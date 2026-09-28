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Thể thao

Lịch thi đấu Asian Games ngày 28/9: Điền kinh, bắn súng và cầu mây tranh huy chương

ClockThứ Hai, 28/09/2026 15:55
Ngày 28/9, Đoàn Thể thao Việt Nam tiếp tục tranh tài tại Asian Games 2026 với nhiều nội dung đáng chú ý. Tâm điểm là chung kết 3.000m chướng ngại vật nam của Nguyễn Trung Cường, chung kết tiếp sức 4x100m nữ, nội dung súng ngắn 25m nữ cùng trận bán kết cầu mây đội tuyển 3 nam gặp Thái Lan.

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Các cô gái Việt Nam vào chung kết tiếp sức 4x100m nữ. (Ảnh: Bùi Lượng) 

Theo chương trình thi đấu, trong ngày 28/9, các vận động viên Việt Nam góp mặt ở bóng chuyền trong nhà, bóng chuyền bãi biển, bắn cung, điền kinh, bắn súng, boxing và cầu mây.

Ở điền kinh, Nguyễn Trung Cường bước vào chung kết 3.000m chướng ngại vật nam lúc 19 giờ 43 phút (giờ Nhật Bản). Đội tiếp sức 4x100m nữ gồm Lê Thị Cẩm Tú, Hà Thị Thu, Hoàng Dư Ý, Phùng Thị Huệ và Kha Thanh Trúc thi đấu chung kết vào lúc 22 giờ 4 phút.

Bắn súng tiếp tục là nội dung được chú ý khi Trịnh Thu Vinh, Nguyễn Thùy Trang và Nguyễn Thùy Dung dự vòng loại súng ngắn 25m nữ bài bắn nhanh. Chung kết cá nhân nội dung này dự kiến diễn ra vào 14 giờ 15 phút.

Ở boxing, Nguyễn Thị Tâm gặp đối thủ Hàn Quốc tại tứ kết hạng 51kg nữ, trong khi Lưu Diễm Quỳnh chạm trán võ sĩ Iran ở tứ kết hạng 75kg nữ.

Cầu mây có đội tuyển đôi nữ Việt Nam gặp Malaysia ở vòng bảng, còn đội tuyển 3 nam đối đầu Thái Lan tại bán kết. Bắn cung cũng tiếp tục thi đấu vòng loại ở các nội dung cung 3 dây nam và nữ.

Ở các môn đồng đội, đội tuyển bóng chuyền trong nhà nam gặp Qatar tại bảng D. Bóng chuyền bãi biển nữ lần lượt gặp Trung Quốc và Thái Lan ở vòng bảng.

Lịch thi đấu có thể thay đổi theo quyết định của Ban tổ chức.

Khán giả có thể theo dõi Asian Games trên các kênh sóng VTV6, VTV7 và ứng dụng VTVgo. Các hạ tầng tiếp sóng sự kiện gồm có: FPT Play, MyTV, TV360, VTVCab, VTVprime, SCTV.

https://nhandan.vn/lich-thi-dau-asian-games-ngay-289-dien-kinh-ban-sung-va-cau-may-tranh-huy-chuong-post991478.html

Theo nhandan.vn
 Từ khóa: Điền kinhbắn súngcầu mâyhuy chương
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