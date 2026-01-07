Mỹ tuyên bố rút khỏi 66 tổ chức quốc tế

Tổng thống Mỹ Donald Trump

Thông báo của Nhà Trắng không nêu cụ thể từng tổ chức, nhưng cho biết Mỹ sẽ ngừng tham gia và tài trợ cho 35 tổ chức không thuộc Liên hợp quốc (LHQ) và 31 cơ quan của LHQ, mà Washington cho là "không còn phục vụ lợi ích của nước Mỹ".

Theo Nhà Trắng, quyết định trên được đưa ra sau một cuộc rà soát toàn diện đối với tất cả các tổ chức liên chính phủ, công ước và hiệp ước quốc tế mà Mỹ đang là thành viên hoặc là bên tham gia. Việc rút khỏi các thực thể này sẽ giúp Tổng thống Trump tiết kiệm tiền thuế của người dân và tái tập trung nguồn lực vào ưu tiên "Nước Mỹ trên hết".

Bộ Ngoại giao Mỹ cho rằng nhiều tổ chức mà nước này rút khỏi bị "chồng chéo chức năng, quản lý yếu kém, lãng phí, vận hành kém hiệu quả, hoặc bị chi phối vì các lợi ích đi ngược lại chủ quyền, tự do và thịnh vượng của nước Mỹ". Phần lớn các tổ chức này liên quan đến các lĩnh vực khí hậu, lao động và xã hội.

Kể từ khi bắt đầu nhiệm kỳ thứ 2 vào tháng 1/2025, ông Trump đã tìm cách cắt giảm mạnh nguồn tài trợ của Mỹ cho LHQ, chấm dứt sự tham gia của Mỹ với Hội đồng Nhân quyền LHQ, gia hạn việc ngừng tài trợ cho Cơ quan Cứu trợ và Việc làm của LHQ dành cho người tị nạn Palestine (UNRWA) và rút khỏi Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của LHQ (UNESCO).

Ông cũng đã công bố kế hoạch rút khỏi Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu. Washington cũng áp dụng cách tiếp cận "chọn lọc", chỉ đóng góp cho những cơ quan được cho là phù hợp với ưu tiên của chính quyền đương nhiệm.

