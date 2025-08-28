  • Huế ngày nay Online
Thái Lan: Đảng Bhumjaithai đạt thỏa thuận thành lập chính phủ mới với đảng đối lập chính

Thứ Bảy, 30/08/2025
Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, bối cảnh chính trị Thái Lan đã thay đổi đáng kể trong ngày 29/8 sau phán quyết của Tòa án Hiến pháp phế truất Thủ tướng Paetongtarn Shinawatra, khi đảng Bhumjaithai (Tự hào Thái Lan) tuyên bố đã đồng ý thỏa thuận với đảng Nhân dân (PP) đối lập chính để thành lập chính phủ mới.

Ông Anutin Charnvirakul. Ảnh: bangkokpost.com 

Trong một tuyên bố đưa ra vào tối 29/8, đảng Bhumjaithai xác nhận ủy ban điều hành đã ủy quyền cho lãnh đạo đảng Anutin Charnvirakul thành lập một liên minh mới với sự ủng hộ của PP - đảng hiện nắm giữ số ghế lớn nhất tại Hạ viện.

Tuyên bố thừa nhận rằng theo thông lệ chính trị, PP nên là đảng lãnh đạo chính phủ mới. Tuy nhiên, tuyên bố lưu ý rằng do những hạn chế pháp lý, đảng này không thể đề cử một thành viên nào của mình vào vị trí thủ tướng. Do đó, đảng Bhumjaithai đã vào cuộc để lấp đầy khoảng trống, chấp nhận các yêu cầu của PP trong một thỏa thuận được xem là một giải pháp thực dụng cho cuộc khủng hoảng chính trị đang diễn ra và có thể mở đường cho một cuộc tổng tuyển cử. 

Truyền thông Thái Lan cho biết chính phủ mới, sau khi được thành lập, sẽ là một chính quyền ngắn hạn có nhiệm vụ giải quyết các vấn đề cấp bách về an ninh quốc gia, kinh tế và xã hội.

Nội dung cốt lõi của thỏa thuận là cam kết rõ ràng về cải cách hiến pháp và tổ chức bầu cử. Đảng Bhumjaithai đã đồng ý với 3 điều kiện mà PP đưa ra. Thứ nhất, thủ tướng mới phải giải tán Hạ viện trong vòng 4 tháng kể từ khi trình tuyên bố chính sách lên Quốc hội. Thứ hai, nội các mới phải tổ chức trưng cầu dân ý về việc sửa đổi Hiến pháp năm 2017 để cho phép Hội đồng Lập hiến được bầu trực tiếp soạn thảo hiến pháp mới. Thứ ba, PP sẽ vẫn là phe đối lập và không chấp nhận bất kỳ vị trí bộ trưởng nào, đồng thời cam kết sẽ xem xét kỹ lưỡng các hành động của chính phủ mới.

Thông báo này được đưa ra sau khi ông Anutin gặp lãnh đạo PP Natthapong Ruangpanyawut và phái đoàn của ông tại trụ sở đảng này. Phát biểu với các phóng viên sau đó, ông Anutin xác nhận rằng tất cả các điều kiện đã được chấp thuận mà không có bất kỳ nghi ngờ nào. Ông tuyên bố sẽ tham vấn với các đảng khác để đảm bảo sự hỗ trợ cần thiết cho việc thành lập chính phủ mới.

