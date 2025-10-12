Thuế quan của Mỹ: Washington phát tín hiệu hạ nhiệt với Bắc Kinh

Các container hàng hóa tại cảng Los Angeles, bang California, Mỹ. Ảnh: THX/TTXVN

Theo ông Bessent, Tổng thống Trump đã phát tín hiệu rõ ràng rằng biện pháp thuế quan mới sẽ chưa được triển khai trước ngày 1/11, thời điểm hai nhà lãnh đạo dự kiến gặp nhau bên lề Hội nghị cấp cao Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC), tại thành phố Gyeongju, Hàn Quốc (31/10-1/11). Bộ trưởng Bessent nói trong cuộc phỏng vấn với kênh Fox Business: “Đó là tín hiệu của Tổng thống trong thông điệp đăng tải trên mạng xã hội Truth Social– ông muốn để hai bên có thêm thời gian gặp gỡ và trao đổi trực tiếp”.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ cho biết hai bên đã duy trì trao đổi tích cực trong cuối tuần qua và sẽ tiếp tục tổ chức các cuộc tiếp xúc cấp chuyên viên tại Washington trong tuần này, bên lề các cuộc họp thường niên của Ngân hàng Thế giới (WB) và Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF). Bộ trưởng Bessent cho biết: “Căng thẳng đã phần nào hạ nhiệt. Kênh liên lạc giữa hai nước đã được mở lại và mức thuế quan 100% chưa chắc phải thực thi”.

Căng thẳng thương mại Mỹ – Trung bùng lên sau khi Bắc Kinh ngày 10/10 thông báo mở rộng mạnh các biện pháp kiểm soát xuất khẩu đất hiếm, khiến Tổng thống Trump đáp trả bằng đe dọa áp thuế 100% đối với hàng hóa Trung Quốc – động thái làm chao đảo thị trường tài chính toàn cầu.

Tuy nhiên, giới quan sát cho rằng thời việc Mỹ ấn định thời điểm áp thuế vào ngày 1/11, tức 2 ngày sau cuộc gặp dự kiến giữa Tổng thống Mỹ và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Hội nghị cấp cao APEC có thể là tín hiệu cho thấy Nhà Trắng vẫn muốn tạo khoảng trống cho đối thoại. Dù từng khẳng định "không có lý do gì để gặp ông Tập Cận Bình", việc trì hoãn thời điểm áp thuế cho thấy ông Trump dường như vẫn để ngỏ khả năng đàm phán. Thực tế, ban đầu, ông Trump cho biết có thể hủy cuộc gặp, song sau đó lại nói: “Tôi chưa hủy, nhưng không chắc chúng tôi sẽ đạt được thỏa thuận. Dù sao tôi vẫn sẽ có mặt ở đó, nên có thể chúng tôi sẽ gặp nhau”.

Bên cạnh việc chuẩn bị cho một cuộc gặp thượng đỉnh với Trung Quốc, Washington đang tăng cường một số biện pháp ứng phó khác trước việc Bắc Kinh mở rộng kiểm soát xuất khẩu khoáng sản chiến lược. Ông Bessent cho biết Washington đã trao đổi với Liên minh châu Âu (EU), Ấn Độ và một số nước châu Á về phản ứng chung đối với quyết định của Trung Quốc. Ông cho biết Mỹ đã liên lạc với các đồng minh và sẽ tiếp tục gặp gỡ trong tuần này, bày tỏ kỳ vọng nhận được sự ủng hộ từ các nước trên nhằm phản đối các biện pháp kiểm soát xuất khẩu của Trung Quốc.

Song song với nỗ lực tham vấn các đồng minh, Washington cũng đẩy mạnh các bước chuẩn bị trong nước nhằm bảo đảm nguồn cung nguyên liệu chiến lược. Báo Financial Times dẫn nguồn Cơ quan Hậu cần Quốc phòng (DLA) thuộc Lầu Năm Góc cho biết Bộ Quốc phòng Mỹ đang tìm cách tăng mạnh dự trữ các khoáng sản thiết yếu, với kế hoạch chi tới 1 tỷ USD.

Cùng ngày, theo phóng viên TTXVN tại Seoul, Bộ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Cho Hyun cho biết Tổng thống Trump sẽ thăm Hàn Quốc để tham dự Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương (APEC) nhưng nhiều khả năng sẽ không tham dự Hội nghị cấp cao APEC.

Trong cuộc trả lời chất vấn của các nghị sĩ tại phiên họp Ủy ban Ngoại giao và Thống nhất được tổ chức tại trụ sở Quốc hội, Bộ trưởng Cho Hyun cho biết Seoul và Washington đang đàm phán để phối hợp chuyến thăm hai ngày của Tổng thống Trump từ ngày 29 đến 30/10, trước thềm Hội nghị cấp cao APEC diễn ra từ ngày 31/10 – 1/11 tại thành phố Gyeongju, cách Seoul khoảng 370 km về phía Đông Nam.

Trả lời câu hỏi của các nghị sĩ, ông Cho xác nhận Tổng thống Donald Trump sẽ tới thăm Hàn Quốc, song cho biết nhiều khả năng ông sẽ không tham dự Hội nghị cấp cao APEC. Ngoại trưởng Hàn Quốc cũng cho biết ông Trump dự kiến có cuộc gặp song phương với Tổng thống nước chủ nhà Lee Jae Myung, đồng thời bác bỏ khả năng hai bên chỉ gặp riêng ngoài khuôn khổ hội nghị.

Cũng trong cuộc trả lời chất vấn ngày 13/10, liên quan đến tiến trình đàm phán thuế quan Hàn – Mỹ, Bộ trưởng Cho Hyun cho biết Mỹ đã đưa ra một phương án thay thế mới liên quan đến khoản đầu tư trị giá 350 tỷ USD của Hàn Quốc vào Mỹ. Ban đầu khi Mỹ đề xuất con số 350 tỷ USD, đó là một gói bao gồm đầu tư trực tiếp, cho vay và bảo lãnh cho vay. Tuy nhiên sau đó, gói này đã bị đổi thành toàn bộ là đầu tư trực tiếp, do đó Hàn Quốc kiên quyết giữ vững lập trường là không thể thực hiện khoản đầu tư trực tiếp 350 tỷ USD.

Ông Cho Hyun cho biết từ nay đến Hội nghị APEC, Hàn Quốc sẽ nỗ lực đàm phán hết sức để giải quyết tốt các thỏa thuận chi tiết nêu trên.