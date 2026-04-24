Iran gửi thông điệp “lằn ranh đỏ” tới Mỹ

Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif gặp Bộ trưởng Ngoại giao Iran Abbas Araghchi tại Islamabad.

Thông điệp đề cập 2 vấn đề cốt lõi: Chương trình hạt nhân của Iran và quyền kiểm soát eo biển Hormuz. Phía Iran nêu rõ, việc trao đổi này không phải là một phần của tiến trình đàm phán, mà là sáng kiến độc lập nhằm công khai lập trường và giới hạn không thể vượt qua của Tehran. Thông qua các nhà trung gian Pakistan, Iran đã gửi tới Mỹ một đề xuất mới nhằm mở lại eo biển Hormuz và chấm dứt xung đột hiện nay, đồng thời hoãn các cuộc đàm phán hạt nhân sang thời điểm thích hợp hơn.

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian khẳng định sức ép và các hành động thù địch của Mỹ đang làm suy yếu lòng tin và khiến nỗ lực hướng tới những cuộc đàm phán trong tương lai trở nên khó khăn hơn.

Trong khi đó, Tổng thống Donald Trump tuyên bố Mỹ sẽ không còn cử các phái đoàn tới Pakistan để đàm phán với Iran; phía Tehran cần tới Washington hoặc liên lạc qua điện thoại để tiếp tục các nỗ lực đàm phán nhằm chấm dứt xung đột.

Các nỗ lực ngoại giao vẫn được tiến hành bền bỉ nhằm hạ nhiệt căng thẳng tại Trung Đông. Bộ trưởng Ngoại giao Ai Cập Badr Abdelatty đã có các cuộc điện đàm riêng với người đồng cấp Iran và Qatar về khả năng đàm phán Mỹ-Iran và việc giảm căng thẳng khu vực. Ông Abdelatty nhấn mạnh cần tôn trọng chủ quyền quốc gia, bảo đảm an ninh khu vực, tiếp tục con đường ngoại giao và tăng cường phối hợp giữa các bên để duy trì lệnh ngừng bắn bền vững. Ông cũng nêu bật tầm quan trọng của việc bảo vệ tự do hàng hải quốc tế.

Các bộ trưởng ngoại giao Saudi Arabia, Qatar và Pháp đã có các cuộc trao đổi với những người đồng cấp Iran về các diễn biến mới nhất liên quan lệnh ngừng bắn giữa Iran và Mỹ. Người đứng đầu ngành ngoại giao Iran nhấn mạnh vai trò quan trọng mà các quốc gia châu Âu có thể đảm nhận trong việc chấm dứt cuộc chiến của Mỹ và Israel nhằm vào nước Cộng hòa Hồi giáo.

Trong trao đổi, Bộ trưởng Ngoại giao Qatar Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al-Thani đã nêu bật vai trò “mang tính xây dựng” của các quốc gia khu vực trong tiến trình quản lý những cuộc khủng hoảng, đồng thời kêu gọi tiếp tục hoạt động tham vấn và phối hợp ngoại giao nhằm ủng hộ các sáng kiến hòa bình và củng cố ổn định khu vực.

