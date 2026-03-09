Xung đột tại Trung Đông: Iran bầu lãnh đạo tối cao; các hoạt động quân sự gia tăng

Lãnh tụ Tối cao mới của Iran Mojtaba Khamenei (Ảnh: Tasnim).

Trong một tuyên bố, Hội đồng chuyên gia Iran xác nhận việc bầu chọn Giáo chủ Mojtaba Khamenei làm lãnh đạo tối cao mới của Iran, dẫn "phiếu bầu quyết định từ các đại diện đáng kính" của hội đồng.

Giáo chủ Mojtaba Khamenei, sinh năm 1969, được đánh giá là nhân vật theo đường lối cứng rắn tương tự cha mình.

Các hoạt động quân sự tiếp tục gia tăng

Căng thẳng quân sự giữa các bên tiếp tục leo thang khi Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố đã tiến hành các cuộc tấn công tên lửa nhằm vào nhiều mục tiêu tại Israel, bao gồm thành phố Tel Aviv và sa mạc Negev, đồng thời nhắm vào một số căn cứ quân sự của Mỹ trong khu vực.

IRGC cho biết các đợt tấn công nằm trong chiến dịch mang tên "Lời hứa đích thực 4", trong đó Iran sử dụng các loại tên lửa thế hệ mới thuộc lực lượng không gian vũ trụ. Ngoài ra, Tehran cũng triển khai thiết bị bay không người lái nhằm vào các mục tiêu quân sự của Israel và Mỹ tại một số quốc gia Trung Đông.

Phía Israel xác nhận đã tiến hành các cuộc không kích nhằm vào nhiều mục tiêu quân sự tại Tehran, trong đó có trụ sở lực lượng hàng không vũ trụ của IRGC. Theo Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), cơ sở này có liên quan đến chương trình vệ tinh và công nghệ tên lửa của Iran, vốn được phương Tây coi là có thể phục vụ phát triển tên lửa đạn đạo tầm xa.

Trong đợt tấn công mới nhất, Israel cho biết đã phá hủy hàng chục mục tiêu quân sự tại Tehran, bao gồm các hầm chứa đạn, cơ sở của lực lượng dân quân Basij và một số cơ sở thuộc lực lượng an ninh nội địa Iran.

Cùng lúc, Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM) thông báo một quân nhân Mỹ đã thiệt mạng sau khi bị thương nặng trong cuộc tấn công nhằm vào lực lượng Mỹ tại Saudi Arabia hồi đầu tháng 3.

Nguy cơ tác động tới thị trường năng lượng toàn cầu

Xung đột leo thang cũng bắt đầu gây tác động mạnh tới thị trường năng lượng. Theo các nguồn tin quốc tế, hoạt động vận chuyển qua Eo biển Hormuz - tuyến hàng hải vận chuyển khoảng 20% nguồn cung dầu thô và khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) của thế giới - đang bị gián đoạn nghiêm trọng.

Diễn biến này khiến thị trường dầu mỏ toàn cầu biến động mạnh, với giá dầu WTI của Mỹ tăng khoảng 12% chỉ trong một ngày và tăng tới 36% trong vòng một tuần.

Nhiều nước kêu gọi kiềm chế, tránh lan rộng xung đột

Trước nguy cơ bất ổn lan rộng, nhiều quốc gia và tổ chức quốc tế đã lên tiếng kêu gọi các bên kiềm chế.

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cho rằng đã đến thời điểm tổ chức hội nghị thượng đỉnh giữa năm nước ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nhằm thảo luận về tình hình Trung Đông và các biện pháp giảm căng thẳng.

Trung Quốc cũng kêu gọi chấm dứt các hoạt động quân sự, nhấn mạnh việc sử dụng vũ lực sẽ chỉ làm gia tăng căng thẳng trong khu vực. Trong khi đó, Thổ Nhĩ Kỳ cảnh báo bất kỳ bất ổn nội bộ nào tại Iran cũng có thể tạo ra hiệu ứng lan tỏa, kéo theo làn sóng di cư và làm gia tăng bất ổn tại toàn Trung Đông.

Liên đoàn Arab (AL) bày tỏ quan ngại trước các cuộc tấn công mới, đồng thời kêu gọi các bên tránh biến khu vực thành chiến trường. Một số quốc gia như Oman, Qatar và Ai Cập cũng đang nỗ lực làm trung gian nhằm ngăn chặn xung đột lan rộng.

Trong khi đó, một số nước đã bắt đầu triển khai biện pháp bảo vệ công dân. Bộ Ngoại giao Thái Lan khuyến cáo công dân rời khỏi các khu vực nguy hiểm tại Trung Đông càng sớm càng tốt, đồng thời tổ chức các chuyến bay sơ tán người dân khỏi khu vực xung đột.

Trong bối cảnh chiến sự tiếp tục leo thang, giới quan sát nhận định nguy cơ xung đột lan rộng tại Trung Đông vẫn ở mức cao, đặc biệt nếu các cuộc tấn công trả đũa giữa các bên tiếp tục gia tăng trong thời gian tới.