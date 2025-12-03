Tổng thống Putin cảnh báo cứng rắn với các nước hậu thuẫn Ukraine sau vụ tấn công tàu dầu Nga

Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin phát biểu trong cuộc họp báo tại Moskva. Ảnh: THX/TTXVN

Báo The Kyiv Post của Ukraine ngày 3/12 cho biết vào hôm 2/12, Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin nói rằng Moskva sẽ cân nhắc tấn công các tàu của những quốc gia hậu thuẫn Ukraine nếu các vụ tấn công nhằm vào đội tàu chở dầu của Liên bang Nga tiếp tục diễn ra.

Phát biểu với các phóng viên khi được hỏi về các vụ tấn công nhằm vào tàu trên Biển Đen, Tổng thống Putin nói: “Những gì lực lượng vũ trang Ukraine đang làm hiện nay là hành vi cướp biển”.

Theo The Kyiv Post, những phát biểu này được đưa ra sau một loạt vụ tấn công nhằm vào các tàu chở dầu thuộc “hạm đội bóng tối” của Liên bang Nga, vốn bị quy cho Ukraine, dù Kiev kiên quyết phủ nhận trách nhiệm trong một vụ việc và từ chối bình luận chính thức về các vụ còn lại.

Tổng thống Putin cho biết Liên bang Nga trước hết sẽ “mở rộng phạm vi các đòn tấn công” vào những cảng của Ukraine và các tàu ghé thăm.

Sau đó, nhà lãnh đạo Liên bang Nga nâng mức cảnh báo: “Thứ hai, nếu điều này tiếp tục, chúng tôi sẽ cân nhắc khả năng - tôi không nói rằng chúng tôi sẽ làm điều đó, nhưng chúng tôi sẽ cân nhắc khả năng thực hiện các biện pháp trả đũa nhằm vào các tàu của những quốc gia trợ giúp Ukraine”.

Tổng thống Putin nhấn mạnh rằng “phương án triệt để nhất là cắt đứt hoàn toàn Ukraine khỏi biển”, đồng thời đưa ra kết luận: “Tôi hy vọng rằng giới lãnh đạo quân sự Ukraine, giới lãnh đạo chính trị, và những người đứng sau họ sẽ cân nhắc xem liệu có đáng để tiếp tục hành động này hay không”.

Trước đó vào ngày 28/11, đã xảy ra các cuộc tấn công gần như đồng thời vào hai tàu chở dầu bị trừng phạt là Kairos và Virat ở ngoài khơi bờ biển Thổ Nhĩ Kỳ trên Biển Đen khi chúng đang trên đường tới cảng Novorossiysk của Liên bang Nga.

Một nguồn tin từ Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) tuyên bố chịu trách nhiệm cho các vụ tấn công này, nói rằng: “Các phương tiện không người lái Sea Baby cải tiến đã tấn công thành công các tàu này”.

Nguồn tin cho biết thêm rằng các tàu chở dầu này có thể đang vận chuyển lượng dầu trị giá gần 70 triệu USD và đang giúp Moskva lách các lệnh trừng phạt quốc tế.

Xem video phương tiện không người lái của Ukraine tấn công hai tàu chở dầu là Kairos và Virat, ngoài khơi bờ biển Thổ Nhĩ Kỳ hôm 28/11/2025. Nguồn: SBU/Reuters

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov lên án vụ việc, gọi đây là hành động “tồi tệ” và “xâm phạm chủ quyền của Thổ Nhĩ Kỳ”, trong khi Ankara mô tả các vụ tấn công là “mối đe dọa nghiêm trọng” đối với an ninh hàng hải và môi trường.

Vào ngày 1/12, một tàu chở dầu vận chuyển diesel đã hứng chịu bốn vụ nổ bên ngoài gần Dakar, Senegal và theo đơn vị quản lý tàu, họ đang điều tra nguyên nhân vụ việc.

Tiếp đó vào ngày 2/12, theo cơ quan hàng hải Thổ Nhĩ, một tàu chở dầu treo cờ Liên bang Nga vận chuyển dầu hướng dương đã bị tấn công bởi một phương tiện không người lái ngoài khơi bờ biển nước này.

Ukraine kiên quyết phủ nhận có liên quan đến vụ việc. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ukraine Heorhii Tykhyi viết trên mạng xã hội: “Ukraine không liên quan gì đến vụ việc này, và chúng tôi chính thức bác bỏ mọi cáo buộc do lực lượng tuyên truyền của Liên bang Nga đưa ra”.

Ông Tykhyi gợi ý đây có thể là một chiến dịch “cờ giả” (một hành động được thực hiện với mục đích là giả tạo nguồn trách nhiệm thực sự và đổ lỗi cho một bên khác) của Liên bang Nga: “Hơn nữa, tuyến đường được cho là từ Liên bang Nga tới Gruzia băng qua vùng đặc quyền kinh tế của Thổ Nhĩ Kỳ hoàn toàn vô lý — và cho thấy rằng Liên bang Nga có thể đã tự dàn dựng mọi chuyện”.

Ukraine cũng đã triển khai các cuộc tấn công bằng tên lửa và phương tiện không người lái nhằm vào cảng Novorossiysk, gây gián đoạn hoạt động vận chuyển dầu của Liên bang Nga nhằm làm suy giảm ngân sách chiến tranh của Moskva.

Theo hãng tin Bloomberg của Mỹ, ít nhất một đơn vị quản lý tàu cho biết họ sẽ ngừng đưa tàu vào Liên bang Nga do lo ngại về tàu của họ bị tấn công.

Các vụ tấn công nhằm vào tàu chở dầu đã gây ra phản ứng trái chiều khi Ngoại trưởng Estonia Margus Tsahkna hôm 1/12 nói rằng Ukraine tấn công tàu của Liên bang Nga ở Biển Baltic là điều không khôn ngoan vì có thể dẫn tới thảm họa môi trường nghiêm trọng.

Ngoại trưởng Tsahkna nói: “Khoảng hơn 60% lượng xuất khẩu dầu và khí đốt của Liên bang Nga đi qua Vịnh Phần Lan, và đó là một khối lượng khổng lồ, đặc biệt trong một hành lang rộng chỉ khoảng sáu hải lý. Chúng tôi không nói ‘đừng tới đây’, nhưng sẽ khôn ngoan hơn nếu không làm vậy, vì điều đó thực sự có thể làm leo thang tình hình tại Biển Baltic. Nhưng hãy thẳng thắn: Ukraine có quyền phá hủy các mục tiêu quân sự và chiến lược ngay cả trên lãnh thổ Liên bang Nga. Vùng biển quốc tế lại là vấn đề khác”.

Trong khi đó, vào ngày 2/12, Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Mark Rutte cho biết ông ghi nhận quan ngại mà Thổ Nhĩ Kỳ nêu về an ninh tại Biển Đen, nhưng những vụ việc này là “bằng chứng mới về các rủi ro an ninh” do Liên bang Nga quyết định triển khai chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine gây ra.