Tổng thống Mỹ cảnh báo nguy cơ chính phủ đóng cửa “đang cận kề”

Tổng thống Mỹ Donald Trump trong một bài phát biểu tại Nhà Trắng. (Nguồn: THX/TTXVN)

Ngày 25/9, Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo nguy cơ đóng cửa chính phủ đang cận kề, trong bối cảnh vòng đàm phán ngân sách giữa Nhà Trắng và đảng Dân chủ rơi vào bế tắc.

Trong cuộc họp báo tại Phòng Bầu dục, khi được hỏi liệu chính phủ có khả năng phải đóng cửa hay không, ông Trump trả lời: “Rất có thể."

Tuyên bố này được đưa ra trong bối cảnh hai bên vẫn chưa đạt được thỏa thuận ngân sách trước hạn chót vào nửa đêm ngày 30/9. Sau thời điểm đó, nhiều dịch vụ công sẽ bị đình chỉ.

Trong một bản ghi nhớ gửi đến các cơ quan liên bang, Văn phòng Quản lý và Ngân sách (OMB) của Nhà Trắng đã yêu cầu “tận dụng cơ hội này để xem xét đưa ra thông báo cắt giảm nhân sự đối với toàn bộ nhân viên.”

Động thái này có thể khiến hàng trăm nghìn công chức bị mất việc, gia tăng thêm bất ổn sau đợt sa thải quy mô lớn do Bộ Hiệu quả Chính phủ (DOGE), do tỷ phú Elon Musk tham gia điều hành, thực hiện hồi đầu năm.

Chính quyền của Tổng thống Trump đổ lỗi cho phe Dân chủ vì yêu cầu đưa vấn đề y tế vào dự luật chi tiêu. Trong khi đóm đảng Cộng hòa - nắm thế đa số mong manh ở cả Hạ viện và Thượng viện - đang thúc đẩy thông qua một dự luật tạm thời nhằm duy trì hoạt động của chính phủ đến ngày 21/11. Tuy nhiên, Thượng viện do phe Dân chủ kiểm soát đã bác bỏ dự luật này vào tuần trước.

Tổng thống Trump cũng đã hủy cuộc gặp với các lãnh đạo đảng Dân chủ tại Quốc hội vào ngày 23/9, tuyên bố ông sẽ không gặp họ cho đến khi họ “thực tế hơn” trong các yêu cầu. Với việc cả hai viện đang trong kỳ nghỉ và chỉ trở lại vào ngày trước hạn chót, thời gian để tránh việc chính phủ đóng cửa gần như không còn nhiều.

Theo các chuyên gia tài chính, một cuộc đóng cửa chính phủ kéo dài có thể ảnh hưởng đáng kể đến thị trường tài chính, đặc biệt là do sự gián đoạn trong hoạt động của các cơ quan quản lý như Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) và Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai (CFTC).

Các cơ quan này có thể phải hoạt động với nhân sự tối thiểu, dẫn đến trì hoãn trong việc xem xét hồ sơ, giám sát thị trường và công bố dữ liệu.

Đáng chú ý, việc đình trệ các báo cáo kinh tế quan trọng như dữ liệu việc làm và lạm phát có thể khiến Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) "phải hành động trong mù mờ," như nhận định từ Nomura. Điều này có thể khiến Fed giữ nguyên dự báo cắt giảm lãi suất thêm hai lần, mỗi lần 25 điểm cơ bản, trong phần còn lại của năm 2025.

Trong khi đó, đường cong lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ có thể tiếp tục dốc hơn, phản ánh kỳ vọng thị trường về khả năng giảm lãi suất sớm hơn.

Ngoài ra, các thương vụ phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) cũng sẽ bị ảnh hưởng, khi SEC không thể phê duyệt các hồ sơ IPO. Điều này có thể làm giảm động lực của thị trường vốn, vốn đang phục hồi mạnh mẽ thời gian gần đây./.