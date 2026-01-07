  • Huế ngày nay Online
Thế giới

Mỹ tuyên bố rút khỏi 66 tổ chức quốc tế

ClockThứ Năm, 08/01/2026 15:08
Ngày 7/1, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký văn bản về việc rút Mỹ khỏi 66 tổ chức, cơ quan và ủy ban quốc tế.

Đan Mạch kêu gọi Mỹ đối thoại sau những tuyên bố về GreenlandVenezuela tuyên bố quốc tang 7 ngàyMỹ: Sơ tán Tòa án Tối cao bang Arizona do phát hiện bưu kiện chứa chất nổ

Tổng thống Mỹ Donald Trump 

Thông báo của Nhà Trắng không nêu cụ thể từng tổ chức, nhưng cho biết Mỹ sẽ ngừng tham gia và tài trợ cho 35 tổ chức không thuộc Liên hợp quốc (LHQ) và 31 cơ quan của LHQ, mà Washington cho là "không còn phục vụ lợi ích của nước Mỹ".

Theo Nhà Trắng, quyết định trên được đưa ra sau một cuộc rà soát toàn diện đối với tất cả các tổ chức liên chính phủ, công ước và hiệp ước quốc tế mà Mỹ đang là thành viên hoặc là bên tham gia. Việc rút khỏi các thực thể này sẽ giúp Tổng thống Trump tiết kiệm tiền thuế của người dân và tái tập trung nguồn lực vào ưu tiên "Nước Mỹ trên hết".

Bộ Ngoại giao Mỹ cho rằng nhiều tổ chức mà nước này rút khỏi bị "chồng chéo chức năng, quản lý yếu kém, lãng phí, vận hành kém hiệu quả, hoặc bị chi phối vì các lợi ích đi ngược lại chủ quyền, tự do và thịnh vượng của nước Mỹ". Phần lớn các tổ chức này liên quan đến các lĩnh vực khí hậu, lao động và xã hội.

Kể từ khi bắt đầu nhiệm kỳ thứ 2 vào tháng 1/2025, ông Trump đã tìm cách cắt giảm mạnh nguồn tài trợ của Mỹ cho LHQ, chấm dứt sự tham gia của Mỹ với Hội đồng Nhân quyền LHQ, gia hạn việc ngừng tài trợ cho Cơ quan Cứu trợ và Việc làm của LHQ dành cho người tị nạn Palestine (UNRWA) và rút khỏi Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của LHQ (UNESCO).

Ông cũng đã công bố kế hoạch rút khỏi Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu. Washington cũng áp dụng cách tiếp cận "chọn lọc", chỉ đóng góp cho những cơ quan được cho là phù hợp với ưu tiên của chính quyền đương nhiệm.

https://baochinhphu.vn/my-tuyen-bo-rut-khoi-66-to-chuc-quoc-te-102260108085722128.htm

Theo nhandan.vn
 Từ khóa: Mỹtuyên bốrút khỏi66 tổ chứcquốc tế
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Venezuela tuyên bố quốc tang 7 ngày

Quyền Tổng thống Venezuela Delcy Rodriguez ngày 6/1 đã tuyên bố quốc tang 7 ngày để tưởng niệm các binh sĩ thiệt mạng trong cuộc đột kích của Mỹ cuối tuần vừa qua nhằm bắt giữ nhà lãnh đạo Nicolas Maduro.

Venezuela tuyên bố quốc tang 7 ngày
Giáo dục đại học Việt Nam tạo dấu ấn xếp hạng quốc tế

Thực hiện Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo, trong đó đặt mục tiêu đến năm 2030 phấn đấu ít nhất 8 cơ sở giáo dục đại học thuộc nhóm 200 đại học hàng đầu châu Á và một cơ sở thuộc nhóm 100 đại học hàng đầu thế giới trong một số lĩnh vực, giáo dục đại học Việt Nam đang nỗ lực nâng cao chất lượng, đẩy mạnh hội nhập quốc tế. Những kết quả xếp hạng đại học năm 2025 đã phản ánh rõ xu hướng tiến bộ đó.

Giáo dục đại học Việt Nam tạo dấu ấn xếp hạng quốc tế
Đan Mạch bác bỏ ý tưởng Mỹ sáp nhập Greenland

Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen khẳng định, Mỹ không có quyền sáp nhập Greenland, vùng lãnh thổ tự trị thuộc Đan Mạch, đồng thời kêu gọi Washington ngừng đưa ra những lời đe dọa đối với một đồng minh thân cận và người dân Greenland.

Đan Mạch bác bỏ ý tưởng Mỹ sáp nhập Greenland

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Tổng biên tập: Hoàng Đăng Khoa

Phó Tổng biên tập phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top