Tuyên bố trái chiều của lãnh đạo Iran, Mỹ trước giờ đàm phán

Người dân Iran tuần hành sau khi có lệnh ngừng bắn tại Tehran. (Ảnh: THX/TTXVN)

Trong bối cảnh các cuộc đàm phán theo thỏa thuận ngừng chiến giữa Mỹ và Iran sẽ được khởi động cuối tuần này, ngày 9/4, lãnh đạo hai nước vẫn đưa ra những tuyên bố cứng rắn cho thấy sự mâu thuẫn trong mục tiêu đàm phán giữa hai bên.

Trong thông điệp bằng văn bản mới nhất được truyền thông Iran công bố, Lãnh đạo tối cao mới của Iran, ông Mojtaba Khamenei, khẳng định nước Cộng hòa Hồi giáo không muốn chiến tranh với Mỹ và Israel nhưng sẽ bảo vệ các quyền hợp pháp của mình với tư cách là một quốc gia.

Ngoài ra, ông cũng tuyên bố "mọi mặt trận là một", ám chỉ đến chiến sự đang xảy ra ở Liban nơi Israel vẫn đang không kích lực lượng Hezbollah vốn ủng hộ Iran.

Về phần mình, trong loạt bài đăng trên mạng xã hội, Tổng thống Mỹ Donald Trump cáo buộc Iran vi phạm các điều khoản của thỏa thuận ngừng bắn 2 tuần, nhất là việc chưa mở lại eo biển chiến lược Hormuz cho tàu thuyền lưu thông.

Cũng theo nhà lãnh đạo Mỹ, Iran không được thu phí tàu thuyền đi qua eo biển này và rằng các vấn đề liên quan đến thu phí qua eo biển Hormuz không phải là thỏa thuận đã có giữa hai nước. Ông tuyên bố: "Dầu sẽ bắt đầu chảy, dù có hay không có sự giúp đỡ của Iran".

Theo tuyên bố của Washington về thỏa thuận ngừng bắn, eo biển giữa Vịnh Ba Tư và Ấn Độ Dương sẽ được mở trở lại. Tuy nhiên, theo dữ liệu theo dõi hàng hải, chỉ có 10 tàu thuyền đi qua tuyến hải vận này kể từ khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực hôm 8/4.

Phó Tổng thống Mỹ JD Vance dự kiến sẽ có cuộc đàm phán với Iran tại thủ đô Islamabad của Pakistan vào ngày 11/4, cùng với sự góp mặt của Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và ông Jared Kushner, con rể của Tổng thống Trump.

Trong khi đó, bất chấp việc Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã đồng ý giảm nhẹ các cuộc tấn công vào Liban cũng như thông tin về kế hoạch đàm phán với Liban tại Washington vào tuần tới, ngày 9/4, quân đội Israel tiếp tục cảnh báo cư dân các vùng ngoại ô phía nam thủ đô Beirut của Liban về các cuộc tấn công sắp xảy ra và kêu gọi họ sơ tán.

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) yêu cầu Israel hủy bỏ lệnh sơ tán và cảnh báo rằng khu vực trên có 2 bệnh viện.

Trước đó một ngày, Israel vừa thực hiện đợt tấn công lớn nhất kể từ khi bắt đầu cuộc chiến với Hezbollah hôm 2/3, khiến hơn 300 người thiệt mạng và trên 1.000 người bị thương, làm dấy lên làn sóng phản đối của cộng đồng quốc tế về vấn đề nhân đạo cũng như nguy cơ đổ vỡ thỏa thuận ngừng bắn vừa đạt được giữa Mỹ và Iran.

https://nhandan.vn/tuyen-bo-trai-chieu-cua-lanh-dao-iran-my-truoc-gio-dam-phan-post954576.html