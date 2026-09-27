Bóng đá Huế & “cánh cửa” phía trước

Phạm Minh Cương đứng trước cơ hội tham dự FIFA U17 World Cup 2026. Ảnh: CLB Bóng đá Huế.

Cơ hội & thách thức

U17 Việt Nam vừa có đợt tập trung thứ 2, từ ngày 20/9 - 13/12 với 29 cầu thủ. Trong số này, Phạm Minh Cương - chân sút trẻ của Huế có lần thứ 2 được HLV Cristiano Roland triệu tập.

Điều này mang lại cho Minh Cương một lợi thế đáng kể khi không phải làm quen với môi trường đội tuyển từ đầu, đồng thời cho thấy Minh Cương vẫn đáp ứng những yêu cầu chuyên môn nhất định của ban huấn luyện (BHL) và vẫn nằm trong kế hoạch chuẩn bị tham dự FIFA U17 World Cup 2026 của U17 Việt Nam.

Tuy nhiên, được gọi lên tuyển 2 lần chưa đồng nghĩa với một suất chắc chắn có mặt tại Qatar, bởi đợt tập trung hiện tại vẫn là quá trình rà soát lực lượng. HLV Cristiano Roland còn phải đánh giá phong độ, thể trạng, khả năng thích ứng chiến thuật và mức độ đáp ứng chuyên môn của từng cầu thủ trước khi chốt danh sách cuối cùng.

Tuy đứng trước một cơ hội rất lớn nhưng đồng thời Minh Cương phải đối mặt với những thách thức không nhỏ, khi cầu thủ xứ Huế đang được xếp ở vị trí hậu vệ. Trong khi đó, ở đợt triệu tập lần 2, BHL cũng đã bổ sung một số nhân tố mới ở tuyến giữa và hàng thủ, sự cạnh tranh đối với Minh Cương càng trở nên quyết liệt.

Theo kế hoạch, U17 Việt Nam sẽ duy trì tập luyện 2 buổi/ngày và có 2 chuyến tập huấn nước ngoài, trong đó có một đợt tại khu vực Tây Á trước khi sang Qatar. Đây là khoảng thời gian quan trọng để BHL tiếp tục sàng lọc đội hình. Và, cầu thủ trẻ của Huế càng phải chứng minh năng lực bản thân.

Theo HLV đội U17 Huế Hoàng Đình Nghĩa, Minh Cương có tốc độ tốt, khả năng bứt tốc hiệu quả trong những tình huống phản công, và sự năng nổ trong lối chơi. Điểm đáng chú ý ở Minh Cương còn ở sự kiên trì và khả năng hoàn thiện bản thân qua từng buổi tập.

Dẫu vậy, thể hình và khả năng tranh chấp vẫn là những vấn đề Minh Cương cần cải thiện, nhất là khi bước ra sân chơi World Cup, những yêu cầu về thể chất và khả năng va chạm trực diện với các đối thủ có thể lực tốt hơn sẽ là những thử thách không nhỏ.

Từ sân Tự Do đến World Cup

Trong năm 2026, bóng đá Huế có 4 cầu thủ được triệu tập vào các đội tuyển trẻ Quốc gia. Nguyễn Lương Tuấn Khải và Hoàng Quang Dũng đang góp mặt ở U23 Việt Nam tại ASIAD 20; Phạm Minh Cương khoác áo U17 Việt Nam, còn Đào Quốc Long được gọi lên U19 Việt Nam trước khi thực hiện nghĩa vụ quân sự.

Phía sau những cái tên ấy còn là Vi Đình Thượng, Nguyễn Đăng Khoa từng khoác áo các đội tuyển trẻ Quốc gia và đang nỗ lực tìm lại cơ hội. Là Trần Đình Sửu, Lê Xuân Đăng, Lê Quang Vũ, Nguyễn Mạnh Lâm… từng bước khẳng định mình trong màu áo CLB Bóng đá Huế. Ở các tuyến trẻ khác, Viết Tài, Nguyên Khang, Thanh Phong... cũng đang có những bước tiến đáng kể.

Thành công của U17 Huế tại Giải vô địch U17 Quốc gia 2026 với ngôi Á quân đã cho thấy, bóng đá Cố đô đang có thêm những tín hiệu tích cực từ công tác đào tạo. Những gương mặt như Hoàng Quang Dũng, Vi Đình Thượng, Nguyễn Lương Tuấn Khải hay Dương Anh Vũ dự báo, con đường từ các tuyến trẻ Huế lên đội 1 hoàn toàn có thể được nối liền. Và Minh Cương là một trường hợp tiếp theo, thậm chí đang đứng trước “cánh cửa” lớn hơn.

Tại FIFA U17 World Cup 2026, U17 Việt Nam nằm ở bảng G cùng Mali, Bỉ và New Zealand. Với Minh Cương, nếu có tên trong danh sách chính thức, sẽ là cột mốc đặc biệt trong hành trình còn rất dài phía trước. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất với cầu thủ trẻ của Huế không phải là nghĩ về những trận đấu tại Qatar, mà là giữ được phong độ, tiếp tục cải thiện thể chất, tích lũy kinh nghiệm và chứng minh khả năng trong từng buổi tập.

Bởi phía trước của chân sút trẻ Cố đô không chỉ là 1 suất góp mặt ở Qatar, cũng như “trách nhiệm” của Cương còn phải chứng minh được rằng, từ những tuyến đào tạo trẻ của bóng đá Huế, những cầu thủ đủ khả năng cạnh tranh ở môi trường đỉnh cao vẫn đang được tiếp tục sản sinh. Đó mới là điều đáng chờ đợi nhất đối với bóng đá Huế trong tương lai gần.