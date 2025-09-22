Ông Shinjiro Koizumi và con đường hướng tới vị trí thủ tướng trẻ nhất Nhật Bản

Ông Shinjro Koizumi, ứng cử viên cho vị trí Chủ tịch đảng LDP. Ảnh: Kyodo/TTXVN

Theo Nikkei Asia ngày 21/9, Shinjiro Koizumi, con trai của cựu Thủ tướng Junichiro Koizumi, đang bước vào cuộc đua giành ghế lãnh đạo đảng Dân chủ Tự do (LDP), với tham vọng trở thành thủ tướng trẻ nhất Nhật Bản thời hậu chiến. Ứng viên 44 tuổi này không chỉ nỗ lực vực dậy đảng cầm quyền đang đánh mất đa số quốc hội, mà còn tìm cách khẳng định năng lực lãnh đạo sau thất bại trong cuộc bầu cử nội bộ năm 2024.

Xuất thân truyền thống, tư duy chính trị tiến bộ

Sinh năm 1981, ông Shinjiro Koizumi trưởng thành trong một gia đình có truyền thống chính trị. Cha ông, ông Junichiro Koizumi, từng lãnh đạo Nhật Bản giai đoạn 2001-2006 với phong cách cải cách mạnh mẽ. Ông Shinjiro lần đầu trúng cử Hạ viện năm 2009 tại tỉnh Kanagawa, kế tục di sản chính trị của gia đình. Sau đó, ông giữ nhiều vị trí trong chính phủ, trong đó có Bộ trưởng Môi trường và gần đây là Bộ trưởng Nông nghiệp.

Trong quá trình hoạt động trên chính trường Nhật Bản, ông Koizumi gây chú ý khi thúc đẩy luật buộc siêu thị tính phí túi nilon nhằm giảm rác thải nhựa, cũng như ra lệnh bán gạo dự trữ để hạ giá lương thực trong bối cảnh lạm phát. Tuy vậy, giới chính trị Nhật Bản vẫn thể hiện sự hoài nghi, cho rằng ông còn thiếu kinh nghiệm và đôi khi có những phát biểu khó hiểu, khó nắm bắt.

Ông Koizumi từng học chính trị tại Đại học Columbia và làm việc tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS) ở Washington. Ông ủng hộ duy trì quan hệ đồng minh chặt chẽ với Mỹ, đồng thời thúc đẩy hợp tác với Hàn Quốc, Ấn Độ và Australia.

Ngoài chính trị, ông Shinjiro Koizumi là một nhân vật nhận được nhiều sự yêu thích của công chúng, đặc biệt là giới trẻ, bởi đời tư đặc biệt. Anh trai ông là Kotaro Koizumi, là một diễn viên nổi tiếng. Vợ ông là bà Christel Takigawa, một nhân vật truyền hình từng gây ấn tượng với bài phát biểu bằng tiếng Pháp trước Ủy ban Olympic Quốc tế, góp phần đưa Thế vận hội 2020 về Tokyo. Ông Koizumi cũng là bộ trưởng hiếm hoi từng nghỉ phép để chăm con sơ sinh, tạo dựng hình ảnh gần gũi với thế hệ trẻ.

Chiến lược tranh cử cân bằng giữa cấp tiến và bảo thủ

Trong buổi họp báo công bố tranh cử ngày 20/9, ông Shinjiro Koizumi nhấn mạnh ưu tiên hàng đầu là kiểm soát lạm phát nhằm khôi phục lòng tin của người dân. Ông đề xuất điều chỉnh mức khấu trừ thuế thu nhập theo diễn biến giá cả và bãi bỏ thuế xăng tạm thời đã tồn tại từ năm 1974.

Bên cạnh đó, ông Koizumi kêu gọi đẩy mạnh thu hút đầu tư công nghiệp và củng cố năng lực sản xuất trong nước, cho rằng toàn cầu hóa đang bước sang giai đoạn mới khi sự phụ thuộc vào Trung Quốc và các nền kinh tế châu Á bộc lộ nhiều rủi ro. Về chính sách tiền tệ, ông bày tỏ mong muốn tiếp nối định hướng Abenomics, nhấn mạnh sự phối hợp chặt chẽ giữa Ngân hàng Trung ương và chính phủ để bảo đảm ổn định giá cả và tăng trưởng.

Là đại diện của phe tiến bộ trong LDP, ông Koizumi vẫn chủ động tìm cách mở rộng sự ủng hộ từ khối bảo thủ. Trong chiến dịch tranh cử, ông bổ nhiệm Bộ trưởng Tài chính Katsunobu Kato, một chính khách bảo thủ nhiều kinh nghiệm, làm trưởng ban vận động, qua đó tạo thế cân bằng giữa hình ảnh cải cách và tính ổn định.

Khẳng định bản thân sẵn sàng gánh vác vai trò cải cách, ông Koizumi tuyên bố sẵn sàng giải tán và tái lập lại LDP nhằm giành lại niềm tin của cử tri, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của đối thoại với phe đối lập để thúc đẩy thảo luận chính sách rộng rãi hơn.

Theo khảo sát của Nikkei và TV Tokyo thực hiện hồi cuối tháng 8, ông Koizumi nhận được 22% ủng hộ trong công chúng về ứng viên thủ tướng tiếp theo, chỉ kém đôi chút so với bà Takaichi Sanae (23%). Trong nhóm cử tri ủng hộ LDP, tỷ lệ ủng hộ ông Koizumi tăng lên 32%, gấp đôi bà Takaichi. Điều này phản ánh sức hút của ông trong nội bộ đảng, dù vẫn còn nhiều lo ngại về kinh nghiệm lãnh đạo.

Nếu trở thành thủ tướng, ông Koizumi sẽ là lãnh đạo trẻ nhất của Nhật Bản trong thời kỳ hậu chiến, trẻ hơn so với ông Shinzo Abe khi nhậm chức ở tuổi 52.