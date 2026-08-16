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Thế giới

Kêu gọi nối lại đàm phán Mỹ-Iran

ClockThứ Tư, 19/08/2026 14:47
Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres kêu gọi Iran và Mỹ nối lại đàm phán hướng tới một giải pháp lâu dài cho cuộc xung đột ở Trung Đông.

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Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres. (Ảnh: Tân Hoa Xã) 

Người phát ngôn của Tổng Thư ký Liên hợp quốc, ông Stephane Dujarric nhấn mạnh thông điệp của Tổng Thư ký Guterres vẫn là “không có giải pháp quân sự nào cho cuộc xung đột này”. Ông Guterres kêu gọi Iran và Mỹ nối lại đàm phán hướng tới một giải pháp hòa bình và lâu dài càng sớm càng tốt.

Lời kêu gọi được đưa ra đúng ngày kết thúc Bản ghi nhớ (MoU) về tạm ngừng xung đột kéo dài 60 ngày giữa Mỹ và Iran. Trong MoU này, Mỹ và Iran đặt thời hạn 60 ngày nhưng có thể gia hạn nếu đồng thuận.

Trong khi đó, Văn phòng Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết Tổng thống Tayyip Erdogan đã điện đàm với người đồng cấp Mỹ về sự cần thiết phải tận dụng tối đa các biện pháp ngoại giao để giảm căng thẳng Mỹ-Iran và tiếp tục các cuộc đàm phán.

Theo ông Erdogan, Thổ Nhĩ Kỳ ủng hộ các nỗ lực hướng tới hòa bình và sẽ cùng Pakistan và Saudi Arabia tiếp tục thể hiện lập trường kiên quyết trong việc bảo đảm ổn định và an ninh khu vực trong khuôn khổ thỏa thuận quốc phòng chung ba bên.

https://nhandan.vn/keu-goi-noi-lai-dam-phan-my-iran-post982730.html?gidzl=G2v14RImEJH2CqWHkwavCKanJX2chpfWNZGPG_xyR6KCC1f5-laxPGXYJa-jgJza3pnCGsJ1hK0IiB0qDW

Theo nhandan.vn
 Từ khóa: Kêu gọi nối lạiđàm phánMỹIran
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