Huế giành nhiều huy chương tại giải thể thao người khuyết tật Quốc gia 2025

Nguyễn Thái Dương (giữa) trên bục nhận HCV môn bơi

Quy tụ hơn 300 VĐV khuyết tật đến từ 9 tỉnh, thành phố, gồm: TP. Hồ Chí Minh, TP. Cần Thơ, TP. Đà Nẵng, Đồng Nai, Đồng Tháp, TP. Hà Nội, Hà Tĩnh, Thái Nguyên và TP. Huế, tại giải, VĐV tranh tài ở 5 môn: bơi, bắn cung, cờ vua, Judo và Boccia (cách chơi tương tự môn Bowling).

Đoàn VĐV người khuyết tật TP. Huế tham dự 6 VĐV ở 2 môn cờ vua và bơi, sau những ngày tranh tài, tất cả VĐV của Huế đều giành được huy chương với 1 HCV, 6 HCĐ, trong đó, HCV thuộc về VĐV đến từ phường Phú Bài - Nguyễn Thái Dương ở môn bơi.

Ngoài 7 huy chương giành được, đoàn VĐV người khuyết tật TP. Huế còn có 3 VĐV được tặng Kỷ niệm chương vì những đóng góp quan trọng cho bộ môn cờ vua.

Bên cạnh tuyển chọn VĐV tiêu biểu tham dự ASEAN Para Games 2025 tổ chức tại Thái Lan sắp tới, giải vô địch Quốc gia thể thao người khuyết tật còn là sân chơi khuyến khích người khuyết tật rèn luyện sức khỏe, tự tin khẳng định giá trị bản thân, lan tỏa nguồn cảm hứng sống tích cực cùng thông điệp “Thể thao cho mọi người - Không ai bị bỏ lại phía sau”.