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Thế giới

Tổng Thư ký Liên hợp quốc kêu gọi hạ nhiệt căng thẳng tại Trung Đông và Ukraine

ClockThứ Năm, 17/09/2026 14:52
Tại cuộc họp báo trước thềm Tuần lễ cấp cao của Đại hội đồng Liên hợp quốc năm 2026, ngày 16/9, Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres kêu gọi hạ nhiệt căng thẳng tại khu vực Trung Đông và Ukraine.

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Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres phát biểu trong cuộc họp báo tại trụ sở Liên hợp quốc, ở New York (Mỹ), ngày 16/9/2026. (Ảnh: Tân Hoa Xã) 

Nhấn mạnh việc giảm căng thẳng tại khu vực Trung Đông phải là ưu tiên số một, ông Guterres hối thúc: “Tất cả các bên phải chấm dứt mọi hành động gây tổn hại đến dân thường, đồng thời bảo đảm các hoạt động nhân đạo có thể được tiến hành an toàn và không bị cản trở”.

Tổng Thư ký Liên hợp quốc nói thêm, quyền và tự do hàng hải tại và chung quanh các eo biển Hormuz và Bab al-Mandab phải được khôi phục hoàn toàn và được tất cả các bên tôn trọng, phù hợp luật pháp quốc tế.

“Con đường duy nhất để tiến tới là hạ nhiệt căng thẳng, ngoại giao và đối thoại. Tôi sẽ tiếp tục nhấn mạnh thông điệp này trong các cuộc tiếp xúc đang diễn ra với các nhà lãnh đạo”, ông Guterres nói.

Liên quan kế hoạch hòa bình tại Gaza, ông Guterres cho rằng kế hoạch này phải được thực hiện đầy đủ, cùng với việc bảo đảm viện trợ nhân đạo không bị hạn chế. Tổng Thư ký Liên hợp quốc cũng cho rằng phải chấm dứt việc từng bước sáp nhập khu vực Bờ Tây.

“Sẽ không có hòa bình ở Trung Đông nếu không hiện thực hóa giải pháp hai nhà nước”, Tổng Thư ký Liên hợp quốc nói.

Về cuộc xung đột tại Ukraine, Tổng Thư ký Liên hợp quốc Guterres cho rằng đã đến lúc tiến hành một lệnh ngừng bắn ngay lập tức, coi đây là bước đầu tiên hướng tới hòa bình công bằng, lâu dài và toàn diện, phù hợp Hiến chương Liên hợp quốc, luật pháp quốc tế và các nghị quyết liên quan của Liên hợp quốc.

Ông lưu ý cuộc xung đột này đã bước sang năm thứ năm, gây ra những tổn thất to lớn cho dân thường, kéo theo những hệ lụy toàn cầu và chưa có dấu hiệu chấm dứt.

https://nhandan.vn/tong-thu-ky-lien-hop-quoc-keu-goi-ha-nhiet-cang-thang-tai-trung-dong-va-ukraine-post989032.html

Theo nhandan.vn
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