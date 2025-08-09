Tổng thống Mỹ cách chức Cục trưởng Cục Thuế Liên bang

Tổng thống Mỹ đã cách chức Cục trưởng Cục Thuế Liên bang Billy Long. Ảnh: Getty Images

Theo đó, ông Bessent trở thành người thứ 6 trong năm nay đảm nhiệm vai trò giám sát cơ quan này dưới thời Tổng thống Trump. Việc bổ nhiệm tạm quyền này làm gia tăng thêm khối lượng công việc của ông Bessent, vốn đã phụ trách quản lý các cuộc đàm phán thương mại với Trung Quốc, Canada, Mexico và một số quốc gia khác, cũng như tham gia tìm kiếm ứng viên cho vị trí Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang (Fed) tiếp theo.

IRS là một cơ quan trực thuộc Bộ Tài chính Mỹ. Dưới thời chính quyền Tổng thống Trump, IRS đã phải đối mặt với việc cắt giảm nhân sự quy mô lớn, như một phần trong nỗ lực của Bộ Hiệu quả Chính phủ (DOGE).

Chính quyền Tổng thống Trump đang thay đổi cách thức thu thuế của Mỹ, với việc thu thêm hàng tỷ USD tiền thuế quan mỗi tháng nhờ các loại thuế nhập khẩu mới. Tổng thống Trump từng cam kết thành lập một cơ quan chuyên trách để thu các khoản thuế này, song hiện nhiệm vụ vẫn do Bộ Tài chính phối hợp với Cơ quan Hải quan và Biên phòng thuộc Bộ An ninh Nội địa đảm nhiệm.