Việt Nam tham dự Diễn đàn Ngày thương mại quốc tế 2025 tại Moskva

Đại sứ Việt Nam tại Liên bang Nga Đặng Minh Khôi tham dự và phát biểu tại Diễn đàn IDT 2025

Diễn đàn IDT 2025 có sự tham dự của hơn 1.000 đại biểu trong lĩnh vực kinh tế đối ngoại và các lĩnh vực liên quan, bao gồm đại diện chính phủ, đại diện các cơ quan liên bang và địa phương của Nga, giám đốc điều hành và quản lý cấp cao của các công ty quốc tế lớn, các nhà sản xuất trong và ngoài nước, các doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Đại diện Ban tổ chức cho biết mục tiêu chính của diễn đàn là hỗ trợ khắc phục khó khăn, rào cản trừng phạt và phát triển hợp tác quốc tế ở mọi cấp độ của cộng đồng doanh nghiệp làm ăn với Nga. Trong các cuộc thảo luận, các đại biểu chia sẻ không chỉ kiến thức mà còn cả kinh nghiệm có thể áp dụng trong thực tế để thực hiện các giao dịch thương mại với các doanh nghiệp Nga.

Phiên họp toàn thể của diễn đàn tập trung thảo luận các chiến lược kinh tế đối ngoại của Nga, tổng quan về các xu hướng toàn cầu hiện tại và dự báo tác động của chúng đối với nền kinh tế Nga, các hướng đi và ưu tiên chính của chính sách kinh tế đối ngoại của Nga trong những năm tới, tương lai của hoạt động kinh tế đối ngoại của Nga, chuỗi cung ứng…

Phát biểu tại phiên toàn thể, Đại sứ Việt Nam tại Liên bang Nga Đặng Minh Khôi đã dành nhiều thời gian để quảng bá cho hình ảnh của Việt Nam.

Đại sứ giới thiệu các tiềm năng thế mạnh của Việt Nam, mời gọi các đại biểu đến thăm Việt Nam để nhìn thấy triển vọng phát triển thương mại của Việt Nam cũng như khu vực ASEAN, trong đó Việt Nam là cầu nối hiệu quả.

Đại sứ cũng kêu gọi doanh nghiệp hai nước cùng nhau phát triển các dự án hợp tác đầu tư và liên doanh trong các lĩnh vực công nghiệp, chế biến thực phẩm, công nghệ cao và năng lượng tái tạo.

Đại sứ cho rằng hai bên cần tiếp tục cung cấp thông tin và thúc đẩy môi trường kinh doanh của hai nước, tích cực tổ chức và tham gia các hội chợ triển lãm ở cả hai bên, tổ chức các đoàn tham quan công tác, xây dựng lòng tin doanh nghiệp.

Các doanh nghiệp tham gia xúc tiến thương mại

Đại sứ bày tỏ tin tưởng quan hệ hợp tác hữu nghị truyền thống giữa Việt Nam và Liên bang Nga tạo nền tảng cho các doanh nghiệp hợp tác làm ăn phát triển đóng góp vào sự thịnh vượng chung của hai nước.

Trong khuôn khổ của diễn đàn cũng diễn ra Phiên Giao thương hợp tác Việt-Nga với sự tham gia của lãnh đạo Cục Xúc tiến thương mại Việt Nam và hơn 80 doanh nghiệp Việt Nam và Nga.

Gần 40 doanh nghiệp Việt Nam đã chủ động tiếp cận giới thiệu sản phẩm và tìm kiếm đối tác thông qua các kết nối của các cơ quan xúc tiến thương mại và các đối tác của Nga.

Phó Cục trưởng Xúc tiến thương mại Việt Nam Hoàng Minh Chiến cho biết tại phiên giao thương hợp tác lần này nhiều doanh nghiệp Việt Nam đã mang tới Moskva những sản phẩm tiêu biểu như nông sản, thủy sản, cà-phê, chè, hạt điều, dệt may, đồ gỗ, linh kiện công nghiệp.

“Tôi tin rằng thông qua Chương trình này, doanh nghiệp hai nước sẽ có cơ hội gặp gỡ trực tiếp, trao đổi thực chất, tìm ra những đối tác phù hợp để thiết lập quan hệ hợp tác lâu dài, bền vững và hiệu quả”, ông Chiến cho biết.

Với vai trò là cơ quan Chính phủ chuyên trách về xúc tiến thương mại, Cục Xúc tiến thương mại, Bộ Công thương cam kết đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp hai nước. Cơ quan này cho biết sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng của Liên bang Nga để tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy kết nối và tạo dựng môi trường kinh doanh thông thoáng, minh bạch, ổn định và bền vững.

Theo kết quả khảo sát những người tham gia IDT 2024, 75% số người tham gia đã tìm thấy những mối liên hệ hữu ích và 4% trong số đó đã tham gia vào các giao dịch thực tế.