Mỹ chuẩn bị khả năng đưa bộ binh vào Trung Đông

Khói bốc lên sau cuộc tấn công tại Tehran, Iran. (Ảnh: THX/TTXVN)

The Washington Post dẫn lời các quan chức giấu tên cho rằng việc tiến hành chiến dịch trên bộ không phải là một cuộc xâm lược toàn diện, thay vào đó là các cuộc đột kích, với sự kết hợp giữa lực lượng đặc nhiệm và bộ binh thông thường.

Trên thực địa, thủ đô Tehran của Iran liên tiếp ghi nhận các vụ nổ lớn trong tối 28/3. Trước đó, quân đội Israel xác nhận đã không kích nhằm vào trụ sở Tổ chức Công nghiệp hàng hải Iran, cơ sở nghiên cứu và phát triển vũ khí hải quân.

Các cuộc tấn công được cho là nằm trong chiến dịch mở rộng nhằm vào các mục tiêu quân sự và công nghiệp then chốt của Iran, với tuyên bố từ phía Israel rằng sẽ sớm hoàn tất việc đánh vào “mọi thành phần trọng yếu”.

Cùng ngày, Lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố, hệ thống phòng không Iran đã bắn trúng một máy bay tiêm kích F-16 và một thiết bị bay không người lái MQ-9 Reaper của Mỹ tại không phận miền nam Iran.

Đây là kết quả của chiến dịch phối hợp giữa lực lượng hải quân và không gian vũ trụ nhằm đáp trả các đòn tấn công của Mỹ và Israel vào các cơ sở công nghiệp nặng. Phía Mỹ chưa xác nhận thông tin này. IRGC còn cảnh báo sẽ tấn công cơ sở của các trường đại học Mỹ tại Trung Đông nếu Washington không lên án các cuộc không kích nhằm vào các cơ sở giáo dục tại Iran.

Ngày 29/3, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Pakistan Ishaq Dar cho biết, Iran đã cho phép thêm 20 tàu treo cờ Pakistan đi qua eo biển Hormuz, dự kiến mỗi ngày có 2 tàu được phép quá cảnh. Mặc dù vậy, tình hình an ninh tại Trung Đông vẫn diễn biến phức tạp. Tập đoàn Nhôm Bahrain (Alba) xác nhận cơ sở của họ đã bị tấn công ngày 28/3, khiến 2 nhân viên bị thương nhẹ.

Tại UAE, Tập đoàn Emirates Global Aluminium cho biết, một cơ sở của họ ở Abu Dhabi đã bị tấn công, gây thiệt hại đáng kể và làm 6 nhân viên bị thương. Về phía Iran, IRGC tuyên bố đã tấn công bằng tên lửa và thiết bị bay không người lái nhằm vào các cơ sở nhôm tại Bahrain và Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE), với lý do các cơ sở này có liên quan tới lĩnh vực quân sự và hàng không vũ trụ của Mỹ trong khu vực.

Trong khi đó, lực lượng Houthi tại Yemen ngày 28/3 tuyên bố đã tiến hành đợt tấn công thứ 2 trong ngày nhằm vào các mục tiêu quan trọng ở miền nam Israel bằng tên lửa hành trình và UAV. Houthi cho biết chiến dịch được phối hợp với Iran và Hezbollah.

