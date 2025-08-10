Tổng Thư ký Liên hợp quốc cảnh báo giai đoạn nguy hiểm mới trong cuộc chiến Gaza

Đống đổ nát sau các cuộc không kích của Israel xuống Dải Gaza. (Ảnh: THX/TTXVN)

Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres ngày 28/8 đã lên tiếng kêu gọi ngừng bắn ở Dải Gaza, mở rộng tiếp cận nhân đạo và trả tự do cho tất cả con tin, giữa lúc vùng lãnh thổ của Palestine phải đối mặt với một đợt leo thang đẫm máu khác.

Phóng viên TTXVN tại New York dẫn phát biểu của Tổng Thư ký Liên hợp quốc Guterres trước báo giới cho rằng những bước đi ban đầu của Israel nhằm kiểm soát thành phố Gaza bằng biện pháp quân sự báo hiệu một giai đoạn mới và nguy hiểm.

Ông cũng cảnh báo về những hậu quả thảm khốc khác, khi hàng trăm nghìn thường dân vốn đã kiệt quệ và bị tổn thương sẽ lại phải chạy nạn một lần nữa, đẩy các gia đình vào vòng hiểm nguy sâu sắc hơn.

Người đứng đầu Liên hợp quốc nhấn mạnh Dải Gaza đang tiếp tục phải hứng chịu bi kịch, với hàng loạt cuộc tấn công ác liệt từ phía Israel. Nổi bật trong số đó là 2 vụ không kích nhằm vào Bệnh viện Nasser ở Khan Younis hồi đầu tuần, khiến nhiều thường dân thiệt mạng, trong đó có các nhân viên y tế và nhà báo.

Ông đánh giá “Gaza hiện hoang tàn đổ nát,” “xác người chất chồng,” và “đầy rẫy bằng chứng về những gì có thể là hành vi vi phạm nghiêm trọng luật pháp quốc tế”…

Ông Guterres hối thúc trả tự do và đối xử nhân đạo đối với những con tin đang bị Hamas và các nhóm khác giam giữ, đồng thời bảo vệ dân thường ở Dải Gaza.

Theo Tổng Thư ký Liên hợp quốc, mức độ chết chóc và tàn phá ở Gaza là chưa từng có trong thời gian gần đây. Nạn đói không còn là nguy cơ gần sát, mà là thảm họa hiện hữu. Người dân đang chết đói, trong khi hệ thống lương thực, nước sạch và chăm sóc y tế đã bị phá hủy có hệ thống.

Ông Guterres nêu rõ Israel phải gánh vác những nghĩa vụ rõ ràng như: phải bảo đảm cung cấp lương thực, nước sạch, thuốc men và các nhu yếu phẩm khác; chấp thuận và tạo điều kiện mở rộng hoạt động nhân đạo tiếp cận Gaza; bảo vệ dân thường và cơ sở hạ tầng dân sự.

Người đứng đầu Liên hợp quốc cũng nhắc lại rằng Tòa án Công lý Quốc tế (ICJ) đã đưa ra các biện pháp tạm thời có tính ràng buộc và phải được thực thi một cách đầy đủ, tức thời./.