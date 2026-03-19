Thông điệp từ thầy Polking

ClockThứ Bảy, 21/03/2026 14:56
HNN - Với cầu thủ bóng đá Nguyễn Đình Bắc, người có ảnh hưởng mạnh mẽ đến anh chính là HLV trưởng của Câu lạc bộ (CLB) Công an Hà Nội Polking. HLV người Brazil rất hiểu cậu học trò nhỏ của mình và chính ông là người đã rèn luyện cho Đình Bắc không chỉ từ kỹ thuật, tư duy chơi bóng mà còn cả cách ứng xử trong tập thể một đội bóng và cả với người hâm mộ.

 HLV Mano Polking cho rằng Đình Bắc chính là tương lai của bóng đá Việt Nam. Ảnh: FBNV

Có thể thấy, dưới sự dẫn dắt của HLV Polking, Nguyễn Đình Bắc đã tiến bộ rõ rệt với lối chơi điềm tĩnh hơn, tập thể hơn và đặc biệt là anh đã biết tập trung cho bóng đá hơn thay bằng những chuyện ngoài sân cỏ.

Sau khi trở về từ Giải U23 châu Á, mặc dù người hâm mộ mong muốn được thấy Đình Bắc ra sân trong màu áo CLB Công an Hà Nội tại V-League; nhưng HLV Polking rất hạn chế sử dụng Nguyễn Đình Bắc không chỉ từ yếu tố thể lực của cầu thủ này sau 2 giải đấu quốc tế liên tiếp, mà trong sâu xa, ông muốn Nguyễn Đình Bắc bình tĩnh lại, hòa nhập với lối chơi tập thể CLB Công an Hà Nội. Thực tế thì trong năm 2025, Nguyễn Đình Bắc vẫn chưa có bàn thắng nào cho Công an Hà Nội tại V-League. Và với tư cách một tiền đạo, anh cần phải cố gắng nhiều hơn nữa.

Chiến lược gia người Brazil nhấn mạnh: “Tôi hiểu rằng Nguyễn Đình Bắc đã chơi rất hay ở cấp độ U23 và thể hiện phong độ tuyệt vời. Nhưng nhiệm vụ của chúng tôi là không thúc ép hay đẩy cậu ấy đi quá nhanh. Cậu ấy còn nhiều điều cần học hỏi và phát triển, vì vậy chúng tôi cần cho cậu ấy thời gian”.

Trong bóng đá, việc một cầu thủ chơi thành công ở cấp độ đội tuyển nhưng không phát huy được tài năng ở CLB không phải là ít. Một thực tế nữa đó là khoảng cách giữa cấp độ đội tuyển quốc gia và cấp độ các đội tuyển trẻ quốc gia là khá lớn. Có khá nhiều ngôi sao trẻ chơi rất tốt ở các đội U21, U23 nhưng không thể khẳng định vị trí được ở đội tuyển quốc gia.

Riêng với bóng đá Việt Nam, chỉ tính riêng trong 30 năm trở lại đây, đã chứng kiến nhiều câu chuyện buồn đến từ những ngôi sao trẻ nhưng lại bị thui chột một cách chóng vánh. Cách đây hơn 20 năm, một cầu thủ đồng hương của Nguyễn Đình Bắc là Phạm Văn Quyến đã gây nên một “cơn sốt” cho bóng đá Việt Nam trong màu áo U16 quốc gia, rồi sau đó U22 quốc gia tại SEA Games 2003 với những đường bóng quyến rũ, những cú sút ma thuật. Phạm Văn Quyến cũng là cầu thủ ghi bàn thắng duy nhất để đội tuyển Việt Nam đánh bại đội tuyển Hàn Quốc tại vòng loại Asian Cup 2004, anh cũng là chủ nhân Quả bóng vàng Việt Nam năm 2003. Thành công đến quá sớm, khiến Quyến mắc bệnh ngôi sao với lối sống phóng túng mà báo chí hồi đó đã từng phản ảnh. Và tại SEA Games 2005, Phạm Văn Quyến đã tự chôn vùi sự nghiệp của chính mình khi cùng một nhóm cầu thủ tham gia dàn xếp tỷ số một trận đấu...

HLV Polking rất hiểu sự khắc nghiệt của môi trường bóng đá hiện đại và cả những rắc rối bên ngoài sân cỏ. Ông luôn muốn cậu học trò nhỏ Nguyễn Đình Bắc của mình tập trung vào bóng đá. Thông điệp từ HLV Polking rất rõ ràng, tài năng thôi là chưa đủ. Và cũng rất vui là ngôi sao trẻ của bóng đá Việt Nam cũng đã ý thức được tâm thế của mình khi mới đây anh đăng dòng trạng thái trên Facebook cá nhân: "Quần đùi áo số hợp với Bắc hơn mọi người nhỉ".

Có lẽ, với một cầu thủ đã từng bị va vấp khá nhiều như Nguyễn Đình Bắc, anh sẽ ý thức rất rõ trong bóng đá hay trong bất cứ lĩnh vực nào của xã hội “bệnh ngôi sao” là thứ dễ khiến người ta đánh mất đi chính mình. Và anh cũng thật may mắn khi có những người thầy giỏi, tận tâm như HLV Kim Sang Sik ở đội tuyển Việt Nam hay HLV Polking ở CLB Công an Hà Nội, luôn kịp thời nhắc nhở, uốn nắn để những cầu thủ trẻ như anh ngày càng tiến bộ và hoàn thiện mình.                                                    

Phi Tân
