái, đưa công tác xây dựng và thi hành pháp luật từ "điểm nghẽn của điểm nghẽn" trở thành "đột phá của đột phá", là "điểm tựa, đòn bẩy", đi sớm, đi trước mở đường cho đột phá phát triển.

Thủ tướng Đưa thể chế, pháp luật trở thành đột phá của đột phá , lợi thế cạnh tranh quốc gia

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Tổng biên tập: Hoàng Đăng Khoa

Phó Tổng biên tập phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay

Return to top