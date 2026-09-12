  • Huế ngày nay Online
Thế giới

Quan hệ Việt Nam - Pháp bước vào giai đoạn “tăng tốc lịch sử”

ClockThứ Hai, 14/09/2026 08:29
Chuyến thăm chính thức Cộng hòa Pháp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm có ý nghĩa quan trọng đối với cả hai nước, khi quan hệ Việt Nam-Pháp vừa bước sang một giai đoạn phát triển mới với việc thiết lập khuôn khổ Đối tác chiến lược toàn diện.

Cần giải pháp đồng bộ phát triển thuốc bảo vệ thực vật sinh họcTừ học tập đến thực hành - Bước chuyển mới trong làm theo BácViệt Nam đề nghị Pháp tăng vốn hợp tác cho các dự án chiến lược

Giáo sư Pierre Journoud là cố vấn lịch sử trong Đoàn đại biểu cấp cao tháp tùng Tổng thống Cộng hòa Pháp Emmanuel Macron thăm Việt Nam từ ngày 25-27/5/2025. (Ảnh: Minh Duy) 

Quan hệ Việt Nam-Pháp đang bước vào giai đoạn “tăng tốc lịch sử”, với nhịp độ trao đổi đoàn cấp cao thường xuyên và sự tin cậy giữa các nhà lãnh đạo hai nước tiếp tục được củng cố và tăng cường.

Những nhận định nêu trên được Giáo sư lịch sử đương đại Pierre Journoud tại Đại học Montpellier Paul-Valery đưa ra trong cuộc trao đổi với phóng viên TTXVN.

Giáo sư Pierre Journoud nhấn mạnh, chuyến thăm chính thức Cộng hòa Pháp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp tục cho thấy nhịp độ trao đổi đoàn cấp cao thường xuyên giữa hai nước.

Theo ông, tần suất các chuyến thăm phản ánh sự tin cậy rõ rệt giữa các nhà lãnh đạo cấp cao hai nước; đồng thời cho thấy nỗ lực của hai bên nhằm biến sự tin cậy về mặt chính trị thành những kết quả hợp tác cụ thể.

Việt Nam và Pháp đang tiếp tục thúc đẩy hợp tác bền vững trong các lĩnh vực thương mại, năng lượng, không gian, giao thông, quốc phòng, giáo dục-đào tạo… nhằm hướng tới mục tiêu chung là thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của mỗi nước.

Không chỉ góp phần tăng cường quan hệ song phương, chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cũng mang lại những kết quả tích cực cho mỗi nước.

Theo Giáo sư Pierre Journoud, đối với Việt Nam, chuyến thăm mang lại ý nghĩa thiết thực, nhất là trong bối cảnh Việt Nam đang nỗ lực hiện thực hóa các mục tiêu về phát triển kinh tế, khoa học-công nghệ và thúc đẩy quá trình chuyển đổi xanh.

Đối với Pháp, chuyến thăm cũng có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh Pháp đang đẩy mạnh hợp tác kinh tế-thương mại tại khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương.

https://nhandan.vn/quan-he-viet-nam-phap-buoc-vao-giai-doan-tang-toc-lich-su-post988326.html

Theo nhandan.vn
 Từ khóa: Quan hệViệt NamPháp
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Thông điệp về đóng góp tích cực, có trách nhiệm của Việt Nam với cộng đồng quốc tế

Nhận lời mời của Thủ tướng Cộng hòa Ấn Độ Narendra Modi, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Lê Minh Hưng cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế mới nổi hàng đầu thế giới (BRICS) lần thứ 18 và làm việc song phương tại Ấn Độ từ ngày 12 đến 13/9/2026.

Thông điệp về đóng góp tích cực, có trách nhiệm của Việt Nam với cộng đồng quốc tế
Hành trình bền bỉ vun đắp quan hệ Việt Nam-Thái Lan

Cùng chung sống dưới “mái nhà chung” Đông Nam Á, cùng chia sẻ nhiều giá trị và lợi ích chiến lược, trong 50 năm kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao, Việt Nam và Thái Lan đã bền bỉ xây nên nền tảng hợp tác vững chắc và tình cảm hữu nghị bền chặt.

Hành trình bền bỉ vun đắp quan hệ Việt Nam-Thái Lan
Truyền thông Pháp bình luận về triển vọng mới trong quan hệ Pháp - Việt

Chuyến thăm chính thức Cộng hòa Pháp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhận được sự quan tâm của truyền thông Pháp, với điểm nhấn là nhịp độ trao đổi cấp cao "chưa từng có", những kết quả hợp tác ngày càng cụ thể và sự tương đồng về tầm nhìn chiến lược giữa hai nước.

Truyền thông Pháp bình luận về triển vọng mới trong quan hệ Pháp - Việt
Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam-Pháp:
Việt Nam sẽ độc lập sản xuất 3 vaccine thế hệ mới đầu tiên tại Đông Nam Á

Trong khuôn khổ Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam-Pháp, Tập đoàn dược phẩm Sanofi (Pháp) và Công ty Vắc xin Việt Nam (VNVC) đã báo cáo tiến độ triển khai tích cực hợp tác sản xuất vaccine thế hệ mới đầu tiên trong khu vực Đông Nam Á và ký kết tuyên bố chung chính thức công bố ưu tiên sản xuất 3 loại vaccine thế hệ mới.

Việt Nam sẽ độc lập sản xuất 3 vaccine thế hệ mới đầu tiên tại Đông Nam Á

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Giám đốc: Phan Thanh Hải

Phó Giám đốc phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top