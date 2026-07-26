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Góc ảnh Huế

Để cuộc trở về trọn vẹn

ClockChủ Nhật, 26/07/2026 14:52

Vượt khó hoàn thành sứ mệnhDốc sức giải mã, tìm danh tính liệt sĩ Không để “Chiến dịch 500 ngày đêm” chậm nhịp

Chiến tranh kết thúc đã từ rất lâu rồi, nhưng trên mọi miền của Tổ quốc, vẫn còn có những cuộc trở về… chưa kết thúc. Đó là những người mẹ đã khuất mà vẫn không biết con mình nằm ở đâu. Có những người con đã ngoài sáu mươi, bảy mươi tuổi vẫn đang đi tìm cha. Đó là những ngôi mộ dù nằm ngay ngắn trong nghĩa trang liệt sĩ nhưng vẫn chưa có tên. Và, cả những cánh rừng, triền núi, lòng sông vẫn đang lặng lẽ giữ trong mình những Anh hùng liệt sĩ của đất nước mà thế hệ hôm nay vẫn chưa thể đưa các anh trở về.

Mong được đóng góp một phần nhỏ trong hành trình tri ân với "Chiến dịch 500 ngày đêm" tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin, Huế ngày nay Cuối tuần trân trọng giới thiệu những khoảnh khắc ảnh ghi lại nỗ lực của các lực lượng chức năng. Bộ ảnh được các tác giả Thái Bình, Lê SáuQuang Đạo thực hiện.

 

UVTW Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn ĐBQH thành phố Nguyễn Đình Trung cùng Tư lệnh Quân khu 4, Trung tướng Hà Thọ Bình đưa các hài cốt liệt sĩ về từ Lào an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ thành phố Huế. 
Không gian Nghĩa trang Liệt sĩ TP. Huế 
Cán bộ, chiến sĩ Đội Quy tập 192 vừa tìm được hài cốt của một liệt sĩ từ tỉnh Sekong (Lào).
Lực lượng chức năng triển khai ứng dụng công nghệ radar xuyên đất (GPR) nhằm khảo sát và dò tìm các khu vực nghi có mộ tập thể liệt sĩ.    
Cán bộ, chiến sĩ kính cẩn trước hài cốt một liệt sĩ vừa tìm thấy. 
Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Mạnh thăm hỏi, động viên lực lượng lấy mẫu thực hiện công tác xác định danh tính liệt sĩ qua ADN. 
Cán bộ, chiến sĩ cẩn trọng lấy mẫu phục vụ công tác xác định danh tính liệt sĩ qua ADN. 
Trang trọng, thành kính 

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