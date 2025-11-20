Thông báo mới nhất của Tổng thống Trump về thị thực 'thẻ vàng'

Theo tờ The Guardian, trong bài đăng mới nhất về thị thực vàng, ông Trump viết trên mạng xã hội ngày 10/12: “Một con đường trực tiếp dẫn tới quốc tịch cho tất cả những người đủ điều kiện và đã được kiểm tra. Thật hứng khởi! Các công ty vĩ đại của Mỹ cuối cùng có thể giữ được nhân tài vô giá của mình”.

Bài đăng của Tổng thống Trump về thị thực vàng trên Truth Social. Ảnh chụp màn hình

Một trang web chính thức của chính phủ hứa hẹn cấp quyền cư trú tại Mỹ trong thời gian kỷ lục thông qua “Thẻ vàng Trump” sau khi người nộp đơn đã trả phí xử lý 15.000 USD cho Bộ An ninh Nội địa (DHS), vượt qua cuộc kiểm tra lý lịch và thanh toán 1 triệu USD.

Theo sắc lệnh hành pháp tháng 9, các cá nhân cần trả 1 triệu USD, trong khi doanh nghiệp bảo trợ nhân viên phải trả 2 triệu USD. Các công ty còn phải trả phí duy trì hàng năm 1% (20.000 USD) và phí chuyển nhượng 5% (100.000 USD) mỗi lần muốn chuyển thị thực từ nhân viên này sang nhân viên khác.

Chương trình này được triển khai trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Trump tập trung nguồn lực lớn để trục xuất hàng triệu người nhập cư không giấy tờ. Chương trình thẻ vàng nói trên đã vấp phải nhiều chỉ trích vì dường như đi ngược với danh tiếng truyền thống của Mỹ vốn là nơi trú ẩn cho người lao động nghèo cần cù.

Theo trang web chính thức, “Thẻ bạch kim Trump” cũng sẽ sớm ra mắt. Thẻ này cho phép người sở hữu ở Mỹ tới 270 ngày mà không phải chịu thuế Mỹ đối với thu nhập từ nước ngoài, với mức giá 5 triệu USD.

Ông Trump cho biết nguồn thu từ chương trình sẽ được đưa vào một tài khoản để thực hiện những việc tích cực cho nước Mỹ và sẽ tạo ra hàng tỷ USD.

Vào tháng 9, ông Trump đã ký sắc lệnh hành pháp thông báo chính thức ra mắt thẻ vàng. Khi thông tin về chương trình lần đầu xuất hiện vào tháng 2, giá mỗi thị thực là 5 triệu USD. Việc giảm giá có thể giúp thẻ này cạnh tranh hơn so với các chương trình tương tự ở các nước khác. Chương trình thị thực vàng mới của New Zealand có giá gần 3 triệu USD nhưng vẫn thu hút sự quan tâm lớn từ người Mỹ giàu có sau khi ông Trump tái đắc cử.

Ông Trump từng nói vào tháng 9: “Về cơ bản, chúng ta sẽ đưa người vào Mỹ, những người mà trong nhiều trường hợp, tôi đoán là người rất thành công. Họ sẽ chi nhiều tiền để vào, thay vì vượt biên”.

Bộ trưởng DHS Kristi Noem ca ngợi chương trình trên mạng xã hội X. Bà nói: “Theo sáng kiến lịch sử này, các cá nhân và doanh nghiệp đủ điều kiện, đóng góp lần lượt 1 triệu USD và 2 triệu USD, sẽ nhận thẻ xanh EB-1 hoặc EB-2 nhanh chóng sau khi được kiểm tra nghiêm ngặt”.