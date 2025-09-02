  • Huế ngày nay Online
Thế giới

Tổng thống Mỹ đưa ra "cảnh báo cuối cùng" với Hamas về thỏa thuận con tin

ClockThứ Hai, 08/09/2025 14:24
Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 7/9 cho biết ông đang đưa ra "lời cảnh báo cuối cùng" với Hamas, nói rằng phong trào Hồi giáo tại Palestine này phải chấp nhận thỏa thuận thả các con tin ở Gaza.

Tòa nhà bị phá hủy sau cuộc không kích của Israel tại Gaza. (Ảnh: THX/TTXVN) 

Trên mạng xã hội TruthSocial, ông Trump nêu rõ: "Mọi người đều muốn các con tin trở về nhà. Mọi người đều muốn cuộc chiến này kết thúc! Người Israel đã chấp nhận các điều kiện của tôi. Đã đến lúc Hamas cũng phải chấp nhận. Tôi đã cảnh báo Hamas về hậu quả nếu không chấp nhận. Đây là lời cảnh báo cuối cùng của tôi, sẽ không có lần nào khác nữa".

Trong một tuyên bố được đưa ra ngay sau đó, Hamas tuyên bố sẵn sàng "ngay lập tức ngồi vào bàn đàm phán" sau khi tiếp nhận những gì họ mô tả là "một số ý tưởng từ phía Mỹ nhằm đạt được thỏa thuận ngừng bắn".

Hãng tin Axios của Mỹ đưa tin cùng ngày rằng đặc phái viên Nhà Trắng Steve Witkoff đã gửi một đề xuất mới về thỏa thuận con tin và ngừng bắn ở Gaza cho Hamas tuần trước. Nhà Trắng chưa công bố bất kỳ chi tiết nào.

Đầu tháng 3, ông Trump đã đưa ra tối hậu thư tương tự với Hamas, yêu cầu thả ngay lập tức tất cả con tin còn lại và giao nộp thi thể của những con tin đã chết, nói rằng nếu không, "mọi chuyện sẽ kết thúc" với phong trào Hamas.

Các tuyên bố từ Tổng thống Mỹ và Hamas được đưa ra trong bối cảnh quân đội Israel không kích một tòa chung cư ở Thành phố Gaza-tòa nhà dân cư thứ ba bị đánh trúng trong ba ngày-sau khi Thủ tướng Benjamin Netanyahu tuyên bố quân đội đang "tăng cường" cuộc tấn công vào trung tâm đô thị quan trọng này, đồng thời cho biết khoảng 100.000 cư dân đã rời khỏi khu vực.

Nhân chứng Mohammed Al-Nazli nói với AFP rằng cuộc tấn công vào tòa tháp Al-Roya "cảm giác như động đất". Không quân đã san phẳng hai tòa nhà cao tầng dân cư khác với cùng lý do là Hamas đã sử dụng chúng làm điểm quan sát.

Động thái leo thang đã làm dấy lên lo ngại về tình trạng xấu đi thêm của điều kiện nhân đạo vốn đã khắc nghiệt đối với người Palestine sống trong khu vực.

Hôm 6/9, nhiều người Israel đã xuống đường tuần hành kêu gọi chính phủ đảo ngược quyết định chiếm Thành phố Gaza, lo lắng cho số phận của các con tin được cho là bị giam giữ tại đó.

Theo nhandan.vn
