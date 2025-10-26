Nội bộ Fed chia rẽ, khả năng hạ lãi suất ngày càng mong manh

Trụ sở Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) ở Washington D.C. (Nguồn: THX/TTXVN)

Khả năng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) giảm lãi suất vào tháng 12/2025 đang ngày càng trở nên mong manh. Các thị trường tài chính hiện chỉ đặt cược xác suất dưới 50% cho động thái này, trong bối cảnh ngày càng nhiều nhà hoạch định chính sách của Fed tỏ ra do dự trước những lo ngại dai dẳng về lạm phát và sự ổn định tương đối của thị trường lao động.

Sự thay đổi trong tâm lý thị trường diễn ra khá nhanh chóng. Các hợp đồng tương lai lãi suất ngắn hạn, một chỉ báo quan trọng về kỳ vọng của thị trường tài chính về chính sách của Fed, hiện chỉ phản ánh 47% khả năng Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) sẽ hạ lãi suất trong cuộc họp cuối cùng của năm 2025 vào ngày 10/12. Con số này đã giảm đáng kể so với mức 67% được ghi nhận vào đầu tuần.

Sự do dự này được thể hiện rõ qua phát biểu của các quan chức cấp cao. Chủ tịch Fed San Francisco, bà Mary Daly, một người vốn ủng hộ mạnh mẽ các đợt cắt giảm trước đây, ngày 13/11 cho biết bản thân bà chưa có quyết định cuối cùng về việc ủng hộ hay không ủng hộ hạ lãi suất vào tháng tới, vì theo bà, mọi quyết định đưa ra trước cuộc họp khoảng bốn tuần đều là "quá sớm."

Tương tự, Chủ tịch Fed Minneapolis, ông Neel Kashkari, người chỉ vài tháng trước còn cho rằng việc cắt giảm lần thứ ba là hợp lý, nay lại bày tỏ sự lưỡng lự. Ông chỉ ra một thực tế phức tạp khi lạm phát vẫn còn quá cao, ở mức khoảng 3%, trong khi một số lĩnh vực kinh tế hoạt động tốt thì thị trường lao động ở các lĩnh vực khác lại đang chịu áp lực.

Quan điểm thận trọng đang ngày càng chiếm ưu thế trong nội bộ Fed. Chủ tịch Fed Boston, bà Susan Collins, người đã bỏ phiếu ủng hộ cả hai lần cắt giảm trước đó, tuần này lại có dấu hiệu ủng hộ phương án “án binh.”

Bà cho rằng có một "rào cản tương đối cao" cho việc nới lỏng thêm trong thời gian tới. Bà nhấn mạnh rằng nếu không có bằng chứng về sự suy giảm đáng kể của thị trường lao động, bà sẽ do dự trong việc nới lỏng chính sách hơn nữa, đặc biệt khi thông tin về lạm phát còn hạn chế do chính phủ đóng cửa.

Những phát biểu này cho thấy sự chia rẽ sâu sắc trong nội bộ Fed, một thách thức mà chính Chủ tịch Fed Jerome Powell đã thừa nhận hai tuần trước. Sau khi Fed cắt giảm lãi suất xuống biên độ 3,75%-4%, ông Powell đã cảnh báo rằng Fed chưa chắc sẽ thực hiện một đợt cắt giảm nữa vào tháng 12, nhất là trong bối cảnh thiếu hụt dữ liệu kinh tế chính thức.

Cuộc họp tháng 12 tới đây được dự báo sẽ chứng kiến nhiều ý kiến bất đồng hơn nữa, bất kể quyết định cuối cùng là gì. Trong cuộc họp trước, đã có hai phiếu chống lại việc cắt giảm: Chủ tịch Fed Kansas City Jeffrey Schmid cho rằng lạm phát cao không phù hợp cho việc nới lỏng, trong khi Thống đốc Fed Stephen Miran lại muốn cắt giảm mạnh hơn, ở mức 0,5 điểm phần trăm, vì tin rằng lạm phát đang giảm nhanh hơn dự báo.

Kể từ đó, nhiều nhà hoạch định chính sách khác cũng đã lên tiếng bày tỏ sự thận trọng. Chủ tịch Fed St. Louis Alberto Musalem nhắc lại quan điểm chính sách tiền tệ cần phải "chống lại" lạm phát, và Phó Chủ tịch Fed Philip Jefferson cho rằng việc hành động chậm rãi là đặc biệt khôn ngoan khi thiếu dữ liệu.

Ngay cả các thành viên không có quyền bỏ phiếu như Chủ tịch Fed Atlanta Raphael Bostic và Chủ tịch Fed Cleveland Beth Hammack cũng bày tỏ mong muốn giữ nguyên lãi suất.

Theo ông Krishna Guha, Phó Chủ tịch của Evercore ISI, sự chia rẽ này đang đặt ông Powell vào thế khó và khiến lộ trình lãi suất trở nên không chắc chắn hơn. Ông Guha dự báo, nếu Fed quyết định cắt giảm, phe phản đối có thể có thêm bà Collins và ông Musalem bên cạnh ông Schmid. Ngược lại, nếu Fed giữ nguyên lãi suất, phe muốn nới lỏng hơn do ông Miran dẫn đầu có thể có thêm sự tham gia của các thống đốc khác.

Tình hình càng trở nên phức tạp hơn khi các dữ liệu kinh tế từ khu vực tư nhân cũng đưa ra những tín hiệu trái chiều. Một mặt, công ty dịch vụ tuyển dụng ADP cho biết các doanh nghiệp Mỹ đã cắt giảm hơn 11.000 việc làm mỗi tuần tính đến cuối tháng 10, một dấu hiệu cho thấy sự hạ nhiệt. Mặt khác, TLR Analytics lại báo cáo rằng doanh thu thuế bán hàng vẫn "khá mạnh," không cho thấy dấu hiệu cảnh báo kinh tế.

Trong khi đó, lạm phát vẫn là mối lo ngại hàng đầu. Nhà kinh tế trưởng Torsten Slok của Apollo ước tính rằng giá của 55% các mặt hàng trong rổ Chỉ số Giá tiêu dùng (CPI) đang tăng nhanh hơn 3%, cao hơn đáng kể so với mục tiêu 2% của Fed. Ông Slok kết luận, đây chính là lý do khiến Fed khó có thể cắt giảm lãi suất vào tháng 12./.