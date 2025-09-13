Nga khánh thành Trung tâm vũ trụ quốc gia mới NSC

Bên trong Trung tâm Vũ trụ Nga. (Nguồn: kremlin.ru)

Theo RIA Novosti, ngày 13/9, Tổng thống Nga Vladimir Putin, Thị trưởng Moskva Sergei Sobyanin và Tổng Giám đốc Cơ quan hàng không vũ trụ Liên bang Nga (Roscosmos) Dmitry Bakanov đã chính thức khánh thành Trung tâm Vũ trụ Quốc gia NSC mới tại thủ đô Moskva.

Phát biểu tại sự kiện, Tổng thống Putin nhấn mạnh đây là nỗ lực toàn diện để Nga duy trì vị thế trong nhóm các quốc gia hàng đầu về nghiên cứu và khám phá vũ trụ.

Ông khẳng định lễ khánh thành NSC là giai đoạn mới trong sự phát triển ngành công nghiệp vũ trụ, củng cố vị thế của Nga là “một trong những trung tâm và quốc gia dẫn đầu trong lĩnh vực quan trọng này.”

Thị trưởng Sobyanin khẳng định trung tâm này là một trong những công trình hiện đại nhất ở Moskva. Trong khi đó, Tổng giám đốc Bakanov cho biết ngay trong tòa nhà này sẽ đặt trung tâm điều khiển bay cho trạm quỹ đạo của Nga.

Trung tâm mới nằm ở phía Tây Moskva, được xây dựng trên khu đất của Trung tâm nghiên cứu và sản xuất vũ trụ Khrunichev từ cuối năm 2019.

Điểm nhấn kiến trúc của công trình này là tòa tháp 47 tầng, cao 288m, với đỉnh tháp mô phỏng hình dáng tên lửa trên bệ phóng.

Ngoài ra, trung tâm mới còn bao gồm các khối nhà thấp từ 8-10 tầng, liên kết bằng hành lang đi bộ và cầu nối nhằm thuận tiện cho việc di chuyển của nhân viên.

Đây sẽ là nơi làm việc của đội ngũ nhân viên Roscosmos, một số công ty tư nhân và đại diện Cơ quan Hàng không vũ trụ Mỹ (NASA) tại Nga./.