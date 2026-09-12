Quan hệ Việt Nam - Pháp bước vào giai đoạn “tăng tốc lịch sử”

Giáo sư Pierre Journoud là cố vấn lịch sử trong Đoàn đại biểu cấp cao tháp tùng Tổng thống Cộng hòa Pháp Emmanuel Macron thăm Việt Nam từ ngày 25-27/5/2025. (Ảnh: Minh Duy)

Quan hệ Việt Nam-Pháp đang bước vào giai đoạn “tăng tốc lịch sử”, với nhịp độ trao đổi đoàn cấp cao thường xuyên và sự tin cậy giữa các nhà lãnh đạo hai nước tiếp tục được củng cố và tăng cường.

Những nhận định nêu trên được Giáo sư lịch sử đương đại Pierre Journoud tại Đại học Montpellier Paul-Valery đưa ra trong cuộc trao đổi với phóng viên TTXVN.

Giáo sư Pierre Journoud nhấn mạnh, chuyến thăm chính thức Cộng hòa Pháp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp tục cho thấy nhịp độ trao đổi đoàn cấp cao thường xuyên giữa hai nước.

Theo ông, tần suất các chuyến thăm phản ánh sự tin cậy rõ rệt giữa các nhà lãnh đạo cấp cao hai nước; đồng thời cho thấy nỗ lực của hai bên nhằm biến sự tin cậy về mặt chính trị thành những kết quả hợp tác cụ thể.

Việt Nam và Pháp đang tiếp tục thúc đẩy hợp tác bền vững trong các lĩnh vực thương mại, năng lượng, không gian, giao thông, quốc phòng, giáo dục-đào tạo… nhằm hướng tới mục tiêu chung là thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của mỗi nước.

Không chỉ góp phần tăng cường quan hệ song phương, chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cũng mang lại những kết quả tích cực cho mỗi nước.

Theo Giáo sư Pierre Journoud, đối với Việt Nam, chuyến thăm mang lại ý nghĩa thiết thực, nhất là trong bối cảnh Việt Nam đang nỗ lực hiện thực hóa các mục tiêu về phát triển kinh tế, khoa học-công nghệ và thúc đẩy quá trình chuyển đổi xanh.

Đối với Pháp, chuyến thăm cũng có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh Pháp đang đẩy mạnh hợp tác kinh tế-thương mại tại khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương.

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