Liên hợp quốc cảnh báo leo thang xung đột sau vụ Israel tấn công vào Qatar

ClockThứ Sáu, 12/09/2025 09:41
Tại phiên thảo luận của Hội đồng Bảo an, đại diện các nước đã bày tỏ quan ngại sâu sắc và lên án mạnh mẽ hành động quân sự của Israel.

 Lực lượng an ninh được triển khai tại hiện trường vụ không kích của Israel xuống Doha, Qatar ngày 9/9/2025. (Nguồn: THX/TTXVN)

Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã tiến hành phiên họp khẩn cấp vào chiều ngày 11/9 (giờ địa phương) để thảo luận về vụ việc Israel tấn công nhằm vào mục tiêu Hamas tại Doha, Qatar.

Phiên họp được tổ chức theo đề nghị của ba quốc gia Algeria, Pakistan và Somalia.

Tham dự phiên họp có sự hiện diện của nhiều nhân vật quan trọng, bao gồm bà Rosemary DiCarlo - Phó Tổng thư ký Liên hợp quốc phụ trách vấn đề chính trị và xây dựng hòa bình, Thủ tướng Qatar bin Abdulrahman Al Thani, cùng đại diện các nước thành viên Hội đồng Bảo an, các quốc gia Trung Đông-vùng Vịnh và Israel.

Trong bài phát biểu của mình, bà DiCarlo đã nhấn mạnh tính chất nghiêm trọng của vụ tấn công ngày 9/9, đặc biệt khi hành động này nhắm vào các thủ lĩnh Hamas được cho là đang tham gia thảo luận về đề xuất ngừng bắn dưới sự bảo trợ của Mỹ.

Bà cảnh báo rằng sự kiện này có thể châm ngòi cho một giai đoạn leo thang căng thẳng mới trong cuộc xung đột Gaza vốn đã vô cùng khốc liệt.

Phó Tổng Thư ký Liên hợp quốc nhấn mạnh rằng việc mở rộng chiến sự và leo thang bạo lực không phải là con đường dẫn đến hòa bình bền vững cho khu vực Trung Đông.

Bà kêu gọi các bên kiềm chế tối đa trong thời điểm nhạy cảm này, đồng thời khuyến khích theo đuổi giải pháp ngoại giao, với ưu tiên hàng đầu là đạt được lệnh ngừng bắn và giải quyết vấn đề con tin trong xung đột Gaza.

Tại phiên thảo luận, đại diện các nước đã bày tỏ quan ngại sâu sắc và lên án mạnh mẽ hành động quân sự của Israel. Họ cho rằng đây là hành vi vi phạm chủ quyền quốc gia và coi thường luật pháp quốc tế.

Các bên cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đàm phán để đạt được thỏa thuận ngừng bắn ngay lập tức và bền vững, nhằm chấm dứt cuộc chiến tại Gaza./.

Theo vietnamplus.vn
