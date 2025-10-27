Việt Nam - Hoa Kỳ thảo luận về quan hệ thương mại và các lĩnh vực tiềm năng

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên làm việc với Thứ trưởng Jacob Helberg. Ảnh: moit.gov.vn

Tại buổi làm việc, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên và Thứ trưởng Jacob Helberg thảo luận về quan hệ hợp tác kinh tế - thương mại giữa Việt Nam và Hoa Kỳ và các lĩnh vực có tiềm năng thúc đẩy giữa hai nước. Hai bên chia sẻ quan điểm mặc dù có nhiều khó khăn, nhưng tổng thể quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Hoa Kỳ đang không ngừng phát triển tốt đẹp.

Năm 2025 đánh dấu mốc kỷ niệm kỷ niệm 30 năm bình thường hóa quan hệ ngoại giao (1995 - 2025) và 2 năm xác lập khuôn khổ Đối tác Chiến lược Toàn diện (2023 - 2025). Đây không chỉ là một dấu mốc quan trọng, mà còn là minh chứng sống động cho sự trưởng thành vượt bậc của quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ, mở ra một giai đoạn hợp tác mới sâu sắc, thực chất và chiến lược hơn.

Thứ trưởng Jacob Helberg bày tỏ quan tâm đến tiềm năng hợp tác trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI), xây dựng và củng cố khả năng chống chịu của chuỗi cung ứng, phát triển các nguồn năng lượng mới.

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên khẳng định, trí tuệ nhân tạo (AI) không chỉ là công nghệ mà là động lực nâng cao năng suất và năng lực cạnh tranh quốc gia nên Việt Nam mong muốn hợp tác đi vào thực chất, gắn với đào tạo, tiêu chuẩn và chuyển giao công nghệ.

Bộ trưởng nêu rõ Việt Nam có các chính sách ưu tiên, khuyến khích dành cho đổi mới sáng tạo, mong muốn học hỏi kinh nghiệm cũng như hợp tác với các đối tác phát triển như Hoa Kỳ, đồng thời bày tỏ Bộ Công Thương sẵn sàng nghiên cứu khả năng hợp tác với Hoa Kỳ trong lĩnh vực này.

Đối với vấn đề chuỗi cung ứng, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên khẳng định Việt Nam đã và đang triển khai nhiều chương trình, chính sách nhằm đa dạng hóa nguồn cung cấp đầu vào cho các ngành sản xuất.

Không những vậy, trong lĩnh vực năng lượng, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên giới thiệu chủ trương, chính sách phát triển năng lượng của Việt Nam, đề nghị phía Hoa Kỳ tiếp tục hỗ trợ Việt Nam phát triển các nguồn năng lượng mới và năng lượng tái tạo quy mô lớn gắn với cơ chế tài chính xanh và chuyển giao công nghệ.

Bên cạnh đó, tại buổi làm việc, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên nêu quan ngại của Việt Nam đối với việc Cục Quản lý Đại dương và Khí quyển Hoa Kỳ (NOAA) không công nhận tương đương đối với 12 nghề cá quan trọng của Việt Nam, đe dọa sinh kế của hàng trăm nghìn lao động, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến vị thế quốc tế của ngành thủy sản Việt Nam; đồng thời hạn chế đáng kể sự lựa chọn và nguồn cung dành cho người tiêu dùng Hoa Kỳ.

Bộ trưởng cũng đề nghị Hoa Kỳ có hướng xử lý yêu cầu của Việt Nam về việc sớm công nhận nền kinh tế thị trường và đưa Việt Nam ra khỏi danh sách D1 và D3 hạn chế xuất khẩu các sản phẩm công nghệ cao. Phía Hoa Kỳ ghi nhận và khẳng định sẽ xem xét đầy đủ đề nghị của Việt Nam.

Kết thúc buổi làm việc, hai bên nhất trí giao cấp kỹ thuật nghiên cứu cụ thể về khả năng, kế hoạch hợp tác để tiếp tục thảo luận trong tương lai.