Lịch thi đấu Asian Games ngày 27/9: Điền kinh, bắn cung và kurash tranh tài

Theo chương trình thi đấu ngày 27/9 của Asian Games 2026, các vận động viên Việt Nam tranh tài ở bóng chuyền trong nhà, bóng ném, bóng chuyền bãi biển, bắn cung, bắn súng, cầu mây, điền kinh, cầu lông, kurash và đấu kiếm.

Ở điền kinh, Trần Thị Loan và Hà Thị Thúy Hằng cùng bước vào chung kết nhảy xa nữ lúc 18 giờ 55 phút (theo giờ Nhật Bản). Sau đó, Trần Thị Loan tiếp tục thi chung kết 200m nữ lúc 19 giờ 25 phút. Đội tiếp sức 4x100m nữ của Việt Nam cũng tham dự vòng loại vào buổi tối.

Bắn cung có nhiều nội dung đồng đội và đôi nam nữ thi đấu vòng loại. Các cung thủ Việt Nam lần lượt tranh tài ở cung 1 dây và cung 3 dây, gồm các nội dung đồng đội nam, đồng đội nữ và đôi nam nữ. Trong khi đó, Trịnh Thu Vinh, Nguyễn Thùy Trang và Nguyễn Thùy Dung dự vòng loại 25m súng ngắn nữ bài bắn chậm.

Ở kurash, Nguyễn Thị Hường và Phạm Nguyễn Hồng Mơ cùng tranh vòng loại hạng dưới 57kg nữ; các trận bán kết và chung kết của nội dung này dự kiến diễn ra trong ngày. Cầu lông có cặp Nguyễn Đình Hoàng-Trần Đình Mạnh thi đấu vòng 1/8 đôi nam gặp Indonesia. Đội kiếm ba cạnh nam Việt Nam gặp Saudi Arabia tại vòng 32.

Các môn đồng đội cũng tiếp tục thi đấu, trong đó đội tuyển bóng chuyền trong nhà nam gặp Ấn Độ, bóng ném nữ gặp Trung Quốc, còn bóng chuyền bãi biển nam chạm trán Mông Cổ.

Lịch thi đấu có thể thay đổi theo quyết định của Ban tổ chức.

Khán giả có thể theo dõi Asian Games trên các kênh sóng VTV6, VTV7 và ứng dụng VTVgo. Các hạ tầng tiếp sóng sự kiện gồm có: FPT Play, MyTV, TV360, VTVCab, VTVprime, SCTV.

https://nhandan.vn/lich-thi-dau-asian-games-ngay-279-dien-kinh-ban-cung-va-kurash-tranh-tai-post991343.html