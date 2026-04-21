Khó lường cuộc đua trụ hạng V.League

Tân binh PVF - CAND ở thế bất lợi. Ảnh: PVF

Hoàng Anh Gia Lai là cái tên được người hâm mộ và giới chuyên môn quan tâm nhiều nhất ở thời điểm hiện tại. Khi V.League bước vào giai đoạn nước rút, đội bóng phố núi chỉ cần thêm một chiến thắng, đã có thể tiến gần hơn đến tấm vé trụ hạng. Tuy nhiên, ở hai trận gần nhất, Trung Kiên và các đồng đội lần lượt để thua 1 - 2 trước PVF - CAND và 0 - 2 trước Hồng Lĩnh Hà Tĩnh.

Dù đội hình hiện tại không còn những cái tên từng làm mưa làm gió ở sân chơi cao nhất bóng đá Việt Nam như Nguyễn Công Phượng, Lương Xuân Trường, Nguyễn Tuấn Anh, Nguyễn Văn Toàn hay Trần Minh Vương, nhưng đội bóng của huấn luyện viên Lê Quang Trãi vẫn nhận được sự quan tâm đặc biệt từ người hâm mộ. Nhiều chuyên gia cho rằng, nếu đội bóng của bầu Đức rời V.League, sức hút của giải đấu sẽ phần nào giảm đi.

Hiện tại, SHB Đà Nẵng và PVF - CAND là hai đội đang đối diện nguy cơ xuống hạng cao nhất khi cùng nằm trong nhóm “đèn đỏ” với 17 điểm. Xếp ngay phía trên là Becamex TP. Hồ Chí Minh và Hoàng Anh Gia Lai với lần lượt 21 và 22 điểm. Ngay cả Sông Lam Nghệ An hay Đông Á Thanh Hóa cùng có 24 điểm cũng chưa thể chắc chắn trụ hạng.

V.League năm nay chứng kiến sự cạnh tranh quyết liệt hơn rất nhiều ở khu vực cuối bảng. Nhiều đội bóng vốn được đánh giá có lực lượng khá như Becamex TP. Hồ Chí Minh, Sông Lam Nghệ An hay Đông Á Thanh Hóa vẫn rơi vào tình thế nguy hiểm vì phong độ thiếu ổn định. Không ít câu lạc bộ liên tục thay đổi huấn luyện viên, điều chỉnh ngoại binh hoặc làm mới lối chơi với hy vọng cải thiện thành tích. Tuy nhiên, hiệu quả mang lại chưa thực sự rõ nét.

Điều đáng nói là khoảng cách chuyên môn giữa các đội hiện không còn quá chênh lệch. Những đội nằm ở nhóm cuối bảng vẫn có thể tạo nên bất ngờ trước các đối thủ mạnh hơn. Chính điều đó khiến cuộc đua trụ hạng trở nên khó dự đoán. Một đội bóng có thể vừa giành chiến thắng ấn tượng ở vòng đấu trước nhưng ngay sau đó lại thất bại trước đối thủ cạnh tranh trực tiếp.

Bản lĩnh sẽ là yếu tố quan trọng trong chặng đường cuối mùa giải. Những đội bóng duy trì được sự ổn định về tinh thần, có chiều sâu lực lượng và biết tận dụng cơ hội sẽ nắm lợi thế lớn trong cuộc đua trụ hạng. Kết quả cuối cùng vẫn còn bỏ ngỏ nên cuộc chiến trụ hạng tại V.League mùa giải 2025/2026 đang rất khó lường và hấp dẫn.