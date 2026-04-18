Đá cầu Huế thắng lớn tại giải vô địch thế giới 2026

HLV tuyển đá cầu Huế Nguyễn Văn Hiền cùng các học trò đạt thành tích xuất sắc tại giải.

Giải vô địch đá cầu thế giới 2026 quy tụ nhiều quốc gia, vùng lãnh thổ có thế mạnh về đá cầu trên thế giới, như: Đức, Hungary, Pháp, Phần Lan, Đan Mạch, Ấn Độ, Trung Quốc...

Sau gần 1 tuần tranh tài, tuyển đá cầu Việt Nam với 18 VĐV đã xuất sắc giành 7 HCV, 1 HCB, 1 HCĐ, đứng nhất toàn đoàn và hoàn thành mục tiêu bảo vệ ngôi vương.

Góp công vào thành tích chung này, 3 VĐV đá cầu thành phố Huế đã xuất sắc cùng đồng đội giành đến 6 HCV, 1 HCĐ. Cụ thể, các VĐV: Nguyễn Thị Thùy Linh giành 2 HCV (đội tuyển nữ, đội tuyển 4 nữ), 1 HCĐ (đôi nữ); Đinh Hữu Ánh Nguyệt giành 2 HCV (đội tuyển nữ, đội tuyển 4 nữ) và Trần Mạnh Cường giành 2 HCV (đội tuyển nam, đội tuyển 4 nam).

Giải vô địch đá cầu thế giới 2 năm tổ chức 1 lần. Tại giải năm 2024, tuyển Việt Nam đứng nhất toàn đoàn với 6 HCV, 2 HCB, 1 HCĐ.