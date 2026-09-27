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Thể thao

Asian Games 2026 ngày 27/9: Cầu mây Việt Nam giành vé vào bán kết

ClockThứ Hai, 28/09/2026 08:28
Trong ngày thi đấu 27/9 tại Asian Games 2026, Đoàn Thể thao Việt Nam chưa có thêm huy chương, giữ thành tích 1 Huy chương Vàng, 1 Huy chương Bạc và 16 Huy chương Đồng. Tuy nhiên, các vận động viên Việt Nam vẫn ghi nhận những kết quả đáng chú ý ở cầu mây, bắn cung, bắn súng và bóng chuyền bãi biển.

Lịch thi đấu Asian Games ngày 27/9: Điền kinh, bắn cung và kurash tranh tàiAsian Games 20: Nhìn lại ngày thi đấu thứ 5, hy vọng vào U23 Việt Nam ở ngày thứ 6Những con số ấn tượng về Asian Games 2026

Cầu mây được kỳ vọng sẽ giành ít nhất 1 Huy chương Vàng tại Asian Games 2026. (Ảnh: Bùi Lượng) 

Ở môn cầu mây, đội regu nam Việt Nam trải qua hai trận vòng bảng trong ngày 27/9. Sau thất bại 0-2 trước Malaysia vào buổi sáng với tỷ số các ván 9-15 và 15-17, đội tuyển gồm Nguyễn Văn Nhàn, Ngô Thanh Long và Lương Công Minh bước vào trận đấu quan trọng gặp Myanmar. Các vận động viên Việt Nam thi đấu tốt để giành chiến thắng 2-0 (15-5, 15-13), qua đó giành quyền vào bán kết.

Ở nội dung đôi nữ, Nguyễn Thị Thu Trang và Nguyễn Thị Khánh Ly để thua Lào 1-2 sau ba ván với tỷ số 15-12, 10-15 và 9-15.

Bắn cung, bắn súng ghi nhận những kết quả tích cực

Các cung thủ Việt Nam cũng có những chiến thắng đáng chú ý trong ngày 27/9. Ở nội dung đôi nam nữ cung một dây, Đặng Công Đức và Lê Thùy Phương Nhi vượt qua cặp vận động viên Iran với tỷ số 6-2 để giành quyền vào tứ kết.

Tại nội dung đôi nam nữ cung ba dây, Nguyễn Hoàng Phi Vũ và Lộc Thị Đào đánh bại cặp cung thủ Bhutan 158-150, qua đó cũng góp mặt trong nhóm tám đôi mạnh nhất.

Ở các nội dung đồng đội, đội nữ gồm Lê Thùy Phương Nhi, Lê Phạm Ngọc Anh và Nguyễn Thị Thanh Thảo dừng bước tại tứ kết cung ba dây sau trận đấu sít sao với Trung Quốc. Các cung thủ Việt Nam chỉ kém đối thủ ba điểm, với tỷ số 223-226.

Đội nam cũng dừng bước tại tứ kết nội dung đồng đội cung ba dây sau khi không thể vượt qua Đài Loan (Trung Quốc). 

Tại môn bắn súng, Trịnh Thu Vinh có khởi đầu đáng chú ý ở nội dung 25m súng ngắn nữ. Sau ba loạt của bài bắn chậm, xạ thủ Việt Nam lần lượt đạt 95, 99 và 97 điểm, tổng cộng 291 điểm và tạm đứng thứ ba.

Hai đồng đội Nguyễn Thùy Trang và Nguyễn Thùy Dung lần lượt đạt 283 và 279 điểm, xếp thứ 28 và 39. Sáng 28/9, các xạ thủ tiếp tục thi đấu 30 viên ở phần bắn nhanh. Kết quả của hai phần thi sẽ xác định tám vận động viên có thành tích tốt nhất giành quyền vào chung kết.

Bóng chuyền bãi biển cũng mang về một chiến thắng cho Việt Nam. Tại bảng C, Nguyễn Lâm Tới và Nguyễn Văn Việt vượt qua cặp vận động viên Mông Cổ 2-0. Đôi Việt Nam duy trì ưu thế trong cả hai ván và cùng thắng với tỷ số 21-13.

Tiếp tục chờ thêm huy chương

Ở môn cầu lông, Nguyễn Đình Hoàng và Trần Đình Mạnh dừng bước tại tứ kết đôi nam sau khi để thua cặp vận động viên Indonesia 6-21, 10-21.

Các võ sĩ kurash Việt Nam cũng chưa thể tiến sâu trong ngày thi đấu. Phạm Nguyễn Hồng Mơ thua Kodirova Fotima của Uzbekistan 0-5 tại vòng 32 hạng cân dưới 57kg nữ. Nguyễn Thị Hường cũng dừng bước sau thất bại 0-3. Hai võ sĩ Trần Thị Thanh Thủy và Dương Thanh Thanh sẽ tiếp tục tranh tài ngày 29/9.

Ở môn bóng chuyền nam, đội tuyển Việt Nam khởi đầu bảng C bằng thất bại 0-3 trước Ấn Độ. Ngày 28/9, đội sẽ bước vào lượt trận thứ hai gặp Qatar.

Trên đường chạy điền kinh, Lê Thị Cẩm Tú góp mặt ở chung kết 200m nữ và về thứ bảy trong số tám vận động viên, với thành tích 23 giây 53. 

Như vậy, kết thúc ngày thi đấu 27/9, Đoàn Thể thao Việt Nam chưa có thêm huy chương, tiếp tục sở hữu 1 Huy chương Vàng, 1 Huy chương Bạc và 16 Huy chương Đồng, tổng cộng 18 huy chương. Với thành tích này, Việt Nam đứng thứ 21 trên bảng tổng sắp.

Ở nhóm dẫn đầu, Trung Quốc tiếp tục tạo khoảng cách lớn với 116 Huy chương Vàng, 46 Huy chương Bạc và 36 Huy chương Đồng. Chủ nhà Nhật Bản đứng thứ hai, trong khi Hàn Quốc giữ vị trí thứ ba.

Ngày 28/9, các vận động viên Việt Nam tiếp tục tranh tài ở nhiều môn, trong đó đáng chú ý có bắn súng, cầu mây và bắn cung. Đây là những nội dung Đoàn Thể thao Việt Nam tiếp tục kỳ vọng cải thiện thành tích trong những ngày thi đấu còn lại.

https://nhandan.vn/asian-games-2026-ngay-279-cau-may-viet-nam-gianh-ve-vao-ban-ket-post991395.html

Theo nhandan.vn
 Từ khóa: Asian GamesCầu mâyViệt Nam
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