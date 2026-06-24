Tổng thống Iran kêu gọi xây dựng cấu trúc an ninh mới cho Trung Đông

Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif (phải) bắt tay Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian, ngày 23/6/2026. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Phát biểu tại cuộc họp báo chung với Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif, Tổng thống Iran đánh giá cao vai trò của Pakistan trong việc hỗ trợ các nỗ lực giảm leo thang căng thẳng và thúc đẩy tham vấn khu vực, coi đây là đóng góp “có trách nhiệm và tầm nhìn” đối với sự ổn định của khu vực.

Ông Masoud Pezeshkian cho rằng, Iran và Pakistan có mối quan hệ lịch sử, văn hóa và hữu nghị sâu sắc, đồng thời nhấn mạnh hai nước có thể trở thành hình mẫu cho hợp tác trong khu vực rộng lớn hơn và cùng thúc đẩy hòa bình, phát triển cũng như kết nối kinh tế.

Tổng thống Iran đã bắt đầu chuyến thăm chính thức Pakistan vào ngày 23/6, nhằm thảo luận về các nỗ lực ngoại giao đang diễn ra sau khi thỏa thuận hòa bình giữa Iran và Mỹ được ký kết.

Trước đó, Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif ngày 18/6 đã ký bản ghi nhớ với vai trò trung gian trong thỏa thuận hòa bình giữa Mỹ và Iran. Trong bài đăng trên mạng xã hội X, ông Shehbaz Sharif cho rằng, việc ký kết thỏa thuận ở cấp cao nhất của mỗi chính phủ thể hiện cam kết của cả hai bên đối với việc giải quyết xung đột bằng con đường ngoại giao.

Một số kênh truyền thông đánh giá, việc ký kết bản ghi nhớ với vai trò trung gian phản ánh vai trò của Pakistan trong việc thúc đẩy đối thoại và hợp tác giữa Mỹ và Iran, cũng như góp phần củng cố sự ổn định của khu vực.

https://nhandan.vn/tong-thong-iran-keu-goi-xay-dung-cau-truc-an-ninh-moi-cho-trung-dong-post971091.html