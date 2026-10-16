Cầu thủ Việt Nam giấc mơ xuất ngoại

Đình Bắc đang có mong muốn ra nước ngoài thi đấu. Ảnh: nhandan.vn

Đình Bắc đang ở thời điểm đẹp nhất để nghĩ đến một chuyến xuất ngoại 22 tuổi, vừa cùng đội tuyển Việt Nam bảo vệ thành công chức vô địch ASEAN Cup, tiền đạo của Công an Hà Nội tiếp tục cho thấy sự trưởng thành sau một năm nhiều dấu ấn. Nhưng điều đáng chú ý không chỉ nằm ở những bàn thắng hay danh hiệu. Đình Bắc đã chủ động nói về giấc mơ xuất ngoại.

Khát vọng ấy càng có cơ sở khi trước đó, truyền thông từng đưa tin Vissel Kobe, một trong những CLB hàng đầu của J.League, đã dành sự quan tâm cho Đình Bắc. HLV Kim Sang-sik cũng đánh giá học trò có những tố chất khác biệt và tin rằng anh có khả năng thành công nếu lựa chọn xuất ngoại.

Cùng thời điểm, một câu chuyện khác mở ra với Hoàng Đức. Sau những màn trình diễn nổi bật trong màu áo đội tuyển Việt Nam, tiền vệ sinh năm 1998 tiếp tục được nhắc tên trong kế hoạch chiêu mộ của các CLB Thai League (Thái Lan). BG Pathum United, Bangkok United và mới nhất là Thai Port FC được truyền thông đề cập như những đội bóng dành sự quan tâm tới cầu thủ đang khoác áo Ninh Bình.

Điều đáng nói là Hoàng Đức không còn ở tuổi của một cầu thủ trẻ cần “đi học việc”. Anh đã có ba Quả bóng vàng Việt Nam, hai chức vô địch Đông Nam Á và đang là một trong những tiền vệ hàng đầu của bóng đá Việt Nam. Ninh Bình cũng vừa gia hạn hợp đồng với Hoàng Đức đến năm 2030. Vì vậy, nếu có một thương vụ xuất ngoại xảy ra, đó cần là bước tiến về chuyên môn, chứ không chỉ là một chuyến phiêu lưu.

Cánh cửa ra nước ngoài với các cầu thủ Việt Nam đã và đang mở theo hai hướng. Một là cầu thủ trẻ muốn tìm môi trường tốt hơn để phát triển. Hai là ngôi sao đã khẳng định vị trí trong nước và có thể tìm kiếm thử thách mới ở đỉnh cao sự nghiệp.

Bóng đá Việt Nam từng có không ít cầu thủ nuôi hy vọng bước qua cánh cửa ấy.

Từ năm 2015, làn sóng cầu thủ Việt Nam xuất ngoại từng tạo nên rất nhiều kỳ vọng với Nguyễn Công Phượng, Nguyễn Tuấn Anh, Lương Xuân Trường. Sau đó lần lượt đến Đoàn Văn Hậu, Nguyễn Quang Hải, Nguyễn Văn Toàn. Tuy nhiên, phần lớn những chuyến đi ấy kết thúc sớm hoặc không để lại dấu ấn tương xứng với kỳ vọng ban đầu.

Công Phượng là trường hợp tiêu biểu nhất cho những khó khăn ấy. Từ Mito Hollyhock (Nhật Bản), Incheon United (Hàn Quốc), Sint-Truiden (Bỉ) đến Yokohama FC (Nhật Bản), anh có tới bốn lần thử sức ở nước ngoài nhưng đều không thể tìm được một vị trí ổn định.

Ngay cả Quang Hải, một trong những cầu thủ xuất sắc nhất Việt Nam, cũng trải qua quãng thời gian không dễ dàng tại Pau FC (Pháp). Văn Hậu từng sang Heerenveen (Hà Lan) nhưng chủ yếu thi đấu cho đội trẻ. Văn Toàn trở về sau một mùa giải ở Seoul E-Land (Hàn Quốc).

Xuất ngoại vốn là một quá trình thích nghi khắc nghiệt về tốc độ chơi bóng, thể lực, chiến thuật, ngôn ngữ, văn hóa phòng thay đồ. Một cầu thủ có thể là ngôi sao ở V.League nhưng chưa chắc đáp ứng ngay yêu cầu của một giải đấu cao hơn.

Trong bức tranh đó, Lê Công Vinh là điểm sáng hiếm hoi. Năm 2013, anh sang Consadole Sapporo (Nhật Bản) theo dạng cho mượn và có 11 lần ra sân, ghi 3 bàn. Đội bóng xứ Phù Tang sau đó thậm chí muốn mua đứt tiền đạo này nhưng Công Vinh quyết định trở lại thi đấu ở V.League.

Sau nhiều năm, giấc mơ xuất ngoại của cầu thủ Việt Nam đang trở lại với những tín hiệu đáng chú ý hơn. Nhưng để những chuyến đi sau không lặp lại câu chuyện cũ, cầu thủ cần chuẩn bị nhiều hơn một tấm hộ chiếu và một bản hợp đồng.