Chuyện của sao trẻ Đinh Quang Kiệt

Trung vệ 18 tuổi Đinh Quang Kiệt ra mắt ấn tượng ở V.League. Ảnh: bongdaplus.vn

Trong hành trình chinh phục đỉnh cao lứa U23 Đông Nam Á lần này, điều mà người hâm mộ quan tâm là trung vệ Đinh Quang Kiệt được gọi lên tuyển, nhưng bị loại ở phút cuối trước khi Nguyễn Đình Bắc và các đồng đội lên đường sang nước chủ nhà Indonesia tham gia giải đấu.

Sau khi bị loại, Đinh Quang Kiệt trở lại thi đấu cho U21 Hoàng Anh Gia Lai tại Vòng loại U21 quốc gia 2025. Trong trận đấu gặp U21 Huế, cầu thủ có chiều cao lý tưởng 1m95 cùng các đồng đội đã thể hiện màn trình diễn rất đáng xem. Ngay phút thứ 8, từ một trung vệ, Quang Kiệt chuyển sang tiền đạo tấn công sắc nét với một pha ngả vô lê mang về bàn thắng mở tỷ số cho U21 Hoàng Anh Gia Lai. Thời gian trận đấu còn lại, cầu thủ trẻ 18 tuổi này còn cùng với đồng đội ghi thêm 1 bàn thắng ấn định tỷ số 2-0 trước U21 Huế.

Từ pha ghi bàn và những kiến tạo, phối hợp ban bật đẹp mắt, lên công về thủ cho thấy, trung vệ Đinh Quang Kiệt còn có thể chơi rất tốt ở vị trí tiền đạo. Trong màu áo của U17 Việt Nam trước đó, cầu thủ sinh năm 2007 từng thể hiện sự tự tin, không chỉ chơi tốt vị trí sở trường trung vệ mà còn chơi tốt ở cả vị trí tiền đạo nhờ thể hình to cao, sức tỳ đè, khả năng tranh chấp, càn lướt tốt.

Với tài năng và thể hình lý tưởng, Quang Kiệt còn được ban huấn luyện câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai quyết định đôn lên đội 1 khi mới 17 tuổi. Chỉ chưa đầy trong vòng một năm, cầu thủ được xem là “hàng hiếm” có đến 10 lần ra sân tại giải đấu cao nhất Việt Nam - V.League. Trong màu áo đội 1 Hoàng Anh Gia Lai, cầu thủ trẻ này cũng để lại nhiều dấu ấn trong các trận đấu chuyên nghiệp quốc gia.

Quang Kiệt bị loại khỏi U23 Việt Nam trong mùa giải Đông Nam Á 2025 là điều không quá bất ngờ khi trong tay thuyền trưởng người Hàn hiện có đầy đủ các tuyển thủ chất lượng, tài năng rải đều ở các tuyến. Tuy nhiên, ngay sau khi bị loại, cầu thủ có thể hình lý tưởng, tiềm năng của Việt Nam có một bàn thắng đẹp mắt cho U21 Hoàng Anh Gia Lai sẽ khiến người hâm mộ và cả ban huấn luyện tuyển U23 Việt Nam phải nhìn nhận lại. Và với riêng trung vệ Quang Kiệt, sẽ không sao cả vì còn nhiều cơ hội phía trước để thể hiện như SEA Games 33 hay vòng loại U23 châu Á 2026 sắp đến.

Cùng với tham dự vòng loại U21 Quốc gia, cầu thủ tài năng của Hoàng Anh Gia Lai sẽ được chứng kiến màn trình diễn của những người đàn anh tại giải U23 Đông Nam Á để trau dồi kinh nghiệm cho các giải đấu lớn sắp đến. Đội tuyển U23 Việt Nam sẽ thi đấu trận ra quân gặp U23 Lào vào lúc chiều tối 19/7 và màn so tài với U23 Campuchia vào tối 22/7.