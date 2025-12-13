Đảng Tự hào Thái Lan dẫn đầu tổng tuyển cử tại Thái Lan

Kết quả kiểm phiếu sơ bộ do Ủy ban Bầu cử Thái Lan (ECT) đăng tải. (Ảnh chụp màn hình)

Kết quả kiểm phiếu sơ bộ cuộc tổng tuyển cử ngày 8/2 tại Thái Lan do Ủy ban Bầu cử Thái Lan (ECT) công bố, sau khi kiểm đếm xong phiếu bầu tại 94% số điểm bầu cử lúc 3 giờ 57 phút ngày 9/2 cho thấy, đảng Tự hào Thái Lan (Bhumjaithai) giành được nhiều ghế Hạ nghị sĩ nhất, song chưa đạt mức áp đảo tuyệt đối để tự mình thành lập chính phủ.

Theo đó, với hệ thống bầu Hạ nghị sĩ theo khu vực bầu cử, 4 đảng có được số ghế Hạ nghị sĩ nhiều nhất theo thứ tự là đảng Tự hào Thái Lan được 174 ghế (10.390.139 phiếu, chiếm 30,21% số phiếu bầu hợp lệ trên toàn quốc), đảng Nhân dân (Prachachon) được 87 ghế, đảng Vì nước Thái (Pheu Thai) được 58 ghế và đảng Klatham được 56 ghế.

Đáng chú ý, đảng Nhân dân giành được toàn bộ 33 ghế Hạ nghị sĩ thuộc 33 khu vực bầu cử của thủ đô Bangkok.

Trong khi đó, với hệ thống bầu Hạ nghị sĩ theo danh sách đảng, 4 đảng được số ghế Hạ nghị sĩ nhiều nhất theo thứ tự là đảng Nhân dân được 28 ghế (9.731.807 phiếu, chiếm 28,3% số phiếu bầu hợp lệ trên toàn quốc), đảng Tự hào Thái Lan được 17 ghế, đảng Vì nước Thái được 15 ghế, đảng Dân chủ được 11 ghế.

Cử tri Thái Lan bỏ phiếu bầu thành viên Hạ viện. (Ảnh: MINH THẮNG)

Dựa theo kết quả trên cho thấy, đảng Tự hào Thái Lan có thể giành được 191 ghế Hạ nghị sĩ, bỏ xa đảng đứng thứ hai là đảng Nhân dân với khoảng 115 ghế.

ECT sẽ tiếp tục kiểm phiếu tại 6% số điểm bầu cử còn lại để công bố số liệu không chính thức, cũng như giải quyết các khiếu nại liên quan cuộc bỏ phiếu và công bố kết quả bỏ phiếu chính thức trong vòng 60 ngày kể từ ngày bầu cử, muộn nhất là ngày 9/4 tới.

Trong vòng 15 ngày sau đó, Quốc hội Thái Lan sẽ triệu tập phiên họp đầu tiên. Tiếp theo, Hạ viện Thái Lan sẽ tiến hành bầu thủ tướng mới.

Kết quả bầu cử sơ bộ nêu trên cho thấy, hiện không có đảng nào giành được 251 ghế cần thiết tại Hạ viện để có thể tự thành lập chính phủ mới. Điều này đồng nghĩa với việc các đảng sẽ tiến hành các cuộc đàm phán nhằm thành lập một chính phủ liên minh trong thời gian tới.

Đảng Tự hào Thái Lan tối khuya ngày 8/2 tuyên bố giành thắng lợi trong cuộc tổng tuyển cử, trong khi Đảng Nhân dân công nhận thất bại trước đảng Tự hào Thái Lan và tuyên bố chấp nhận đứng ở vị trí đối lập trên chính trường Thái Lan thời gian tới, cũng như nhất trí với thông lệ đảng có nhiều ghế nhất trong Hạ viện sẽ là đảng đứng đầu liên minh cầm quyền.

Đảng Vì nước Thái đứng thứ ba về số ghế trong Hạ viện ra tín hiệu sẵn sàng tham gia liên minh đảng cầm quyền.

Cử tri Thái Lan cũng bỏ phiếu trưng cầu ý dân về việc có sửa đổi Hiến pháp hiện hành hay còn gọi là Hiến pháp năm 2017 hay không. Kết quả kiểm phiếu sơ bộ cho thấy, tại cuộc bỏ phiếu lần này, 60% cử tri đồng ý với việc có một bản Hiến pháp mới.

Ngày 6/2 vừa qua, hơn 80 tổ chức phi chính phủ tại Thái Lan ra tuyên bố ủng hộ việc sửa đổi Hiến pháp hiện hành, đồng thời kêu gọi cử tri bỏ phiếu tán thành trong cuộc trưng cầu ý dân. Theo quy định của Hiến pháp Thái Lan, sau cuộc bỏ phiếu này, Thái Lan cần tiến hành hai cuộc trưng cầu ý dân nữa mới có thể quyết định có sửa đổi Hiến pháp hay không.

Trước đó, tuyên bố sau khi các hòm phiếu được đóng lại lúc 17 giờ ngày 8/2, Chủ tịch ECT Narong Klunwarin cho biết, khoảng 1,5 triệu nhân viên công vụ, cảnh sát, tình nguyện viên đã tham gia công tác bảo đảm an ninh trật tự và kiểm đếm phiếu bầu.

Trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026 tại Thái Lan, cử tri bỏ phiếu bầu 500 Hạ nghị sĩ, trong đó 400 Hạ nghị sĩ theo khu vực bầu cử và 100 Hạ nghị sĩ theo danh sách đảng. Phương pháp tính phiếu bầu để quyết định số ghế Hạ nghị sĩ các đảng tương đối phức tạp, đó là tại 400 khu vực bầu cử, đảng nào đạt được số phiếu cao nhất, đảng đó sẽ được một ghế Hạ nghị sĩ. Còn với hệ thống bầu Hạ nghị sĩ theo danh sách đảng, 100 ghế Hạ nghị sĩ sẽ được phân bổ cho các đảng dựa trên tỷ lệ phiếu bầu mà các đảng nhận được trên tổng số phiếu bầu hợp lệ trên toàn quốc sau đó làm tròn.

Đây là lần đầu tiên trong lịch sử, Thái Lan tiến hành tổng tuyển cử bầu Hạ viện và trưng cầu dân ý về Hiến pháp trong một ngày.

Tại cuộc bỏ phiếu ngày 8/2 vừa qua, có 101.620 điểm bầu cử, trong đó có 99.483 điểm bầu cử trong nước, phần còn lại là các điểm bầu cử ở ngoài Thái Lan và bầu cử sớm.

Tại điểm bỏ phiếu, mỗi cử tri nhận được ba phiếu bầu, trong đó một phiếu màu xanh lá cây để bầu ứng cử viên Hạ nghị sĩ theo khu vực bầu cử, một phiếu màu hồng để bầu ứng cử viên Hạ nghị sĩ theo danh sách đảng và một phiếu màu vàng để trưng cầu ý dân về việc sửa đổi Hiến pháp hiện hành.

Có hơn 3.500 ứng cử viên Hạ nghị sĩ theo khu vực bầu cử thuộc 60 đảng và hơn 1.500 ứng cử viên Hạ nghị sĩ theo danh sách đảng của 57 đảng. Số lượng ứng viên Thủ tướng được 43 đảng đề cử là 93 người.

Trong cuộc tổng tuyển cử ngày 8/2, các cử tri tham gia bỏ phiếu để bầu Hạ viện chứ không phải bầu ra Thủ tướng hay chính phủ mới. Như Chủ tịch ECT Narong Klunwarin khẳng định, người dân Thái Lan sẽ quyết định vận mệnh đất nước và tương lai của mình thông qua cuộc tổng tuyển cử lần này.

Theo ECT, có 17 quốc gia và một tổ chức quốc tế đã cử 44 nhân sự tham gia đoàn quan sát viên quốc tế để giám sát cuộc tổng tuyển cử và cuộc trưng cầu ý dân.

ECT coi đó là một trong những yếu tố cho thấy cuộc tổng tuyển cử ngày 8/2 có độ minh bạch, công bằng và công khai cao. Hai quan sát viên thuộc Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan tham gia đoàn quan sát viên quốc tế.

