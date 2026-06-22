Mỹ - Iran đạt tiến triển lớn, nhất trí lộ trình đàm phán 60 ngày

Phái đoàn Iran đến Thụy Sĩ hội đàm với phía Mỹ (Ảnh: Reuters).

Theo đó, hai bên nhất trí xem xét miễn trừ một số lệnh trừng phạt đối với hoạt động xuất khẩu dầu mỏ và hóa dầu của Iran, dỡ bỏ một phần phong tỏa kinh tế, ngừng đóng băng một số tài sản và triển khai kế hoạch tái thiết, phát triển dành cho Iran.

Đây là kết quả của cuộc đàm phán kéo dài xuyên đêm 21/6 giữa phái đoàn Mỹ và Iran tại Thụy Sĩ. Tuyên bố chung của các nước trung gian cho biết hai bên đã thống nhất lộ trình hướng tới một thỏa thuận cuối cùng trong vòng 60 ngày, tạo cơ sở để khởi động ngay các cuộc đàm phán kỹ thuật tiếp theo.

Mặc dù chưa ký kết thỏa thuận hòa bình toàn diện, Mỹ và Iran đã đạt đồng thuận về kế hoạch đàm phán cụ thể nhằm giải quyết các vấn đề còn tồn đọng, hướng tới một thỏa thuận toàn diện hơn trong thời gian tới.

Một trong những kết quả đáng chú ý của vòng đàm phán lần này là việc hai bên nhất trí thiết lập "đường dây liên lạc" nhằm tránh các sự cố tại eo biển Hormuz - tuyến hàng hải chiến lược của thế giới, đồng thời thành lập "nhóm điều phối tránh xung đột" liên quan tới tình hình Liban.

Phái đoàn Mỹ do Phó Tổng thống J.D. Vance dẫn đầu và phái đoàn Iran do Chủ tịch Quốc hội Mohammad Bagher Ghalibaf đứng đầu đã chính thức bước vào giai đoạn đàm phán kéo dài hai tháng theo thỏa thuận sơ bộ đạt được trước đó. Các nhà trung gian Pakistan và Qatar đánh giá các cuộc trao đổi diễn ra trong bầu không khí tích cực, mang tính xây dựng và đạt được những kết quả khích lệ.

Trong khi đó, các nước khu vực cũng đẩy mạnh hoạt động ngoại giao nhằm hỗ trợ tiến trình đối thoại. Tại Cairo, ngoại trưởng Ai Cập, Saudi Arabia, Thổ Nhĩ Kỳ và Pakistan đã nhóm họp, bày tỏ ủng hộ các cuộc đàm phán Mỹ - Iran, đồng thời nhấn mạnh bất kỳ thỏa thuận cuối cùng nào cũng cần bảo đảm an ninh khu vực, tự do hàng hải và giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình.

Tổng thống Ai Cập Abdel-Fattah El-Sisi cũng kêu gọi phát triển cơ chế tham vấn hiện nay thành một khuôn khổ hợp tác mang tính thể chế hơn nhằm hỗ trợ triển khai thỏa thuận Mỹ - Iran và thúc đẩy ổn định lâu dài tại Trung Đông.