Sự trở lại của một cái tên

Câu lạc bộ TP. HCM được chuyển giao trở thành CLB Công an HCM trong mùa giải mới 2025 - 2026. Ảnh: CLB TP. HCM

Cách đây đúng 30 năm, mùa hè năm 1995, trên sân vận động Thống Nhất, trận chung kết giải Vô địch quốc gia 1995 là cuộc so tài giữa 2 đội bóng chưa một lần lên ngôi vương bóng đá quốc nội, đó là đội bóng đá Công an TP. HCM và đội Thừa Thiên Huế. Một cuộc đối đầu giữa một đội bóng có nhiều ngôi sao của một trung tâm bóng đá mạnh và một đội bóng còn non trẻ nhưng lại giàu khát vọng đến từ miền Trung.

Với lợi thế sân nhà và sự đồng đều ở cả 3 tuyến, đội bóng của thành phố mang tên Bác đã chơi lấn lướt và giành chiến thắng 3-1 trước đội bóng Cố đô để lần đầu tiên đăng quang. Với chức vô địch quốc gia này, đội bóng Công an TP. HCM cũng đã định danh một dàn cầu thủ ngôi sao của bóng đá Việt Nam mà nổi bật nhất là bộ đôi tiền đạo Lê Huỳnh Đức - Trần Minh Chiến, cùng những danh thủ khác như: Chu Văn Mùi, Nguyễn Liêm Thanh, Bùi Sỹ Thành. Nguyễn Chí Bảo, Nguyễn Thiện Quang... Đây cũng là những cái tên nổi bật trong màu áo đội tuyển Việt Nam trong những năm 1990.

Có thể nói, những năm 1990 là những năm hoàng kim của bóng đá TP. HCM với 3 đội bóng Cảng Sài Gòn, Hải Quan và Công an TP. HCM. Nếu như Cảng Sài Gòn khẳng định tên tuổi bằng lối chơi ban bật nhỏ, thiên về kỹ thuật; Hải Quan với lối chơi 3 trung vệ, phản công sắc bén thì Công an TP. HCM là đội bóng có lối chơi công thủ toàn diện dựa vào tài chỉ huy của trung vệ kỳ cựu Chu Văn Mùi ở hàng phòng ngự. Cùng với đó là lối chơi mạnh mẽ, tài hoa của cặp tiền vệ Nguyễn Liêm Thanh - Bùi Sỹ Thành và đặc biệt là bộ đôi tiền đạo số 1 Việt Nam Lê Huỳnh Đức - Trần Minh Chiến. Đội bóng của Lê Huỳnh Đức luôn chơi tấn công phủ đầu trước bất cứ đối thủ nào ở giải vô địch quốc gia và thực sự là một “thế lực” của bóng đá Việt Nam một thời.

Cả 3 đội bóng Cảng Sài Gòn, Hải Quan và Công an TP. HCM đều giành được ngôi vương ở giải vô địch quốc gia giai đoạn từ 1991 - 1997. Cùng với những đội bóng kỳ cựu của miền Bắc, như: Câu lạc bộ Quân Đội, Công an Hà Nội hay những đội bóng mới nổi là Sông Lam Nghệ An, Quảng Nam - Đà Nẵng hay Đồng Tháp, các đội bóng của TP. HCM đã tạo nên sự đối trọng, mang lại sự hấp dẫn, khó đoán cho mỗi mùa giải vô địch quốc gia giai đoạn này.

Sau khi Công an TP. HCM đổi tên thành Ngân hàng Đông Á rồi giải thể, các đội bóng Cảng Sài Gòn, Hải Quan cũng lùi vào dĩ vãng, bóng đá TP. HCM đã tụt dốc đến không ngờ. Một số đội bóng của thành phố lớn nhất cả nước như CLB TP. HCM hay Sài Gòn mặc dù cũng góp mặt ở các mùa giải V-League gần đây nhưng không đủ sức cạnh tranh với các đội bóng mạnh ở miền Bắc hay miền Trung. Do vậy, sự trở lại của CLB Công an TP. HCM trong mùa giải mới 2025 - 2026 từ nền tảng của CLB TP. HCM trước đây mang lại sự hy vọng cho nhiều người yêu bóng đá thành phố này cũng như người hâm mộ cả nước.

HLV Lê Huỳnh Đức, biểu tượng của đội bóng Công an TP. HCM một thời đang được nhắc đến trong vai trò HLV trưởng của CLB Công an TP. HCM cùng với những người đồng đội một thời sát cánh cùng anh, như: Nguyễn Liêm Thanh, Châu Trí Cường, Phùng Thanh Phương... trên băng ghế kỹ thuật. Sự góp mặt của các cựu danh thủ này hy vọng sẽ truyền được không chỉ kinh nghiệm và kỹ thuật chơi bóng mà còn cả bản sắc riêng của Công an TP. HCM ngày nào cho các cầu thủ hôm nay.