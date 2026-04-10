Nga: Vaccine ung thư cá nhân hóa thứ hai được sử dụng lâm sàng

Đây là vaccine đầu tiên chống ung thư đại trực tràng được sản xuất tại Nga

Đây là vaccine cá nhân hóa thứ 2 chống loại ung thư trên mà FMBA được cấp phép song là vaccine đầu tiên chống ung thư đại trực tràng được sản xuất trong nước.

"Oncorna" dựa trên các hạt nano lipid chứa RNA thông tin tổng hợp mã hóa một tập hợp các peptide tân sinh đặc hiệu cho khối u của từng bệnh nhân cụ thể. Sau khi tiêm vaccine vào dưới da, hệ thống miễn dịch của bệnh nhân được kích hoạt và các tế bào miễn dịch bắt đầu tấn công khối u.

Cũng theo thông báo của FMBA, bệnh nhân đầu tiên được tiêm vaccine peptide cá nhân hóa Oncopept hôm 31/3 dung nạp thuốc tốt và đã được tiêm liều vaccine thứ ba, còn bệnh nhân thứ hai sẽ được tiêm liều thứ nhất vào ngày 20/4 tới.

Trong khuôn khổ thử nghiệm lâm sàng vaccine Oncopept, 24 bệnh nhân đã được chọn để điều trị bằng vaccine ung thư.

Theo quy định, việc sản xuất vaccine này cần 49 ngày, trong đó ít nhất 7 ngày kiểm tra chất lượng.

FMBA cũng cho biết các thử nghiệm tiền lâm sàng đối với vaccine ung thư cá nhân hóa chống lại u nguyên bào thần kinh đệm và u hắc tố đang được tiến hành./.

Bệnh nhân Nga đầu tiên được tiêm vaccine ung thư

Bệnh nhân 60 tuổi mắc ung thư hắc tố da giai đoạn ba đã được tiêm vaccine thử nghiệm điều trị ung thư Neooncovac, ngày 31/3.

Ông Alexander Gintsburg, Giám đốc Trung tâm Gamaleya, đơn vị phát triển vaccine thử nghiệm điều trị ung thư cho biết Neooncovac đã được tiêm cho bệnh nhân lâm sàng đầu tiên là một người đàn ông 60 tuổi, mắc ung thư da giai đoạn ba.

"Sau khi tiêm, sức khỏe của bệnh nhân vẫn tốt, chưa có phản ứng phụ nào với thuốc. Vaccine này đặc biệt giúp chống lại việc di căn", ông Gintsburg nói thêm.

Giám đốc Trung tâm Gamaleya giải thích các nhà nghiên cứu đã phân tích bộ gen được lấy từ khối u và mô không phải khối u của bệnh nhân, từ đó tạo ra một loại vaccine được thiết kế riêng, giúp huấn luyện hệ thống miễn dịch tấn công các tế bào ung thư.

Bệnh nhân sẽ được tiêm 8-9 liều thuốc, mỗi liều cách nhau 2-3 tuần và phản ứng miễn dịch của bệnh nhân sẽ được ghi nhận sau mỗi lần tiêm. Kết quả dự kiến sẽ có sau ba tháng điều trị.

Ngoài Neooncovac, trung tâm Gamaleya hiện nghiên cứu các loại thuốc dành cho các bệnh nhân ung thư khác, bao gồm ung thư tuyến tụy, ung thư thận và ung thư phổi không tế bào nhỏ - một trong những loại ung thư có tỷ lệ tử vong cao nhất trên toàn thế giới.