  • Huế ngày nay Online
Thế giới

Tổng thống Mỹ cách chức Cục trưởng Cục Thuế Liên bang

ClockThứ Bảy, 09/08/2025 15:42
Phóng viên TTXVN tại Washington dẫn các nguồn thạo tin cho biết, ngày 8/8, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã cách chức Cục trưởng Cục Thuế Liên bang (IRS) Billy Long, người mới tuyên thệ nhậm chức vào tháng 6, và tạm thời bổ nhiệm Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent thay thế.

Thống đốc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Adriana Kugler từ chức giữa sức ép hạ lãi suấtThuế quan của Mỹ: Cơ hội dành cho EU là 50-50

 Tổng thống Mỹ đã cách chức Cục trưởng Cục Thuế Liên bang Billy Long. Ảnh: Getty Images

Theo đó, ông Bessent trở thành người thứ 6 trong năm nay đảm nhiệm vai trò giám sát cơ quan này dưới thời Tổng thống Trump. Việc bổ nhiệm tạm quyền này làm gia tăng thêm khối lượng công việc của ông Bessent, vốn đã phụ trách quản lý các cuộc đàm phán thương mại với Trung Quốc, Canada, Mexico và một số quốc gia khác, cũng như tham gia tìm kiếm ứng viên cho vị trí Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang (Fed) tiếp theo.

IRS là một cơ quan trực thuộc Bộ Tài chính Mỹ. Dưới thời chính quyền Tổng thống Trump, IRS đã phải đối mặt với việc cắt giảm nhân sự quy mô lớn, như một phần trong nỗ lực của Bộ Hiệu quả Chính phủ (DOGE).

Chính quyền Tổng thống Trump đang thay đổi cách thức thu thuế của Mỹ, với việc thu thêm hàng tỷ USD tiền thuế quan mỗi tháng nhờ các loại thuế nhập khẩu mới. Tổng thống Trump từng cam kết thành lập một cơ quan chuyên trách để thu các khoản thuế này, song hiện nhiệm vụ vẫn do Bộ Tài chính phối hợp với Cơ quan Hải quan và Biên phòng thuộc Bộ An ninh Nội địa đảm nhiệm.

Theo baotintuc.vn
 Từ khóa: Tổng thống Mỹcách chứcCục trưởng Cục Thuế Liên bang
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Cách chức Phó Bí thư Chi bộ, Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Phú Thanh

Sáng 14/5, lãnh đạo Quận Thuận Hóa cho biết: Ban Thường vụ Quận ủy vừa ban hành quyết định thi hành kỷ luật đối với bà Dương T. T., Phó Bí thư Chi bộ, Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Phú Thanh (phường Dương Nỗ, quận Thuận Hóa) vì vi phạm đạo đức, duy trì quan hệ không đúng mực với người đã có gia đình.

Cách chức Phó Bí thư Chi bộ, Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Phú Thanh

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Tổng biên tập: Hoàng Đăng Khoa

Phó Tổng biên tập phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay

Return to top